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2019/05/28, 職場
【插畫】台灣慣老闆幹話大賽現在開始！
Little Deep Blue / 小深藍
我們想讓你知道的是
加班不該是常態、公司不是你家、留不住人是企業的問題，但許多慣老闆的所作所為和口頭「幹話」，不但扼殺了新鮮人的夢想，更殘害了整個世代的肝細胞。
唸給你聽
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在台灣，雖然每家公司都說自己是幸福企業，但仍總能聽到許多誇張的慣老闆言論，從嫌員工加班太少、要求新人無謂的磨練，到提離職時的各種威脅恐嚇，如果奧運有比「講幹話」台灣的慣老闆一定能夠拿金牌。
加班不該是常態、公司不是你家、留不住人是企業的問題、世界那麼大也值得好好闖蕩，但這些慣老闆的所作所為，不只扼殺了夢想，更殘害了肝細胞。
除了上述的這些入圍者名單，你還聽過哪些幹話呢？
本文經Little Deep Blue / 小深藍授權刊登，原文發表於此
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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