砍殺等校車的小學生後自殺，日本神奈川又「隨機殺人」釀16傷2死

日本警方今（28）日上午發生一起隨機殺人事件，東京鄰縣神奈川縣川崎市登戶的「登戶第一公園」有多人遭一名男子持刀刺傷。包括小學生和成人共16人受傷，3人無生命跡象，其中1名女童和1名39歲的男性稍晚已被證實死亡。行凶男子在自戕後，遭警逮捕已無意識，不久後也被確認死亡。

《中央社》報導，《日本放送協會》（NHK）報導，今天上午7時46分（台灣時間6時46分），川崎市登戶的登戶第一公園發生一名男子持刀砍殺傷路人的事件，已知16人受傷，被砍殺者中有3人無生命跡象，其中有1名是小學生、2名成人。（消防單位的數據為19人）

案發時，這些被砍的民眾大多都是在巴士車站等候巴士，一名中年男子在車站附近的街道上搖了搖手上的刀，喊道「我會殺了你」後就開始攻擊。《風傳媒》報導，根據多摩警察署提供的資料，在目前確認的傷者中（含心肺停止3人），有13人是6到7歲的小學生，其他3人是成年男女。

警方已逮捕持刀砍人的男子，犯案現場有2把染血的新生魚片刀，這名男子年約40至50多歲，也用刀刺傷自己的頸部，傷勢嚴重，無生命跡象。稍晚也被確認死亡。

《新頭殼》報導，事發地點距離登戶車站僅約200公尺，距離多摩區中野島的私立「卡莉塔絲小學」（カリタス小學）也只有1.3公里，是單純的住宅區，該事件驚動附近住戶。警方正深入追查涉案男子行凶動機，目前朝殺人未遂方向偵辦。

《轉角國際》報導，案發地點的登戶第一公園，附近小學的校車巴士都會在這裡接送學童上車，由於這個時段正逢上班上課時間，有些學生正在集合等車；事件爆發後，還有人看到有小學生奔逃、衝向附近的超商求救，地上還有散亂一地的書包。目前受傷的民眾，已分別緊急送往附近的聖馬利安娜醫大病院、新百合丘綜合醫院等地治療。

《風傳媒》報導，附近民眾表示，今天一大早聽到救護車的警笛大作，趕出來看才發現好多人倒在地上、渾身是血，真的非常恐怖。一名住在案發現場附近的60多歲女性表示，路上全是警察跟消防隊員，還可以看到他們正在救護傷者，施行心肺復甦。

同樣住在附近的52歲司機則說，他聽到警笛才出來查看，警方已經拉起封鎖線，便利商店前面也倒了好幾個人，也有小學生被擔架抬上救護車。

《朝日新聞》報導，現場還有神色慌張的母親不斷詢問「有沒有看到我家的小孩」，1名現場民眾表示，登戶是非常安寧的街道，怎麼會有這樣的事發生，不管是什麼樣的理由都不能原諒犯人。」

日本近年來有哪些無差別殺人事件？

綜合《衛報》及《中央社》報導，日本 是已開發國家中，暴力犯罪率最低的國家之一。這種大規模的暴力襲擊是罕見的，但它近來依然經歷了幾件刀具襲擊的致命攻擊：

1999/09 ━━ ━┥ 一名手持菜刀和榔頭的男子，在東京都池袋地區隨機砍殺行人，造成2死、6輕重傷。行凶男子說，因為自己沒有工作，所以情緒焦躁就犯案。。 2001/06 ━━ ━┥ 手持菜刀的男子闖入位於大阪府池田市的大阪教育大學附屬池田小學，殺死8名學童，另有15名師生受到輕重傷。凶嫌被捕後說，附屬池田小學是精英學校，如果殺害很多知識分子的孩子，一定就能獲判死刑。凶嫌已於2004年伏法。 2008/03 ━━ ━┥ 一名男子在茨城縣土浦市以菜刀攻擊8名男女，造成一人死亡、7人受傷。凶嫌供稱，「誰都好，我只是想殺人」，且這名凶嫌在案發4天前也殺死另一名男性。。 2008/06 ━━ ━┥ 東京都秋葉原的行人徒步區，發生男子開著一輛卡車衝撞行人後，再持刀攻擊路人，共造成7人死亡、10人受傷。凶嫌說，自己是為了殺人才來秋葉原，他對生活已感疲憊，對世界也感厭倦，「殺誰都好」。凶嫌犯案前還在網路留言板預告犯行。 2010/06 ━━ ━┥ 位於廣島市安佐南區和廣島縣府中町的汽車製造商馬自達的工廠，一名前員工駕車衝撞正要上班的人，造成1死11輕重傷。。 2016/07 ━━ ━┥ 位於神奈川縣相模原市綠區的身障者設施「津久井山百合園」，發生19人遭殺害、27人輕重傷的慘劇。凶嫌行凶動機據稱是出於「極端的優生學」，希望世界上不要有身障人士。日本警察廳當時表示，以死亡人數多達19人來看，這起事件是二次大戰以來，日本發生最慘重的大規模殺人事件。

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核稿編輯：羊正鈺

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