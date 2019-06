從貧民到不朽傳奇：「阿根廷，別為我哭泣」的艾薇塔

文:張淑英(台大外文系教授)

3月底4月初,受邀參與西班牙皇家學院和塞萬提斯中心主辦3年一度的盛會,在阿根廷舉行全球西語國際會議,西班牙國王菲利普六世(Felipe VI)和阿根廷總統馬克里(Mauricio Macri)主持開幕典禮。與會者言談間提到此番造訪南美大國,戲謔說要學著凱薩:「我來,我看(註1)」,但是真正見識了「我征服」的真相:親炙了布宜諾斯艾利斯的傳奇──《阿根廷,別為我哭泣》的本尊,當屬艾薇塔(Evita)。

讓我們來看看艾薇塔如何征服了阿根廷人民的靈魂。

艾薇塔(Eva Perón,1919-1952)留給阿根廷人的懷念和尊敬無所不在,不需要特別節日,不需要特殊活動。一個出身卑微的私生女,從演員到第一夫人,積極濟助貧窮、聲援勞工、和下階層人士站在一起、爭取夫妻平權和女性參政權,興建學校、養老院等,諸此種種,讓她獲得廣大群眾的支持與愛戴。輔佐夫婿裴隆將軍(Juan Domingo Perón,1895-1974)贏得總統大選,卻因子宮頸癌在33歲年紀香消玉殞,遺體流亡海外16年始歸鄉。阿根廷人民對艾薇塔的懷念,似乎帶著更多的不捨了。

2010年阿根廷慶祝獨立200週年時,前總統克莉絲汀娜(Cristina Fernández de Kirchner)宣布艾薇塔為「200週年紀念女性典範」,並選在7月9日獨立大道上的衛福部大樓(原為公共工程部)南北兩面興建艾薇塔的肖像:北面是獨立紀念日時,她慷慨激昂對著人民說話的神情;南面則是取自她最美的肖像,也是她的自傳《我活著的理由》(La razón de mi vida)的書影。

這兩幅31x24平方公尺由耐候鋼(Corten Steel)雕製的巨幅肖像於2011年揭幕:南面選在她逝世59週年紀念日7月26日,北面則選在8月22日,紀念1951年當天她辭去競選副總統的聲明日。這兩幅肖像矗立大樓頂端93公尺高處,讓艾薇塔的「國家的精神領導」形象更為崇高了。

2017年,阿根廷的哥多華市為了紀念1969年因「哥多華暴動事件」(Cordobazo)為城市犧牲、為家族寫歷史的女性,和眾多失蹤人口,特別由女性博物館限量出版艾薇塔的自傳《我活著的理由》1000冊。自傳分為3部分,艾薇塔敘述了她「活著的理由」:我的使命的原由,勞工和我的使命,女人和我的使命。這當中,我們看出她的信心和堅毅:

勞工和女人,無怪乎「200週年女性典範」的肖像,要雕刻在原來屬於耗費勞動力最多的公共工程部大樓。

布宜諾斯艾利斯的市容,瀰漫著艾薇塔的身影:有艾薇塔公園,艾薇塔廣場,艾薇塔雕像,艾薇塔博物館(她一生活動的縮影:演講、競選、關懷弱勢、慰問勞工,少女到少婦美麗的肖像和服飾),而最令人記憶深刻也必然造訪的,就是雷科萊塔國家公墓(Recoleta)。艾薇塔在外漂泊16年的遺體一直到1971年才交回給流亡西班牙的夫婿裴隆將軍,1974年入葬雷科萊塔墓園,與母親的杜瓦德家族(Familia Duarte)已故親人一起。

阿根廷學者葉羅伊.馬丁尼茲(Tomás Eloy Martínez)曾以虛構窺真實,透過小說《聖女艾薇塔》(Santa Evita)探測艾薇塔的屍蹤/失蹤。而今,雷科萊塔墓園上的墓碑,寫著碑文:

死者不要生者哭泣,而生者吐露真言:為《我活著的理由》作序的學者雅蕾罕德拉.維歌(Alejandra Vigo)的序文道出了大部分人民的心聲:

當年,仍是少女的艾薇塔邂逅了剛奪下政權的軍政府將領胡安.裴隆。

傳聞她與這位年長她一輪的軍官一見鍾情,她利用自己在演藝事業的知名度替裴隆宣傳,並輔佐這位勞動部長以「社會正義」為本,共同推動一系列貼近基層勞工的政策,例如組成各行業工會、爭取所有工人的醫療保險、補貼勞工旅遊費用、保障女性投票權等,後來人稱「裴隆主義」的社會改革。

1945年,高聲望的裴隆在選舉前夜遭反對派囚禁,艾薇塔四處奔走,積極對外發言、舉辦演說,聯合工會號召數萬民眾上街頭罷工,包圍總統府,最後迫使軍方釋放裴隆。隔年,裴隆正式當選總統時,台下民眾對她的呼聲甚至高過總統本人。

後來,艾薇塔的故事被改編成電影,由瑪丹娜主演,主題曲「別為我哭泣」(Don't cry for me Argentina)記錄了阿根廷人對她永不朽的回憶,還有她締造的政治傳奇:

Don't cry for me, Argentina

The truth is, I never left you

All through my wild days, my mad existence

I kept my promise

Don't keep your distance