WHO首度把「工作倦怠」視為疾病，但台灣如何認定「過勞」 的？

世界衛生組織（WHO）今（28）日正式閉幕，今年的會議中，首度把「工作倦怠」（暫譯，原文為Burnout）納入「國際疾病分類」（International Classification of Diseases），這個議題已經被關注討論超過40年，但一直未被認定為疾病，另外去年被提議的「電玩成癮」也納入分類，這分類未來將廣泛運用於醫師臨床診斷與醫療保險理賠指標。

《中央社》報導，在瑞士日內瓦召開的世界衛生大會（WHA）今（28）日閉幕，這項於會議期間敲定的決議，有助於平息數十年來專家們對於如何定義工作倦怠，以及工作倦怠是否應視為「身體病況」（medical condition）的爭論不休。世衛組織發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）說，這是工作倦怠「首度」列入國際疾病分類。

依據最新更新的全球疾病與傷害分類，世界衛生組織界定工作倦怠是「一種症候群，來自於工作場所長期的壓力，而未曾被成功處理者」。

《中央廣播電台》報導，世界衛生組織指出，此種病症的特色有3個：

覺得能量耗盡或精疲力竭

與自己工作的心理距離拉長，或者是出現與自己工作有關的消極或憤世嫉俗之感

專業效能降低

根據國際疾病分類，工作倦怠是專門指在職場環境的現象，不應適用於描述生活中其他領域的經驗。

40年來「工作倦怠」的討論廣泛，卻難以被視為疾病

《CNN》報導， 根據SAGE Open期刊發表的2017年文獻綜述，心理學家赫伯特（Herbert Freudenberger） 在1974年發表的一篇科學文章中，開始關於工作 倦怠狀態 的正式研究， 在接下來的40年中，有數百項研究圍繞著這個題目，科學家們注意到，倦怠不被認為是一種真正的精神疾病，儘管它是當今社會中討論最廣泛的心理健康問題之一。

學者Heinemanns認為其中一個原因是，大部分關於職業倦怠的研究都集中在「原因和相關因素」，而不是試圖制定具體的診斷標準， 這導致了關於職業倦怠的概念一直「含糊不清」他也 指出，研究人員是否可以區分抑鬱症和倦怠，這也是將倦怠認定為「疾病」的主要障礙。

《經理人》報導，不分國內外，工作倦怠已是職場普遍現象。美國人力公司CareerBuilder在2017年的研究發現，在美國有61%的上班族感覺自己有工作倦怠。

荷蘭中央統計局（Centraal Bureau voor de Statistiek，CBS）的報告也指出，工作倦怠症曾是荷蘭第一名職業相關的疾病，荷蘭的工作倦怠人數逐年攀升， 2014年間有14%的勞工有此病症，約有5%勞工因此而在家休養。

台灣和國際定義的標準和方式差在哪？

根據「Yes123人力銀行」2014年一份調查報告，針對1290名上班族發問卷，高達91.6%的受訪者曾透露對工作有倦怠感，主因為「薪水少，常常與付出不對等」（48.6%）、「同一個工作做久了，覺得無趣」（43.3%）、「公司管理與升遷制度不公平，卻無法改善」（42.3%）。

另外六成（60.4%）受放者也透露，「曾經嚴重到影響身心狀態，並導致生病」，調查也顯示，倦怠感的「併發症」主要有：「肩頸僵硬 與腰痠背痛」（52.6%）、「心情憂鬱」（50.4%）、「暴躁易怒」（33.1%），以及「常失眠」（24.8%）、「頭痛」（23.8%）與「免疫力變差，常感冒」（23.8%）。

不過台灣目前並沒有正式定義「工作倦怠」，最接近的是「過勞」一詞，過勞通常是用在醫學上認定為引發某些疾病的主因之一，與國際對工作倦怠的定義相比，勞動部的「過勞自我預防手冊」中的量表雖然納入「疲倦、提不起勁、現有工作環境不佳」等相同要素，但目前國內判定與過勞相關的僅有部分特定疾病。

根據勞動部「過勞認定參考指引」，

台灣的過勞的認定方式，是基於職業病給付審查或補償認定的需要，除了有限定「心臟血管疾病」和「腦血管疾病」外，認定上需有「工作負荷過重」事實，另外還須整體評估個案是否經歷異常事件、短期或長期工作負荷過重等3項危害因子，使疾病促發風險增加。如果是工作壓力引起憂鬱症等心理疾病，或其他免疫系統疾病等，就不涵蓋在此範疇內。

《NOWnews》報導，台北榮民總醫院內科部臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌受訪時表示，對於WHO將工作倦怠納入國際疾病分類，他認為「是好事」，未來醫師診斷除了可先用勞動部的量表，進一步探討心血管、腦血管疾病外，還可利用國際標準擴大探討哪些疾病與工作倦怠相關，以便進行詳細的數據統計。

楊振昌強調，台灣民眾普遍對工作倦怠的熟悉度不高，建議勞動部應加強推動及宣導，同時也應落實準時上下班，改善所謂的責任制等薪資結構問題，尤其是保全業、醫療業、客運業、電子業，也呼籲民眾可自行上網填寫量表，評估自己是否有類似的情況。

《中央社》報導，這次WHO更新的國際疾病分類，又名為ICD-11，是在全球各地衛生專家推薦下於去年起草，並於本月25日獲WHA通過，ICD-11將從2022年1月起生效，包含多項其他新增內容，包括把「強迫性性行為」歸類為心理障礙，但未視為成癮行為。

《自由時報》報導，《國際疾病分類》是由WHO所編撰，該著作被廣泛為各國醫界作為臨床診斷參考的指南，用來界定疾病、失調、損傷與其他健康有關狀況的範圍，除了醫護人員用來診斷外，研究者也會依據ICD統計死亡、疾病與傷害，醫療照護與保險公司也依ICD做為理賠基礎。

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核稿編輯：羊正鈺