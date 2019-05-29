俗稱「大笨鳥」的黑冠麻鷺，真的是校園生態「沉靜殺手」嗎？

最近有一篇〈沉靜殺手──論黑冠麻鷺對校園生態的影響〉的文章，在Facebook上突然開始流傳。是一位生態教學者（姑且如此稱呼之），用自己帶領學生的觀察，得到結論：我們俗稱「大笨鳥」的黑冠麻鷺，其實是效率極高的獵手。

然而，根據他的說法，在近10到20年黑冠麻鷺族群的快速擴張下，校園內的小型鳥類、魚類，甚至是我們常常看到在跟黑冠麻鷺拔河的蚯蚓，都因為黑冠麻鷺的擴張，而族群下降或是改變行為。

他的結論是，即使黑冠麻鷺是原生種，但過分擴張也會對其他原生種造成影響。會對生態帶來破壞的，不只是我們常見觀念中的外來種而已。

然而事實真是如此嗎？

首先，黑冠麻鷺在近十幾二十年族群快速擴張是事實。大概不到30年前，黑冠麻鷺還是賞鳥人心中的夢幻鳥種，其實即使到了現在，黑冠麻鷺的自然分布區裡，也只有在台灣黑冠麻鷺才如此親近人類。在其他地方，像馬來西亞、華南等等，黑冠麻鷺的分布侷限在山區，甚至還有國外的賞鳥人到台灣，就專程來看我們身邊這種已經習以為常的鳥。

至少那篇文章到此，是正確的。

但是，那篇文章對於黑冠麻鷺擴散的原因是這樣寫的：「黑冠麻鷺，堪稱是現代都會區動物保護意識抬頭最顯著的受益者。」其實對於黑冠麻鷺到底為什麼會快速擴散，也還沒有人提出任何確定且能獲得公認的理由。當然有人說是因為動保意識擴張；但也有人說近年因為都市種植草地，不經意帶來外來種蚯蚓，所以導致黑冠麻鷺的擴張。

但，沒有人能肯定到底是為什麼。也很有可能是因為一個物種的族群消長，本來就很難簡單歸因到任何一件事。

接下來，那篇文章如此形容黑冠麻鷺的捕食過程：「牠的眼神銳利，可以感應地表因地底動物的移動而發出的聲音或連動的起伏。」但其實至今沒有任何可靠證據可以支持這樣的說法，這僅僅是推測。有人認為黑冠麻鷺可以用腳來感應地底蚯蚓的移動，然後瞄準、攻擊。但事實上尚無任何研究提出一種被所有人認同的說法，目前都只停留在假說的階段。

然後那篇文章說道：

「經過幾番嘗試，我們發現，蚯蚓等土棲動物並沒有完全消失，而是躲進更深層的土壤之中。這種因應黑冠麻鷺強大捕食壓力的適應行為，並沒有解除我們對找不到蚯蚓這件事的憂慮。」 「長期的追蹤下，發現牠們還有可能清空校園生態池，小型魚類幾乎會完全遭殃。至於壓迫小型鳥類的生存空間，就從綠繡眼、麻雀及白頭翁這三種常見小型鳥類自從黑冠麻鷺進駐校園後，便少築巢於校園，且減少在校園出沒覓食的時間就可看出端倪。」

但沒有任何證據顯示，都市內有任何小型鳥類、蚯蚓或是魚類的數量顯著減少。至少到目前為止，沒有任何可靠的鳥類調查顯示，都市內小型鳥類在近20年有大量減少的趨勢。蚯蚓跟魚類也是，雖然對於都市內的研究很少，但也代表沒有可靠的資料可以佐證黑冠麻鷺的主要覓食對象，有任何族群減少或是改變行為的狀況。那篇文章裡提到的狀況，純粹只是作者個人猜想，光憑眼見，就妄下臆斷。

就算真的之後有新的調查發現在都市內，這些動物真的出現顯著減少或是行為改變，仍有很多原因可能導致這樣的情況，諸如氣候變遷、人為干擾、外來種等等，都有可能是減少的原因。就像前面說的，一種動物的族群量增減，很難單純歸因到任何一件事上。

再退一萬步言，就算最後調查結果發現，真的小型鳥類、魚類跟蚯蚓，都有因黑冠麻鷺而數量減少且行為改變，在保育上面，牠也絕對不會是優先處理的對象。外來種如家八哥、白尾八哥、鵲鴝、白腰鵲鴝、黑領椋鳥等等，才是當務之急。

我們期待生態教學者，不要運用自身的話語權，傳達不可靠，甚至是錯誤的知識。這樣的作法，對科普教育而言，是莫大的傷害。

本文經野生動物追思會授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航