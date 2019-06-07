《大寫西域（下）》：一個以「劫」為名的草原民族傳說國度

文：高洪雷

劫是個時間概念嗎？

地理和歷史的地位

《漢書》中說，這是一個以畜牧為業的國家，東漢西域地圖上沒有找到劫國。而《後漢書》裡也沒有劫國被滅亡的記載。它也許在王莽勢力退出西域時就遷走了。

劫國，王治天山東丹渠谷，去長安八千五百七十里。戶九十九，口五百，勝兵百一十五人。輔國侯、都尉、譯長各一人。西南至都護治所千四百八十七里。——班固《漢書》卷九十六下

一個以「劫」為名的傳說國度

「劫」是一個十分玄妙的時間概念和宗教概念。那麼，在中國道教尚未傳到西域、印度佛教直到東漢初年才進入西域的年代，這個游牧在天山北麓的草原民族，何以有這樣一個不尋常的名字呢？

劫，原本是一個時間概念。中國的道家把天地一成一毀稱為一劫，也指命中注定的厄運、大難、大限。在古印度，「劫」是梵文「劫簸」（kalpa）的音譯，是用來計算時間的單位。

劫有小劫、中劫、大劫三種，用以描述我們所處世界的具體時間。

一是小劫，人平均壽命最短為十歲，平均壽命十歲時，每百年加一歲，加到平均壽命最長的八萬四千歲，為增劫；再從平均壽命八萬四千歲，每百年減一歲，減到平均壽命十歲，為減劫。如此一減一增的過程，共一千六百八十萬年，總稱為一小劫。

二是中劫，二十個小劫稱為一個中劫。佛典中說，地球共分「成、住、壞、空」四大階段。

「成」是由氣體變液體再由液體而凝固的過程，「住」是指地球可以供人類居住，「壞」是指經過火災、水災和風災使地球消失，「空」是在空無一物中誕生另一個新地球，進入下一個從「成」開始的循環。一個中劫時間為三億三千六百萬年。

三是大劫，經過四個中劫，便是一個大劫。換句話說，地球世界一生一滅，便是一個大劫。我們常聽到的「劫數難逃」，就是指這一自然規律是永恆的，不會因為個人的力量有所變化。在佛教中，八萬四千大劫，也僅剎那之間的時光而已，唯有透過修行空去了「我」，才入涅槃——不生不死的境界。唯有再進一步空去了「法」，才能稱為菩薩，走向成佛之道。

顯然，劫國所取的「劫」字，是一個十分玄妙的時間概念和宗教概念。那麼，在中國道教尚未傳到西域、印度佛教直到東漢初年才進入西域的年代，這個游牧在天山北麓的草原民族，何以有這樣一個不尋常的名字呢？

可能的解釋是：第一，「劫」是這個國家的音譯，與時間、宗教概念裡的「劫」並無關係；第二，這是在中原戰亂中「劫後餘生」的一夥人建立的國家，他們熟悉中原文化，對老子和莊子的哲學若有所悟，因此根據自己的冒險經歷取名為「劫國」。

不知從何而來，也不知去向何處

它也許在王莽勢力退出西域時就遷走了，最遲也是在車師後王發動進攻前就逃走了。試想，這個區區五百人的游牧小國，收拾起帳篷趁著夜色遁去，又會引起多大的波瀾呢？

《漢書》中說，這是一個以畜牧為業的國家，其統治中心在天山北麓的丹渠谷，東距卑陸後國一百七十里，西距東且彌國一百里，有人據此推測丹渠谷位於今阜康市西部。但也有人推測丹渠谷處於昌吉市北部，根據的是《漢西域圖考》裡的記載：「劫國，在昌吉北，是昌吉北屬劫國，餘屬單桓也。」還有人根據他們地處山谷的特點，推測他們處在昌吉南山中。

撇開地理位置不說，我更感興趣的是其來歷。既然古老的「山北六國」裡沒有劫國，那麼，劫國出現在天山以北一定較晚，不是本地的土著，我推測他們可能像皮山國一樣來自中原。

也許由於來自中原的緣故，劫國在漢西域都護府建立後表現得相當主動與積極，因此不但受到漢的認定，還被任命了一名輔國侯，一名都尉，一名譯長。

奇怪的是，我在東漢西域地圖上沒有找到劫國。而《後漢書》裡也沒有劫國被滅亡的記載。永元九年（九七年），車師後王涿鞮滅掉的天山北麓諸國中，也沒有劫國的名字。

我推測，它也許在王莽勢力退出西域時就遷走了，最遲也是在車師後王發動進攻前就逃走了。試想，這個區區五百人的游牧小國，收拾起帳篷趁著夜色遁去，又會引起多大的波瀾呢？即便是路上遇到另一夥牧民，對方或許也會認為這是一支送親的隊伍吶。否則，不論范曄多麼惜墨如金，也不會捨不得寫上「劫國」兩個字的。

他們遷徙的方向，估計還是故鄉中原吧。我不禁感慨，當某個國家淪落到要藉由傳說查找下落的地步，是這個國家的悲哀，還是史學家的悲哀？

但也有人提醒我，它沒有東遷而是西遷了，隋唐時期曾經出現在中原史料中。拿來史料一查，的確有一個「劫國」，位於蔥嶺，氣候炎熱，種植麥稻，有戶數萬，風俗與突厥接近，距離長安一萬兩千里，武德二年（六一九年）曾到長安朝貢。當然，我們不能僅憑一個相同的國名，就認定一個數萬戶的大國是從一個五百人的小部族演化而來。但同樣的奇蹟在西域並不鮮見，突厥不就是由高昌北山時期的千人小部落，發展到了隋朝時期的數十萬人嗎？突厥能做到的，劫國為什麼不能？

但一本西域地名詞典給我潑了一盆冷水，詞典上說：「《新唐書．吐火羅傳》中的劫國，是《魏書》伽比沙、《大唐西域記》迦畢試的略譯。」也就是說，這個簡稱的「劫國」就是漢代的罽賓國。《佛學大詞典》則認為迦畢試是漢代的高附國。

河流因為充斥著阻隔，所以產生一波波讓人駐足流連的美麗波瀾；人生因為充斥著遺憾，所以留下了一個個蕩氣迴腸的奇妙回憶；歷史因為充斥著劫難，所以造就了一則則讓人掩卷沉思的壯美傳奇。

劫國——小傳歷史簡表

劫，是一個哲學詞彙，也是一個佛教詞彙，但它作為一個國名就蘊含著太多的玄妙了。不是嗎？我們不知道它從哪裡來，不知道它何時遷走，也不知道遷徙到哪裡去了，只知道它曾經游牧在天山北麓的一道山谷，曾經主動接受西域都護府管轄，其他的一切，都是謎，或者說是劫。

西漢

《漢書》中說，劫是一個以畜牧為業的國家，其統治中心在天山北麓的丹渠谷，東距卑陸後國一百七十里，西距東且彌國一百里。

東漢

東漢西域地圖上沒有找到劫國。而《後漢書》裡也沒有劫國被滅亡的記載。永元九年，車師後王涿鞮滅掉的天山北麓諸國中，也沒有劫國的名字。它也許在王莽勢力退出西域時就遷走了，最遲也是在車師後王發動進攻前就逃走了。

相關書摘 ►《大寫西域（下）》：國王「無為而治」治出一個懶死的西域最小國

書籍介紹

本文摘錄自《大寫西域（下）：踏遍天山16國，解開烏孫、高昌、且彌等消失古國的歷史謎團》，野人出版

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作者：高洪雷

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Photo Credit: 野人出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九