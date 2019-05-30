一個人的下半場：《日落之前》直視高齡台灣的獨老現況

有一句話叫「不得好死」，通常是在一個人恨到最深時，才有可能懷著滿滿的情緒說出口，堪稱最深最惡毒的詛咒。不過從另一個方面來說，這樣咒人惡毒的詞，也足以讓我們瞧見華人社會對於「好死」這件事，有多麼地看重。

怎麼樣才算是「好死」呢？我曾經在一本書上看見一個醫生分享他病人的故事。是一位和家人同住的老爺爺，有天突然就跟家人們說：「我的時間到了，我今晚要走了，你們去幫我把幾個最重要的好朋友叫過來。」那天晚上，老人家和摯友開了酒，聊了彼此滿滿的回憶，好久沒這麼盡興了。然後酒足飯飽後，他上了樓，在自己躺了幾十年的床上再一次閉上眼睛。隔天一早孩子們上去時，老爸爸竟然真的已經離世。

先不論這樣的故事真實性有多高，它是否有符合你心中對「好死」的想像呢？

就我個人來說，答案是肯定的。像故事裡這樣在家人環繞下、於自己熟悉的環境裡睡一睡就走了，實在是一種很有福氣的離開方式。然而對於活在現代的長輩以及未來的我們，卻是一件難以控制且奢侈的想望。

先不說別的，你怎麼能確定白髮蒼蒼的自己，在每天夜裡闔上眼之際，身邊一定會有其他人的陪伴？

高齡化社會裡的「獨老」議題

這些年來時不時便有學者跳出來疾呼，要社會及政府應該更重視少子化及人口結構老化等問題。「人口老化」、「高齡化」這些朗朗上口的專有名詞，到後來變得像上一代的「地球暖化」一般，大家想憤青一點時會拿出來當談資，轉頭後卻也沒放在心上。

然而問題並不是大家提出來後就會自動被解決，在2018年3月，台灣65歲以上老年人口達到331萬人，大概就是占了全部總人口的14.1％。台灣在介紹自己時，得開始把自己叫成一個「高齡化社會」了。（註1）而在此當中，被列冊為「需要被關懷的獨居長者」的人數，足足有4萬5000人，比整個新北市林口區的戶數還要多。（註2）

這些人可能是離婚、也可能一開始就沒有結婚的打算；或是雖然結婚了，但膝下無子，老伴又走得早。也有些人，子女長期居住在外縣市或國外，一年不知道能不能見到一次面；也有人是因為和家裡成員的互動冷淡，選擇離開家人，自己一個人生活。

不過這樣的描述，對還沒有到那個年紀的我們來說稍嫌空洞，畢竟成為獨老（註3）這件事，哪可能用一個理由套用，就能解釋完每個人的故事呢？

這也是為什麼我想推薦你一部電影，叫《日落之前》。

四位獨居長者的故事，構出台灣獨老的縮影

《日落之前》是導演曾文珍，前後花了大概兩年的時間所拍出的作品。對紀錄片有興趣的人，對這位長期關注弱勢族群題材的導演肯定不陌生。她所執導講述白色恐怖時期受難者故事的紀錄片──《春天－許金玉的故事》，還曾在2002年拿下台灣金馬獎最佳紀錄片的獎項。而在《日落之前》這部紀錄片電影裡，導演將目光轉向鮮少有人為他們發聲的獨居長者，要我們在電影的75分鐘之間，靜心專注於這些長者的下半場人生。

《日落之前》藉由記錄四位獨居長者的生活，呈現在老後人生的種種處境──

80歲的吳潤錦中度失智，住在僅能容身的老舊小套房中。

98歲的沈玉山伯伯出門一定西裝領帶，頂樓的菜園是他安身立命的一方天地。

71歲的潘宇娥阿姨喜愛打扮自己，也藉由參與各式各樣的課程，讓自己體現活到老、學到老的精髓。

92歲的胡正坤伯伯雖有輕度失智，仍堅持每日走路到安養院，探視臥床的妻子。

這些長輩不一樣的生活環境和態度，透過電影如實呈現在觀眾眼前。而我們多多少少能在這些伯伯阿姨身上，看見自己身邊親近長輩的影子。

除了長輩之外，導演也從社工及送餐志工的角度來看獨老這件事情。電影中的他們最年輕的30歲，年紀最長的送餐志工有到69歲，而60幾歲也是大部分送餐志工的年齡層。

延續生命之餘，是否也能試著了解長輩的生命脈絡？

圖片來源：台北市萬華老人服務中心 鄒嘉紋社工

「長輩把我們視為家人，把這邊視為一個家。」參與電影拍攝的鄒嘉紋社工目前任職於台北市萬華老人服務中心，擔任社工已經有6年的時間。我問她為什麼想做社工，她告訴我在擔任社工之前，自己是在醫療院所工作。

「有時候遇到長輩臨終的時候只有自己一個人，當下看到的是醫療人員付出他們的專業，但是會去想說，這個長輩是沒有家人嗎？或是家人不願意出來呢？」醫院裡的工作人員能以他們的專業盡力讓患者延續生命，但對於生命背後的脈絡，卻不是他們可以輕易去碰觸的。因為想瞭解現象背後的故事，鄒嘉紋花了2年多的時間去修習相關學分並且實習，踏入社工的專業領域。

在服務的過程中，不斷與長輩建立關係是很重要的。然而一開始接觸時，長輩有時會有排斥的心理。「有一個長輩，他自己會怕陌生人。他把自己居家的小空間營造得很黑暗……有人過去，他其實也會擔心跟你不熟，因此就比較不願意談話。」但作為社工，鄒嘉紋仍必須不斷地去訪視、關心，才有可能成功在彼此之間建立起信任感。而在建立彼此關係的這段過程中，往往也是鄒嘉紋感到最感人的時刻。

「弱勢長輩大部分都這樣住，」台北市萬華老人服務中心的黃淑婷組長說道，「一層公寓會被房東隔成十幾間，可能就是單人床2張的大小……」萬華早期發展繁榮，相對的也比較複雜，其中獨居的個案以男性長輩居多。在萬華區的單人雅房較其它台北地區，租金稍微低一些。另一方面，萬華區的社福資源其實很多，種種因素綜合起來，使得萬華地區成為一個高齡長者特別多的區域。

日落之前，你想怎麼度過？

想要一個舒適的老後，最重要的便是從年輕時就開始累積健康的資本，疾病的預防管理也是重要的環節。再來需要的便是強大的社會照護系統，而且因應道長者行動力的下降，照護系統的據點必須要夠多且深入各個區域。同時長者們應該努力保持自己與群眾的接觸，不要讓自己與社會脫節。最後但不是唯一，便是完善且長遠的財務規劃。

圖片來源：《日落之前》劇照 潘宇娥阿姨喜愛參加各式活動，生活多采多姿。

像電影中的潘宇娥阿姨，會去參加各式各樣的課程（電腦課、律動課、歌唱課是她的最愛），也會去教會，假日還會去擺地攤。從她身上可以看見興趣的重要，同時要將生活安排好，勇於嘗試及學習。

因為社工工作上的性質常常會接觸到高齡長者的各種面向，但這並未讓鄒嘉紋對自己的老後充滿負面想像，「最重要的是不能沒有朋友，人際的部分要懂得自己安排。你甚至可以不用有老伴（笑），但一定要有朋友。」到了老年時期保持跟人的互動、與朋友的聚會是很重要的。懂得經營自己的老後人生，可以消除對於年齡漸長的惶恐與負面想像。

人的一生會有日正當中，也一定會有日落，重點是在日落之前，你想怎麼度過呢？

註釋

依據國際定義，65歲以上老年人口占總人口比率達到7％稱為「高齡化社會」；達到14％稱為「高齡社會」；達到20％則稱為「超高齡社會」。然後按照目前的老化趨勢推估，從2018年算起，台灣在8年後（2026年）老年人口就會超過20％，「高齡社會」的稱號已經無法滿足我們了，要跳到所謂的「超高齡社會」。 根據新北市民政局108年4月的統計資料，林口區的總戶數為4萬4851戶。 獨老即為獨居老人的簡稱。

電影資訊

片名：《日落之前》

介紹：「獨老年代」將來臨，你我都可能成為獨居老人？本片試圖引領觀眾一起思索未來的「獨老年代」，紀錄4位獨居長者的生活，呈現在人生下半場種種的生命處境。

片長：75分鐘

上映日期：2019年5月31日

全台上映戲院：台北（樂聲影城、信義威秀影城、喜樂時代影城南港店）、桃園（統領威秀影城、SBC星橋國際影城）、新竹巨城威秀影城、台中老虎城威秀、台南（南紡威秀影城、真善美戲院）、高雄大遠百威秀影城。

圖片來源：《日落之前》劇照

核稿編輯：翁世航