被盟友在「不信任投票」反咬一口，奧地利32歲總理黯然下台

奧地利聯合政府因極右派「自由黨」（FPO）一段疑似「通俄」的偷拍影片曝光為政壇投下震撼彈，全球最年輕的總理庫爾茨（Sebastian Kurz），在國會今（28）日通過不信任投票後必須下台，雖然他所屬的「人民黨」（OeVP）在前天的歐洲議會選舉才獲得亮眼成績，但過去的盟友「自由黨」聯合最大在野黨「社民黨」對他「反咬一口」，他仍無法從此案中順利脫身。

奧地利二戰以來首位下台總理

（中央社）庫爾茨是歐洲政壇的保守派新星，過去以在移民問題採強硬立場著稱，兩週前他的人氣還所向披靡。

現在庫爾茨則成為奧地利1955年結束盟軍統治並重獲獨立以來，在社會民主黨和自由黨支持下，首位因通過不信任動議而下台的總理。

連「出包盟友」都不挺

但德國媒體《明鏡周刊》（Der Spiegel）和《南德日報》（Sueddeutsche Zeitung ）17日公布一段用隱藏攝影機偷拍的影片，顯示2017年10月奧地利國會大選前數月，極右派「自由黨」黨魁史特拉赫（Heinz-Christian Strache）在西班牙伊維薩島（Ibiza）的別墅會見一名自稱為投資客、親戚為達官顯要的俄羅斯籍女子，承諾以政府公共合約換取她的選戰奧援。

影片中，俄籍女子提議買下奧地利發行量最大的小報《皇冠日報》（Kronen Zeitung）一半股份，促其全力支持自由黨。史特拉赫還對俄籍女子表示，有俄方投資媒體助攻，自由黨在大選的民意支持度應可獲拉升至34%。

影片被踢爆的消息一出，奧地利政壇和社會大為震動，並引發自由黨和人民黨政治聯盟崩盤、史特拉赫下台辭職、庫爾茨的聯合政府瓦解，成為看守政府、大選宣告提前於秋天舉行、庫爾茨也面臨國會不信任投票通過等一連串政治風暴。

他原本希望藉此作為競選連任的跳板，在危機中將自己描述為「受害者」，而不是縱容自由黨掌權的角色，但中間偏左的反對黨認為，庫爾茨也難辭其咎，自由黨也幫腔。

這次發起不信任投票的社民黨加上遭到捲入通俄風暴的自由黨，兩者聯合在國會擁有過半數席位，庫爾茨所屬的人民黨則占1/3。

歐洲議會表現佳，但仍無力回天

而他領導的政黨人民黨，在上星期天舉行的歐洲議會選舉中，表現優異，不過還是救不了他。

根據計票結果，人民黨預計取得34.9%奧地利選民支持，並在歐洲議會中爭取到兩個新的席次。自由黨則因通俄醜聞影響，得票率從19.7%降到17.2%，席位從原有的4席跌至3席。

奧地利總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）現在必須提名新總理，組成看守政府，維持到計劃於9月舉行的大選之前。

范德貝倫發表電視演說時，任命22日才接下副總理的財長呂格（Hartwig Loger）替代庫爾茨。范德貝倫計劃明天上午解散政府，但會先請內閣首長暫留在職位上幾天，直到過渡政府找出替代人選。

范德貝倫說：「我會確保新總理是獲得國會內廣泛信任，避免發生像今天這種情況的人。我希望這個期程不要超過一週。」

不過自從自由黨執政以來，歐洲各國擔心這個以排外和親俄為主要政見的右翼政黨與莫斯科交往過密，刻意與奧地利保持距離。如今自由黨暴露出掌控媒體、破壞法治和放任外國勢力干涉的真面目，近期內再也沒有機會重新執政。

隨著聯合政府癱瘓，在野的社會民主黨及其他小黨隨時可能填補真空，奧地利政壇進入大洗牌。原本由自由黨出任的部長，在9月大選前將由專家代理；國會現在通過不信任案，總理被迫提早下，兩者都是奧地利戰後的創舉，未來的發展難以預料。

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核稿編輯：羊正鈺