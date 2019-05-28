【插畫】台灣慣老闆幹話大賽現在開始！

Little Deep Blue / 小深藍

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在台灣，雖然每家公司都說自己是幸福企業，但仍總能聽到許多誇張的慣老闆言論，從嫌員工加班太少、要求新人無謂的磨練，到提離職時的各種威脅恐嚇，如果奧運有比「講幹話」台灣的慣老闆一定能夠拿金牌。

加班不該是常態、公司不是你家、留不住人是企業的問題、世界那麼大也值得好好闖蕩，但這些慣老闆的所作所為，不只扼殺了夢想，更殘害了肝細胞。

除了上述的這些入圍者名單，你還聽過哪些幹話呢？

►別再騙自己！你的公司並不是幸福企業

本文經Little Deep Blue / 小深藍授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航