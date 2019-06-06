《杜威的三十二堂課》：無論歷史或地理，其教授的方法都應避免瑣碎的弊病

文：約翰．杜威（John Dewey）

怎麼學地理和歷史

上次講演學制的組織，從初等教育一直到高等教育，其目的在什麼地方。初等教育的目的，已經詳細講過了。上次講到中等教育的目的，謂應該使學生熟悉天然界、人事界的情形。今天再詳述中等教育的目的。

要講中等教育學制的內容，須先講明為什麼中等教育應該使學生知道天然界、人事界的情形。其理由有二：

（一）使學生知道自己的能力與那一種相近，可以對於將來職業的預備有點標準。中等教育是過渡的時代，倘不能使他知道天然界、人事界的情形，只是叫他自省，決不會有適當的標準。所以應該使他知道天然界有什麼東西，怎樣情形；人事界有什麼東西，怎樣情形，知道了然後可以進去做事。

我們知道世界上許多痛苦和不經濟都從選擇職業的不當來的。如所選的職業與本人的能力嗜好不相近，個人方面因為不能盡其天才，只感痛苦，沒有樂趣；社會方面，本可以受他利益的，也因此反受其害了。西方有一句話：「方的柄放在圓的孔內，一定不會適當的。」（這話中國也有的）就是這個意思。職業選擇不當，由於知識不充足。譬如一個能做工程師的，生在農村裏頭，沒有可以看見紡紗、織布等機器的機會，所見的都與他性質所近的不能相投。或者一個能做科學家的，生在城市當中，到處只見街道、房子。這些不能得到充足的知識—不能知道天然界、人事界種種事實—就是一切痛苦和不經濟的原因。

常人選擇職業的大病，在乎選擇沒有標準，不過是偶然的被動的：不是父母或旁人給他選定的，便是瞎碰來的。痛苦和不經濟，都是由此發生。所以最重要的是使本人有充分的知識，廣大的眼光，知道天然界、人事界的種種不同，對於那些有興趣，那些沒有興趣。我們看見一種不認識的金類，先用旁的金類去摩擦他，看他的硬度；再加熱，看他的熔度；再放在各種酸液裏頭，看他起什麼作用。這樣一試，不認識的金類便可以認識了。人才也是如此，先把教育範圍推廣，看他對於觀察某種事業起什麼反動。中等教育是人生態度將定的時候，正應推廣範圍，供他選擇將來職業之用。

這種辦法，不能單靠學生；教師也應該負責任，看他對於那一種發生興趣，便引導他向有興趣的一方面去。教育的大病，是不管學生性質相近與否，只是要他及格。教師所應該注意的，是學生為什麼這幾科好，那幾科不好。因為這不僅幾分上下的區別，還可以觀察學生的天才向那一方發展。學生對於某科的善長不善長，就可以有選擇職業的應用。

（二）中等教育應避免專門太早之弊。這一層上次也已講過。中學時代，是還沒有進高等專門或從事職業的時代，應該給他天然、人事界面面都到的知識，庶幾上次所講專門太早的種種弊害可以免掉。

講明了這兩個理由，我們再講中等教育制度普遍的道理。先講我們所住的自然界與種種人事的關係。現在還沒有一個字可以包括「把自然界的地球當作人類所住的家園，不僅山川河海等物而已」的意義，所以暫用廣義的「地理」這個字來代表他。

平常教地理的，只是叫人牢記：什麼河發源於什麼山，往什麼方向流，經過那一府、那一州、那一縣，到什麼地方，與什麼小河相會，流入什麼海洋；什麼山發源於什麼山脈，綿延多少里，最高峯多少尺，有什麼樹木。這些名詞，都是很不容易記的，而且沒有用處，要用的時候，費幾分鐘工夫參考一下，就知道了。我們另外還有許多不可少的東西，何必花這麼多的工夫在沒用的事體上面呢？

記這些全靠記憶的瑣細事體，與記天花板上、磚地上的破縫多少長，有什麼分別？如其有用，除非把山脈、河流與人類生活聯貫起來，講他發生什麼關係，如出產、都會等等。

研究天然界的根本觀念，就是人類事業處處與環境有關，處處須應付環境。歷史上的事實，都是一個時代對付天然環境的勢力的痕跡。在消極方面，怎樣征服天然界有害的勢力，如日光、雨水、猛獸等等；積極方面，怎樣利用有害的勢力為我們做事，建設種種文明。人類的事業處處與天然有關的。這樣講法才可以發生興趣。

例如講到天文。書上告訴你，地球轉動的軸是有點斜的，斜度幾分幾秒，因此南半球、北半球所受的日光不同。平常教法，總是教人記着斜度幾分幾秒，因受日光的不同，所以有寒、熱帶，幾個月冬天，幾個月夏天。這樣教法是不對的。我們應該把他與文化連在一起。如北方因為天氣冷，日光少，所以發生什麼民族，文化較遲較低；但是人類在這種天文、地理不相宜的地方尚且能與自然奮鬥，造出文化：如火的發明，衣服的發明，及北冰洋中捉魚等等。這種都能引起興趣，可以知道人類在天然界所佔的地位。

再以寒帶以南，受日光較多、天氣較溫的地方來講。地勢有高山、平原的不同，土性有膏腴、瘦瘠的不同，因此發生的民族有特別的氣質、風俗和習慣。如蒙古的地方宜於畜牧，所以發生游牧民族，養成居無定所的習慣和勇敢冒險的天性。因職業的關係，所以出產品是油餅、牛乳等物。又因天性、習慣、文化種種關係，所以人民好戰，在文化史上發生極大的影響。無論東方、西方，凡是古代戰爭，都是北方民族破壞南方文化較高的民族。

再講到土地膏腴的地方，因為生活較易，居有定所，所以無論東方、西方，文化發生最早者總在這等地方。濱海的民族，養成航海通商的習慣，富於冒險的性質。這不過舉幾個例，日光與人事、文化，已經有這麼大的關係。這種不但容易懂得、容易記得，有訓練心思的功效，還可以使他們知道地理不是只有幾個死板板的府、州、縣，還有種種人類應有的事業，及天然界究竟有什麼東西。

這樣講法，既把學生的眼光推廣，然後漸漸引他們到社會政治的問題上去。如英國為什麼以這樣小的島國而能在商業上佔這麼大的地位，殖民地這麼多，運輸這麼發達？因為在地理上看來，他是個濱海國。煤、鐵、石灰，又都與製造有關。不但歷史上的事實容易懂得，就是從地理下手，也可以講到一個地理上的位置，天然的物產，與他的文化的關係。於是可以引到社會政治問題。

還有最應注意的，我們與其泛講這一部分、那一部分，不如多用點功夫在重要的一點上。例如泛講一遍以後，專指定一種高平原的地理、文化、民族、習慣、職業在普通文化的影響。不妨用幾禮拜乃至幾個月的時間使他們對於這一部分毫無疑點。再指定濱海的地理，也是如此。總之使學生格外了解所學的事實。

以上是講自然界，其與人生的關係已經如此密切。現在再講較重於人事方面的，就是「廣義的歷史」。平常教歷史有兩種大缺點：

第一，專注重時代年月。什麼朝代的起訖，皇帝的生死，種種與學生沒有關係的事，使他拼命記着。不知紀年只是代表文化的先後，沒有獨立的性質，若不注意他所代表的文化變遷，因果關係，只注意他的符號和零碎片斷的事實，有什麼用處呢？

第二，太注重政治。什麼某皇帝那年即位，某總統那年就職，都是很注重的。還有最多的是戰爭，某年有什麼之戰，某年有什麼之爭，都是這些沒用處的零斷的事實。

我們並不是說政治不重要，不過是有許多更為重要的事。如水火機器的發明，工業、商業、宗教的發生，都比王公大臣的生死重要得多。偏重政治史的大壞處是在養成學生一種錯誤的歷史見解。這種歷史是貴族教育的結果。在貴族教育的時候，或者比較的有用；我們現在要講平民教育，佔重要的是工商、物產、宗教、美術等等。這種專注重政治的歷史有什麼用處？

譬如工業史，我們從他所得的教訓比政治為多，但是他最不完全，重要的事實都無從考查。不過我們可以用進化的觀念把他貫串起來，從草昧時代直到現在。石器時代，人類所用的斧、刀，都是石的；後來發現鐵，又發明用火化鐵的方法，使生鐵變成熟鐵；然後漸漸發明紡紗、織布的機器，在文明史上都是極重要的。又如中國養蠶的發明，織綢機器的發明，在社會文化上一定發生很大的變化。這些都是文化的基礎，而從前的歷史不注意，真是他的缺點呵！這樣教法，可使學生想像能力發展，對於人生的見解格外明瞭。人類的文化不是幾個朝代幾個皇帝可以造成的。

不但工業史重要，就是思想知識史，也何嘗不重要。平常歷史的大缺點，是花許多工夫去講幾個大英雄名將的戰功，而對於思想、科學、哲學大家，反不注重。希臘的歷史，講亞歷山大（Alexander）戰功最詳細，而不知道有個幾何大家歐幾里得（Euclid）比亞歷山大重要得多。與亞歷山大同時的大哲學家亞里斯多德，中古一千年的思想不能逃出他的範圍的，不過說了一句他是亞歷山大的先生。（適之先生說：中國太史公不惜用萬數字替項羽做本紀，而於哲學大家、科學大家的墨子，只給他二十四個字，也中了這個缺點。）這都是輕重不適當。

教歷史的根本錯誤，是當歷史為過去的陳跡，已經死了的東西。我們應該把歷史當作活的東西，研究過去，是因要知道現在和將來，人類進化的痕跡是連綿不斷下來的。這個國家所以像現在的樣子，是從前種種勢力造成，由此可以推知將來政治、文化、思想、工商業等等。就是不要當他記載朝代、英雄的歷史，而是研究社會的歷史，一步一步回頭看去都能知道了，然後可以懂得解決將來問題的趨勢。

現在假如有人問：「替中國的中學和高等小學定歷史的課程從那裏下手？」我可以供給一個意見，就是下手之先，把一切重要的政治、社會、經濟、外交，以及種種運動的問題，開一個單子，一步一步地回說上去，何以發生這種問題？未發生之前情形如何？這與現在發生關係，教法較活，且容易領會，而可以幫助他解決現在種種問題，做個參考材料，並懂得現在種種運動的理由。

總括一句話，無論歷史、地理，其教授的方法都應免掉從前瑣碎的弊病。地理的山脈、河流、里數，歷史的朝代、英雄、名將，都應免除。最好使他們與文化史聯合起來。與其膚淺的泛講，不如提出要點，發揮盡致，使各方面的知識都能用到，養成學生有判斷的能力。如此地理、歷史兩科，才與人生發生關係。

相關書摘 ▶《杜威的三十二堂課》導讀：五四中國眼中的杜威，和杜威眼中的中國

書籍介紹

本文摘錄自《杜威的三十二堂課：胡適口譯，百年前演講精華》，網路與書出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：約翰．杜威（John Dewey）

譯者：胡適

五四一百週年，杜威訪華一百週年回顧

在政治與社會混亂的時代，聆聽百年前杜威提出的解方。

自從中國與西洋文化接觸以來，沒有一個外國學者在中國思想界的影響有杜威先生這樣大的。──胡適

「社會哲學與政治哲學」、「教育哲學」，美國哲學家杜威主講，一代學者胡適口譯，帶給新生中國的兩大講座。上世紀給轉型國度的建言，遙指著百年後變動世界不變的核心價值。

約翰．杜威是二十世紀最重要哲學家、教育家之一，曾在一九一九年受邀到訪中國，並在訪華兩年餘間發表多場演講，對中國知識分子多所啟發，影響深遠。《杜威的三十二堂課》收錄其中兩大長篇系列演說，分別是「社會哲學與政治哲學」和「教育哲學」各十六講。

在「社會哲學與政治哲學」的演講裡，杜威為了配合當時中國社會所需，首次嘗試以實用主義的角度論述自己的社會與政治哲學，先談論兩者發生的原因，再論其對社會和政治制度的影響，推演至人與人、國與國之間的權利義務及互動關係，並以經濟、政治、知識思想三大面向來談論社會與政治哲學，並將其謂為關於人類共同生活的學說。

「教育哲學」這一系列的演講中，杜威清楚闡述教育的意義及本質，還有與社會的關係，說明教育的內容與方法，以及兒童各個階段教育的重點及目的，涵蓋杜威先前教育論著的重點精華，其實用主義的教育理念對當時的中國教養方式產生不小衝擊，引發一股新的教育思潮。杜威對教育的見解及分析鞭辟入裡，直指基本核心，就算經歷時代變遷，仍十分適用於反思現今的教育環境，可奉為圭臬。

杜威為中國聽眾所講的這幾場演說，內容淺顯易懂、條理分明，加上胡適流暢的翻譯和口語表達，如實重現杜威歷經百年考驗仍備受推崇的哲學思想。

Photo Credit: 網路與書

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航