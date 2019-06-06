《慈禧回鑾》：憑藉喪權辱國的《辛丑和約》，慶親王奕劻成為幸運的掌權者

文：楊紅林

慶親王奕劻紅了

縱觀愛新覺羅・奕劻（1838－1917年）的官場生涯，由原本默默無聞的遠支宗室一步步攀升至位極人臣的鐵帽子親王，其經歷也算得上清朝歷史上的奇觀了。

從愛新覺羅家族宗譜上論，奕劻的始祖乃乾隆帝十七子永璘。據史書記載，永璘不喜讀書，貪玩遊樂，因此頗不招父皇待見，直到其兄嘉慶皇帝登位後才被封為慶郡王，1820年臨終前晉封為親王。永璘之後，其支系也日漸沒落，至奕劻承繼時爵位已降至輔國將軍。不過由於為人圓滑，善於逢迎，到慈禧太后當政時，原本已屬遠支宗室的奕劻竟在仕途上一帆風順：1852年賞固山貝子；1860年晉貝勒；1872年加郡王銜，授御前大臣；1884年接任

總理各國事務衙門大臣，晉慶郡王；1894年晉慶親王；1903年授軍機大臣；1908年以親王世襲罔替；1911年任「皇族內閣」總理大臣。

而其成功的奧秘，就是得到了慈禧太后的賞識與器重。特別是通過1900年庚子事變以及隨後的辛丑和談中的表現，奕劻一躍成為大清朝最炙手可熱的人物。由於奕劻的權勢顯赫，就連他家的僕人都敢在地方上作威作福，當時的一家報紙曾記錄下了他們的醜行：

慶王的家眷，八月廿四到河南，戈什哈便到供支局要下馬費。局裡的小委員說了一句實在是沒有銅錢，開銷不出，戈什哈登時大怒罵道，裡面有二品頂戴姓朱的，拖他出來。局裡的人看見他發脾氣了。他是皇帝自己一家人慶親王的戈什哈，誰敢得罪他，只好用好言好語勸他氣漸漸平下去，依舊送了他下馬費的，才算安枕無事。但是供支局備辦的錫器，已經被這一夥人拿去大半。吵鬧了一番，廿七日起行回北京去了。（轉引自《義和團史料》）

實際上，在1900年庚子事變期間對待義和團問題上，作為總理衙門大臣的奕劻原本與慈禧太后是有分歧的。起初，面對來勢洶洶的義和團和列強的壓力，奕劻曾多次領銜上奏請求拿辦義和拳。而慈禧在與頑固派大臣密議之後，採納了「主撫派」的建議，決定利用義和團來對抗列強，並下令由親信端郡王載漪代替奕劻為總理衙門大臣。暫時靠邊站後，奕劻一度成為頑固派的眼中釘，當時甚至流傳有載漪欲殺奕劻的說法。

至於義和團，更是將奕劻視為僅次於李鴻章的大漢奸，好在他處世圓滑，趕緊對朝政裝聾作啞才逃脫更大的災難。幸運的是，在隨後八國聯軍攻入北京、慈禧太后攜光緒西逃之後，面對無人收拾的爛攤子，朝廷再度想起了已靠邊站的奕劻。英國人、海關總稅務司赫德就建議：「各國素與慶親王奕劻辦事多年，最為信服……必須三日內請慶王迅速會晤，以安宗社而救百姓。」於是奕劻在英、日軍隊護送下回到北京，開始與列強展開交涉，最終於1901年九月簽訂《辛丑條約》，從而為慈禧太后的回鑾提供了最可靠的保障。

當然，奕劻之所以能在事後得到慈禧的高度信任，最重要的原因就是在議和條件中，列強答應不把慈禧列入支持義和團的「懲凶」名單中。然而事實上，慈禧太后之所以能被「保全」，最應感激的人是李鴻章。因為在同列強談判時，老李才是真正的執行者和謀劃者，而奕劻才能有限，常常遇事推諉，沒有起到決定性的作用，只不過他運氣太好——李鴻章在條約簽訂後不久便心力交瘁離世，這樣一來全部的功勞便歸到了奕劻頭上，以至於當時的輿論界一致憤憤不平地認為：「慶王以辛丑議和成，大受慈眷，然實在是李文忠未竟之功，慶王可謂貪天之功也。」對於奕劻而言更幸運的是，1903年，慈禧最信任的大臣榮祿也在回到北京不久後去世。由於當時滿族顯貴中實在沒有可靠的大臣，結果奕劻就接替榮祿成了領班軍機大臣，就連他的兒子載振也被任命為御前大臣和農工商部尚書。

憑藉著辛丑年的這次重大機遇，奕劻開創了他不一樣的人生。從1903年起，作為首席軍機大臣，他兼管外交、財政、練兵等事務，總攬朝政大權，1908年又成為世襲罔替的鐵帽子親王。1911年，清王朝被迫實行政治改革，裁撤軍機處，奕劻又出任「皇族內閣」總理大臣。個人權勢達到了頂峰，奕劻開始暴露出貪婪的本性。他利用手中的權勢，與自己的兒子載振一道公開收受賄賂、賣官鬻爵，因此被民間譏為「老慶記公司」。據時人粗略計算，奕劻通過受賄索賄聚斂的家產折合白銀竟在億兩以上，而當時大清帝國一年的財政收入也不過八千多萬兩。奕劻貪腐的名聲不僅是國內聞名，更是名揚海外。

1911年，《泰晤士報》發文稱奕劻：「彼之邸第在皇城外之北，北京大小官員，無一不奔走於其門者，蓋即中國所云『其門如市』也。」奕劻如此貪腐，當然不免遭到彈劾。不過，對於聖眷正隆的慶王而言，這些彈劾無異於蚍蜉撼樹。1904年，御史蔣式瑆上疏彈劾奕劻「將私產一百二十萬兩送往東交民巷英商滙豐銀行收存」等罪行，結果因「查無實據」反而被申斥。其實以慈禧的精明，對奕劻之貪怎會毫無所知？據說慈禧曾對人說，奕劻憑藉朝廷勢力，大肆中飽私囊，是對不起自己對他的一片用心。可是如果以他人替換奕劻，「他人遂足信哉？」

慈禧太后或許不會想到，恰恰是她最器重和縱容的這位宗室顯貴，卻在後來成為許多人眼中斷送大清王朝的頭號罪人。

原來在1911年十月武昌起義爆發後，眼看大清王朝風雨飄搖，朝野上下驚慌失措，無論是隆裕太后還是攝政王載灃，統統不知該如何應對。於是身為內閣總理大臣的奕劻以形勢危急為由，提議起用與其私交頗篤的袁世凱，並得到那桐、徐世昌等內閣成員的附和。無奈之下，載灃只得宣布解散皇族內閣，任命袁世凱為內閣總理大臣。隨後在袁世凱的主導下，清廷與南方革命軍展開了南北議和。

為了促使清帝退位，達到袁世凱的目的，奕劻對隆裕說：「革命軍隊已有五萬之眾，我軍前將士皆無戰意。」又勸告載灃說：「全國已去大半，幸能偏安，亦難持久。果能融合滿漢，改良政體，似不妨和衷商辦。若因固執而致決裂，則滿人均為我一家所累。」據坊間傳言，身為滿洲皇室貴族的奕劻之所以情願充當逼宮的說客，極力主張清帝退位，竟然是因為他收了袁世凱三百萬兩白銀的賄賂！ 1912年二月十二日，走投無路的隆裕代表小皇帝頒布詔書宣布退位，大清王朝就此退出歷史舞臺。鑒於奕劻在清王朝覆滅前後的表現，許多宗室成員都對其憤恨不已，認為他：「以理內政，則內政無不荒；以理外交，則外交無不敗……奕劻於皇族中，固斷送滿清之第一罪人矣。」

清帝退位後，被宗室孤立的奕劻先是遷居天津，後又回到北京，1917年一月病故。雖然此時溥儀退位已經有幾年了，但在滿清那些遺老遺少眼中，他仍然是皇帝，能得到他的封賜仍是莫大的榮耀。因此，溥儀依照舊例，派貝勒載濤帶領侍衛前往祭奠，並賞給陀羅尼經被和三千元治喪費。按照慣例，小朝廷的內務府還為奕劻擬好了諡號「哲」，結果卻被溥儀斷然否定，而是另擬了「謬」、「醜」、「幽」、「厲」等惡諡。因為在溥儀眼中，奕劻「受袁世凱的錢，勸太后讓國，大清二百多年的天下，斷送在奕劻手裡。」幸虧經載灃等人的力勸，溥儀才看在宗室的面子上，最終才不情願地賜諡號「密」，意思是「追補前過」。而在清代親王諡號中，「密」是最差的一個字了。倘若慈禧太后在九泉之下看到這一幕，想來一定會心緒格外複雜吧。

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書籍介紹

本文摘錄自《慈禧回鑾：1901年的一場特殊旅行》，楓樹林出版

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作者：楊紅林

【大清國當今聖母皇太后，萬歲萬歲萬萬歲！】

1901年，慈禧由西安返回北京，那一路的記述，使被宮牆遮掩起來醜態裸露而出，大廈將傾的清王朝，再也繃不住日益鼓脹的反清之聲。

此次回鑾，呈現一個帝國的黃昏之景。

【本書特色】

作者首次採用「老照片」結合「時人敘述」，營造獨特的歷史臨場感。

首次披露的60多幅老照片，宛若一個時代將傾的見證。

述及包含奕譞、袁世凱、盛宣懷等左右大清末年政壇的人物。

1900年，八國聯軍攻入北京，慈禧攜光緒皇帝一路西逃。

1901年，慈禧由西安返回北京，這次回鑾，前後竟持續了三個月之久。

與庚子年倉皇西逃時不同，此次辛丑回鑾堪稱一次特殊的長途旅行，正是在這次旅途中，慈禧開始反思帝國的命運，並實行一系列重大改革政策，奠定了清王朝後幾年發展變革的基調。

本書以首次披露的60多幅老照片為核心， 結合官方史書、媒體報導、當事人回憶錄以及各類方志等對當年慈禧行程的記載：臨危受命的李鴻章、驕縱的大內太監、富甲一方的康百萬、老謀深算的袁世凱，不堪太監勒索罷官辭去的知縣、以及不忍搜刮民脂民膏而上吊自殺的縣令……

皇家盛大的排場和一臉木然的臣民，形成晚清末年荒誕的景象，此次慈禧回鑾，是一個帝國的黃昏。

Photo Credit: 楓樹林

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航