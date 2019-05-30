《蜘蛛人：返校日》：以藝術價值來說，我會列在漫威影史的第二名

在漫威跨足電影業後，原本應當推出的第一部英雄電影，是美漫史上最受歡迎的英雄第三名的蜘蛛人。由於蜘蛛人原就大受世界歡迎，所以早早賣出電影版權，最後落入索尼影業手上，也所以漫威一直沒推出蜘蛛人的獨立電影。

但由於索尼影業在影史大導山姆雷米的《蜘蛛人》三部曲後，續作的兩部馬克偉柏系列，因為評價褒貶不一，影響度與討論度，也明顯不如漫威推出的口碑票房叫好叫座的獨立電影，於是在2015年，蜘蛛人重新回歸漫威電影宇宙，也就有了2017年上映的《蜘蛛人：返校日》。

延續著漫威的電影傳統，《蜘蛛人：返校日》找來了名聲不響又年輕的Jon Watts指導。漫威跟諸位年輕導演的配合，開創了影史英雄電影的成就。關鍵在於，相較於福斯影業的X戰警系列與索尼的蜘蛛人系列，多是由大製片廠找來有才氣的名導，發揮其個人風格來詮釋超級英雄。這樣做有好有壞。即使導演本身是美漫迷，但過於強烈的個人風格與創意，是以「個人解讀」來看漫畫，最後拍出導演的作品。而漫威的做法卻是謹守著「漫威公式」，以最符合漫畫的角色詮釋、影像安排，強調鏡位、場景調度、美術，與製作上的風格統一，來完成電影。

漫威電影的特色，就像是一個系列性的電視劇集，以團隊為主，而缺乏個人的美術特性。它的好處就是品質穩定，除了平平無奇的《無敵浩克》之外，可說從沒有爛片。但相對的，漫威電影也欠缺了顯眼的藝術性，也就是說，沒有像《X戰警：未來昔日》或《黑暗騎士》那些名導所賦予的個人強烈風格和與電影語言。即使在漫威的漫畫中，不同畫師會以其強烈的畫風，來表現超級英雄的特點，來做出區隔。但漫威電影卻總是很相似，以至於所有角色都可自由出入其他角色的獨立電影，也不會出現違和感。這可說有利有弊。

也因此，看漫威電影，常會有像看極高品質製作的影集一般，缺乏一種經典感。就像看詹姆斯柯麥隆的電影一般，可以從技術面去找到相當完美的細節，但全部組合起來卻缺乏藝術美感。

但《蜘蛛人：返校日》卻是意外的好，以藝術價值來說，我會列在漫威影史的第二名，僅次於《美國隊長2》。

怎麼說呢？姑且不論片型，電影的構成大致分為角色詮釋、劇本、結構、場景調度、風格、技術等。好萊塢電影最大的問題，就在於技術面可說首屈一指，但劇本、結構、場景調度等搭配常出狀況。很多B級電影在製作時，各方面都找來最好的人才，結果拍出來的電影卻像交響樂團各彈各調，以雜亂無章的形式，作出一個爛片。而漫威在這方面可說協調性最好，但很多時候卻只產出一種公式化的套路，只拿到了及格的結果。鋼鐵人三部曲就屬於此類。

但《蜘蛛人：返校日》卻一樣在公式化的組合中，把每個環節拼貼成一個最好的狀態。這必須回到蜘蛛人的本質，這也跟它之所以是漫威最後歡迎的英雄有關。

蜘蛛人的設定，是一個青少年突然成為了超級英雄。相較於其他經典人物大多為成年人，且多半與其他超級英雄有牽連。蜘蛛人在歷來的諸多電影宇宙中，卻就像是社區型的超級英雄，隻身對抗邪惡。在這過程中，他必須獨自一人像蝙蝠俠的創傷憂鬱一樣，帶著青少年的憂鬱苦惱，加上面對班叔的死，衍伸出「能力越大，責任越大」的特點，讓他在孤獨中以英雄能力，面對成長的掙扎。

這個神話原型，原本就是最符合美漫讀者，用以自我投射的背景。而Jon Watts在操作上，活用了湯姆・霍蘭德的外型與感覺，讓他還原了漫畫版蜘蛛人愛嘴砲的臭屁青少年形象。而原本單純的反派「禿鷹」也在巧妙的劇本設定下，讓蜘蛛人的成長得以昇華，因此具有超越性，勝過了好些漫威自己的電影。

相對於其他漫威電影的主角，大多在獨立電影的首部曲就交代完人物個性，然後就會在不變的框架下，讓他們心情出現轉折，活化每部續集。漫威電影中比較好看的手部曲大概只有設定較戲劇化的《鋼鐵人》，其他大多是背景與人物性格的交代。而《蜘蛛人：返校日》在刻劃禿鷹與蜘蛛人的關係時，用了一個高招，讓蜘蛛人更具說服力。

由於蜘蛛人真正的首次登場，是在《美國隊長3》擔任配角，交代了鋼鐵人與他的關係。所以在《蜘蛛人：返校日》中，蜘蛛人靠著鋼鐵人給他的裝備，試圖模仿其他超級英雄要幹大事，卻捲入了禿鷹的軍火買賣中。

而因為屢次被禿鷹擊敗，蜘蛛人的裝備被鋼鐵人收回去，而他突然發現自己暗戀的女生，居然就是禿鷹的女兒，而禿鷹發現跟自己女兒約會的對象居然是自己的敵人，因此就恐嚇蜘蛛人，敢插手自己的事，就殺他全家。

但這過程中，一個跳脫漫威公式的情節設定，讓電影整個活起來。禿鷹之所以買賣外星科技軍火，是為了給家人過好日子。而他發現自己女兒看上蜘蛛人後，雖然語帶恐嚇，但其實在兩次有機會殺蜘蛛人的時候，卻都不動手。而蜘蛛人在覺得自己被鋼鐵人遺棄的（被帶有父親形象的人拋棄）狀態下，喚起了正義之心，打破困境極力阻止禿鷹。而在最後對決中，當禿鷹沒有對他作出最後一擊，他也反過來拯救了禿鷹，而不是任其死在火海之中。

導演在處理蜘蛛人跟鋼鐵人、禿鷹之間的互動，藉著正反兩方的心境來反映出蜘蛛人作為有英雄能力的青少年，不知該如何選擇的狀態。他一方面想打破鋼鐵人對他的保護，另一方面，他卻無法像其他超級英雄一般，對禿鷹痛下殺手。整個事件過程中讓他體悟到，他不是那種可以跟全宇宙對抗的、美國隊長式的大英雄，他只是一個社區型的英雄，而且還有所欠缺。所以他也拒絕了鋼鐵人邀他加入復仇者聯盟的提議。

在這方面，電影不但扣準了蜘蛛人的漫畫形象，而他許多青少年的幼稚行為與嘴砲，也透過高中生活的種種互動，把一種真正屬於青少年的黑暗情愫拍了出來。如果說山姆雷米的彼得帕克總是過於早熟的成人式陰暗，那Jon Watts用以詮釋的手法就是：常透過嘴砲，與那種想跨出一步卻不敢跨出去的青少年迷惘，以及最後找到方向的敘事。而這更能傳達蜘蛛人的精神。

雖然因為反派的設定比較簡單，讓電影的思想性不如《美國隊長2》，但打鬥的精采程度、角色刻劃、敘事結構的流暢性，可說凌駕多部漫威電影之上，這當然得益於導演只需聚焦在一個英雄上。

唯一的缺點，可能是電影整個略過了彼得帕克如何變成蜘蛛人的過程，這是因為他早在《美國隊長3》就登場的技術性盲點，但也不減弱電影的價值，畢竟漫威影迷已經習慣把漫威電影當影集看了。沒有開場的英雄也無所謂。

而隨著續集《蜘蛛人：離家日》即將上映，當其他超級英雄出現在蜘蛛人電影中，是否會破壞敘事結構，讓續集不如本片的成就？只能拭目以待。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航