立法院「全武行」選出中選會主委：為何李進勇「黨籍」成爭議？

去年11月24日，台灣首次面臨多項公投案綁大選，從事前的成案過程到投票當日都有許多爭議情況，中選會前主委陳英鈐最後下台負責，而行政院提名的新任主委李進勇人事案則在立法院遭到國民黨強力杯葛3個月，直到今（28）日在衝突混亂中表決65：2通過，國民黨認為李進勇過去為民進黨籍，上任後將無法公正處理選舉相關事務，更有一名中選會委員辭職表達同樣訴求。

（中央社）立法院會今天進行中選會主委被提名人李進勇人事同意權案投票，國民黨立委占主席台、推翻圈票處、丟水球，最後在混亂中李進勇得到65張同意票，超過出席立委半數，獲立法院同意任中選會主委。

民進黨立法院黨團上午6時就發布甲級動員，國民黨立委則在7時左右抵達，議場門一開，藍綠立委各占一半主席台；約8時30分，國民黨立委林為洲、江啟臣等人，企圖搶奪投票匭，導致議事人員受傷，立法院長蘇嘉全透過新聞稿指出，對這種非理性的暴力行為，表示深切遺憾。

上午約9時26分，朝野立委在主席台上爆發推擠衝突，民進黨團以人數優勢，一一將台上的國民黨立委，往右邊推擠，蘇嘉全在9時50分從左方進入議場，宣布開始開會，並在9時53分開始投票，投票截止時間到下午4時。

隨即議事人員開始布置圈票處、票匭，但也引發國民黨立委黃昭順、鄭天財、費鴻泰等人不滿，衝上前去將圈票處推倒、砸毀，國民黨立委鄭天財、林德福等人，直接坐在票匭上，欲阻止投票；蘇嘉全則宣布，因原設置票匭無法行使投票，請議事人員增設票匭。

北區領票處在民進黨人數優勢下，陸續領票、投票；10時18分，北區圈票處前朝野立委再度爆發推擠衝突，民進黨立委郭國文、洪宗熠等人為保護圈票處，與國民黨立委鄭天財、顏寬恒推擠後雙雙倒地，朝野立委上演全武行。

朝野立委雖爆發多波推擠衝突後，民進黨立委仍持續領票、投票。約在下午3時30分，國民黨立委陸續回到議場，國民黨立委柯志恩說，投票前還要被搜身，是什麼道理；國民黨立委廖國棟則說，這樣的投票是史無前例，「等一下就去監察院告發」。

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投票在下午4時截止，蘇嘉全宣告今天領票立委81人、未領票32人，合計113人。開票前，國民黨立委突然拿出準備好的水球，朝主席台、開票處猛丟水球，民進黨立委邱議瑩、吳秉叡為上前阻止，也與國民黨立委發生拉扯。

開票結果，同意票65張、不同意票2張、無效票3張，最後蘇嘉全宣布，有81人領票，李進勇獲65張同意票，獲立法院同意任中選會委員並為主委。

國民黨團立委在院會休息後，在議場內舉行記者會。江啟臣說，這是違法投票、無效的投票，國民黨團不會承認，今天是台灣民主的忌日，很難想像明年選舉會是什麼樣的地步，會不會用各種理由干預投票，這樣踐踏民主、踐踏國會，「不只是遺憾，我們是憤怒」。

國民黨也在臉書上提出「5問」質疑李進勇的適任性：

中選會委員張淑中無法接受政黨色彩明顯的李進勇出任中選會主委，稍早請辭中選會委員。

她表示，依據現行法律規定，中央選舉委員會是獨立行使職權的中央機關，所有中選會委員包括主任委員、副主任委員等人，皆應超出黨派以外，依法獨立行使職權，於任職期間不得參加政黨活動。

她認為，主委更代表中選會形象，其角色動見觀瞻，如何在辦理各項選舉及公民投票事務時，堅持選務中立的角色格外重要。張淑中說，

不論由那一個政黨執政，中選會主委都應該審慎參酌並循2009年以後的慣例作法，提名黨派色彩不濃的專業人士擔任，才能符合多數國人對中選會政治中立、選舉中立的深層期待。 法制化後的中選會歷任主委，不論是賴浩敏、張博雅、劉義周或是陳英鈐，至少皆為無黨籍，外界爭議不大。

對此行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，行政院長蘇貞昌已准辭，但行政院提名李進勇並無違法。

確認當選的李進勇，稍早則在臉書回應外界對於自己黨政背景的質疑，強調他將堅守幾十年來行事公正的最高準則，一定會嚴守法律規定，全力以赴，讓相信他的委員不致失望，讓存疑的委員可以放心。

為何李進勇的「黨籍」會成問題？

中選會是全國選舉事務的主管中央二級行政機關，為受行政院監督的獨立機關，工作是辦理全國選舉、罷免或公投事項，同時也要規劃選區劃分、政黨及候選人競選費用補貼等，去年因為公投案眾多，包括公投案的成案、連署書補件、公報出錯、投開票當天流程等發生爭議，都需要中選會開會進行討論和決定。

2009年5月22日立法院制定《中央選舉委員會組織法》，中選會正式法制化，委員共9-11人，1人為主委；1人為副主委，由行政院長提名；立法院同意任命，任期4年得連任一次。規定同一黨籍者不得超過全體1/3；除主委和副主委外其他為無給職。

根據中選會官網及維基百科，在法制化後，共有5任主委，其中除了後來出任監察委員的張博雅為「無黨團結聯盟」外，其餘主委皆為無黨籍，而李進勇原為民進黨籍，2002年曾任民進黨中央黨部副秘書長，還被民進黨提名競選雲林縣長，被外界質疑政黨色彩濃厚，難以公正行事。

任別 姓名 黨籍 任期 1 賴浩敏 無黨籍 2009/11/04-2010/10/12 2 張博雅 無黨團結聯盟（曾任主席） 2010/11/15-2013/11/03

2013/12/04-2014/07/31 3 劉義州 無黨籍 2015/01/29-2017/11/03 4 陳英鈐 無黨籍，曾任民進黨廉政委員 2017/11/21-2018/12/03 5 李進勇 原為民進黨籍，2月27日註銷 2019/05/28-

行政院提名時強調，這次提名經考量相關領域，遴選具法政相關學識、經驗的優秀人才擔任，任期至110年11月3日止，被提名人李進勇專長含括法政相關領域，學經歷俱優，符合該會組織法規定。提名時也已一併考量政黨比例，符合《中選會組織法》第3條中有關「委員中同一黨籍者，不得超過委員總數三分之一」規定，盼立法院能儘早依法定程序完成審查。

李進勇於2月27日時請民主進步黨註銷黨籍，表明堅守中立、行使獨立職權、信守承諾的決心與行動。黨主席卓榮泰當時也對外表示，民進黨中央組織部已做了必要處置，註銷李進勇的黨籍，相信李進勇一定會以超然態度執行工作。但國民黨不滿意，仍多次在立法院處理此人事案時，杯葛議事癱瘓會議。

上一次立法院處理中選會委員任命案時，國民黨團也質疑被提名人與綠營關係親近，包括前主委陳英鈐曾是民進黨廉政委員會委員，前副主委陳朝建是台中市長林佳龍的法制局長。

67歲的李進勇是雲林縣四湖鄉人，台灣大學法律研究所碩士，曾任法官、律師、立法委員、基隆市長、內政部次長、法務部次長、交通部次長、行政院公共工程委員會副主任委員與雲林縣長等職。

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核稿編輯：羊正鈺