假如沒有台獨公嬷惜命命，賴清德怎麼會被稱為「金孫」？

文：柯汎禧

近日，媒體經常以「台獨金孫 vs. 綠營媳婦」來形容賴、蔡的競爭。雖然很多民眾都難以設想，為何人們依然會使用「金孫」或者「媳婦」這種傳統家庭的詞彙來形容民進黨；甚至連賴清德本人都認為：「我絕對不是什麼金孫，扣金孫這個暱稱，絕對有政治上的目的」。

但追根究柢，假若我們回到台灣人對「媳婦仔」的集體記憶，並以此審視蔡、賴的政治作為，那麼，社會輿論對「賴清德＝金孫」「蔡英文＝媳婦」的印象絕非憑空而生。

台灣歷史中的媳婦仔

日治時期至70年代，台灣人往往以「媳婦仔」形容受到收養的女性。也就是說，「媳婦仔」的義涵，最終脫離了「媳婦仔」一詞所包含的「嫁娶」之義，而泛指所有「養女」。由於台灣人收養「媳婦仔」的動機，往往源自家庭欠缺人手幫忙，或者是出於經濟的理由，因此，無論「媳婦仔」的意涵如何演變，始終都不能改變「媳婦仔」是由它處領養而來的事實；也不能改變「媳婦仔」必須要有持家，甚至是無止盡順從養父母的義務。

「媳婦仔」從小到大皆認分工作，無論是家事、洗衣、帶小孩；下田種秧、彎腰收割；或者種茶、採茶，皆是她們持家的義務，但如果收養方遭遇經濟困難，最先受到犧牲與責罵的，往往也是這群「媳婦仔」。在這種毫無反抗機會的情境下，無論養家對其何等苛刻與苛薄，甚至是遭遇言語暴力的羞辱，「媳婦仔」都必須承擔所有命運，台語常說的「媳婦仔體」或「油麻菜籽」，皆源自於「媳婦仔」受到壓迫的悲劇。

若讀者曾與自己的阿嬤抬槓，一定能發現，在台灣經濟發展的過程裡，竟不乏「謹守持家的媳婦仔」必須幫「博歹賭的金孫」收爛尾的故事。但在故事的最終，無論「外來的媳婦仔」付出多少努力，往往都是「做到流汗，嫌到流涎」。

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民進黨的「媳婦仔」

民進黨的總統初選演變至今，特定陣營的手段已越形粗殘，而體察這半年來的政治情勢，許多大老及其外圍對待蔡英文的手段，竟完全符合傳統家庭對待「媳婦仔」的方式，著實令綠營支持者不寒而慄。

做為「綠營媳婦」的蔡英文，曾經帶領這個家庭走過最低潮，但如同傳統家庭中的公嬷，把「媳婦仔」視為外人者一般，部分人士始終把蔡英文當作「民進黨的外來者」。支持賴清德最力的鍵盤戰士妖西，近日不斷發表這種論述，他宣稱：「蔡不是傳統的民進黨人，不是......堅持民主自由甚至台獨的『那種人』」，更直指：「我，拒絕支持藍血人」。

此外，如同傳統家庭的公嬤親戚，不斷地對「媳婦仔」施加言語羞辱一般，吳祥輝更對蔡英文發表神奇的厭女言論：「政治淫婦」、「十足的公開政治通姦者」。

除了把媳婦仔視為外人，公嬤也對「做到流汗的媳婦仔」「嫌到流涎」，這些事件至今仍歷歷在目。

例如，蔡英文在年初發表「台灣絕對不接受一國兩制」的宣言，並藉以反對習近平的《告台灣同胞書》，此舉無疑逆轉了國內一片失敗主義的氛圍，但就在隔天，獨派四大老竟要求蔡英文交出行政權，退居第二線；又如，在賴清德與部分獨派團體，於上週突襲民進黨中執會的期間，蔡英文仍以總統的身分，處理「釋字748號」的同婚爭議，並向民眾報告近日的國際情勢。

在每一次公嬤、金孫要求蔡英文下台的時刻，蔡英文皆淡淡地在臉書上要求支持者，目前有比「逼宮」、「初選」還重要的事，因此，支持者會有蔡英文是「綠營媳婦」的形象，一點也不過分，蔡英文就如同「委屈的媳婦仔」，默默擔起這群人「博歹賭」的政治責任。

金孫、公嬤與呂赫若的隱喻

社會輿論對「台獨金孫」的標籤與定義，完全建立在它與「綠營媳婦」的對比。賴清德做為蔡英文所任命的閣揆，本應要跟蔡英文共同承擔彼此的施政成果，但賴清德竟在近日宣稱「是我在行政院長任內，接續完成稅改！」但觀諸賴清德近日的言行，他竟對自身的施政成果採取「自助餐」的邏輯。

以滿意度最高的「全民減稅」為例，若非林全內閣一肩扛起稅制改革轉型期的民調低盪，賴清德根本無法把法案送至立法院，但賴清德竟在近日宣稱「是我在行政院長任內，接續完成稅改！」而撇清了一年前擔任院長，導致民進黨民調低落的事實；除此之外，賴清德的支持者，無非是對柯文哲最抱持敵意的一群人，但公嬤們竟然能接受一套把柯文哲排除在民調對比之外的初選制度。

因此，賴清德之所以被社會輿論喻為「台獨金孫」，完全源自於公嬤的咎由自取，因為公嬤對其「爭功諉過」的寬容、對「無視現實」的容忍，都只彰顯出了「賴清德很得人疼」。

公嬤、金孫、媳婦仔的三角關係，著實讓人想起呂赫若意味深長的句子：「媳婦仔實在是相當惱人的一種人。」擅長描繪台灣女性的呂赫若，並非是要諷刺「媳婦仔」的人生遭遇，而是惱火那些明明身在其中，但卻不知自身是公嬤、不知自身為金孫、甚至不知自己是媳婦仔的台灣人。

把民主政治比擬為家庭風暴，並非台灣人所願，但冤有頭、債有主，假如沒有說三道四的公嬷，會有「媳婦仔」、「金孫」的存在嗎？呂赫若的這句話，完全能送給自認「不是金孫」的賴清德，我們也要敬告公嬤與金孫，關心政治的民眾都看得很清楚，別以為支持者都甘願被綁架為「台灣的媳婦仔」，把賴清德捧成金孫惜命命。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航