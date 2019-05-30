張敬業的地方創生樹，種出關於鹿港的各種想像

「你好！」「Hi！」穿梭在老鎮巷弄中的張敬業，跟迎面而來的鄰居們打著招呼，彷彿方圓十里內均為熟識的人事物。不一會兒，他抵達目的地，鑽入小食堂，當成自家般從容入座，進食前照例拍照、打卡、上傳，無論是生魚片丼飯、碳烤土司或者咖啡甜點，往往讓一群朋友望著螢幕垂涎，「這樣才能活絡地方經濟，讓他們生意更好。」在他的推介下，有些店家假日時甚至一位難求，「我得考慮是否不要太常打卡了！」他開玩笑地說。

現在的張敬業完全融入小鎮生活，而回顧以「鹿港囝仔攝影聯展」初回鹿港，轉眼近十年，當時雖看見地方需求，卻發現自己的不足，於是決定外出歷練，希望有一天讓鹿港的文化底蘊散發，讓更多人看見家鄉最美的風景，這件事情竟成為了他的使命。兩年後他重回鹿港，再揪「鹿港囝仔」，全力投入鹿港創生。

他有一棵願景之樹 生根發芽蛻變

從撿拾垃圾開始的保鹿運動，是連結社區的具體行動，使原本沉寂的地方開始復甦；透過巡溪水、夜遊、踩街等活動，家鄉的輪廓漸漸清晰，張敬業思考將經營文化事業的想法與鹿港地方創生的實踐結合，當時的他手繪了一棵願景樹，想「把自己種在鹿港，累積幾百年歷史文化是土壤，無論我們如何灌溉，最後都會回到文化的土壤中。」而肥沃的土壤讓他們生根發芽，其中支持大樹的主要根系有兩支，一是保鹿運動，一是地方文化刊物《道地誌》。

Photo Credit: 保鹿運動、金秋藝術節、關鍵評論網/葛晶瑩 從撿垃圾的保鹿運動擾動社區開始，至帶領年輕人認識鄉里文化，直至現在培養更多年輕人投入，地方創生樹正在成長茁壯。

能量與經驗累積，使根系成長，願景樹也蛻變成地方創生樹，承接保鹿運動的是「社團法人彰化縣保鹿運動協會」，為從事社會實踐的非營利組織；另一個則是「鹿港囝仔文化事業有限公司」，則負責在文化裡尋求商業永續的營利事業，張敬業表示兩者定位與功能十分明確，未來將在這樣的架構下發展。

Photo Credit：張敬業 左圖為張敬業與2013年手繪的創生願景樹合影，右圖為2018年新的地方創生樹。

「從2015年起第1屆今秋藝術節起，就有了十年今秋的規劃，我們把十年分成4個階段，前3年是返鄉後的參與和實踐，2018年進入第2階段以培力為重點，希望能建構青年參與地方的機制，承先啟後，完整傳承社會的經驗與脈絡。」張敬業訴說著他的計畫，並希望讓十年今秋的想法能開花結果。

Photo Credit: 參先生工作室、禾火食堂 左：老房子改造後一樓為「勝豐吧」，二樓即是橫街工作室。右上：「參先生工作室」是專門將在地布料回收再生的設計品牌，圖為利用龍舟賽的宣傳旗，巧妙製成提袋。右下是「禾火食堂」店名取秋的字樣，合夥的音，也是推廣減塑的友善環境餐廳。

事實上，願景之樹已經開花，小酒館「勝豐吧」、在地布料回收再生的設計品牌「參先生工作室」、社區餐廳「禾火食堂」都是大樹衍生的事業體，希望能自給自足，讓創生之路能永續前進。目前他們的基地在勝豐吧2樓的「橫街工作室」，一起舉辦推廣各項活動，其中參與式的工作坊最令人印象深刻。

跳出觀光的視角 發現在地的特色

「以往舉辦工作坊是希望聚集許多人和我們一起練習，如何與自己的社區共處。」張敬業說，最初是想發掘鹿港平凡中的不平凡，希望大家更認識自己的家園。但浸淫久了，總有盲點。此外，正邁入另一階段的他們，需要不同角度的切入與創新，苦思之際，謝子涵的一篇文章如醍醐灌頂，使他靈光一閃，這篇談論日本「絲綢之都」群馬縣富岡市的文章中，描述了富岡市好不容易成為聯合國世界文化遺產後，卻得面對許多衍生的問題⋯⋯

「這不是跟鹿港目前的狀況類似嗎？」他想著，那就借用他山之石的架構：邀請專業人士舉辦工作坊，再招募對議題有興趣的人們來一起實作。推出「2019鹿港再發現－我怎麼沒想過有這樣的鹿港」為主題的工作坊，為期七次的聚會，包括企劃提案、田野散步、日常攝影、網頁製作以及地方創生專題講座，並廣邀外地人們前來一同腦力激盪，期待有更多發想。

「因為這次工作坊不是聽演講上課，而是希望由不同背景，來自不同地方的人一起去觀察、了解鹿港後，再提出創新與多元的想法，所以，參加者還經過面試程序，才能確認有共識。」張敬業說明他對這次活動的想像，也表示未來各組將自行提案，並結合空拍機、360度相機等數位工具的應用，展現最後的成果，而且不但有實體展出，也將製作成一頁式網站，透過網路傳遞行銷不一樣的鹿港面貌。

帶來想像與期待的文化饗宴 今秋藝術節

由民間自辦自籌今秋藝術節，今年邁向第五屆，在「鹿港囝仔」的策展下，為期兩週生活的藝術節，是凝聚在地能量的最佳寫照。街屋建築本身就是主角、巷弄裡有導覽與展出，還有精采的表演藝術⋯⋯行之數年至今，讓人開始對鹿港的秋天有了期待。

Photo Credit: 今秋藝術節 今秋藝術節活動多元，除了導覽外，還有市集、有表演等，是長達兩週的生活藝術節。

今年的今秋藝術節將在9月14至9月29日進行，但在5月就展開了暖身，張敬業領著彰化的店家與社團來到台北華山擺攤，用美食與藝文邀請大家在今秋移住彰化，來到鹿港；也將於6月起開始在嘖嘖展開群募。而鹿港究竟能有哪些再發現呢？成果也將在藝術季上發表，值得期待，不妨密切關注今秋藝術節。

無論是創生樹或鹿港再發現，相信帶來的影響與收穫不僅屬於鹿港，也能成為其他地方創生工作者的借鏡。

延伸閱讀

核稿編輯：楊之瑜