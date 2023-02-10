學生不習慣脫口罩上課可能產生「容貌焦慮」或同儕壓力，專家籲做好心理建設
我們想讓你知道的是
李雅菁提到，學生忙於課業，可能跟不上最新防疫政策進度，學校應多宣導。她提到學生3年來習慣戴口罩，都已會彼此監督，有人稍微露出鼻子、嘴巴，都會被說是「防疫破口」。教育部先前讓教師在一定條件下，講課可不戴口罩，但還是有學生質疑教師沒把口罩戴上。
脫口罩上課發生容貌焦慮，專家籲做好心理建設
（中央社）教室戴口罩規定將鬆綁，過去3年戴著口罩上課的學生，其中有可能產生容貌焦慮或同儕壓力。專家建議學校、家長給孩子心理建設，面對「脫與不脫」，要自信說出理由並尊重彼此的抉擇。
疫情指揮中心9日宣布口罩防疫進一步鬆綁，校園從3月6日起放寬室內戴口罩規定。教育部長潘文忠8日接受媒體聯訪，被問及部分學生會有「容貌焦慮」，會害怕脫下口罩。潘文忠說，難免有一段調適的過程，會加強宣導，尊重個別戴與不戴的考量，由學生自行決定。
張老師基金會諮商心理師涂喜敏表示，對於部分孩子來說，戴口罩是一種保護的方式，用來掩飾自身的一些狀況，藉此獲得安全感。在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情中，大家都戴上口罩，這些孩子反而不那麼特別，但一旦口罩鬆綁，他們可能又會變回「少數」。
涂喜敏表示，青少年學生易受到同儕壓力，當多數人都脫下口罩，仍想戴著口罩的人，易受異樣眼光，甚至被同學嗆聲、霸凌。她建議教育單位和家長，可教導學生預先做好心理準備，找出一個合適的理由和說法，例如鼻子會過敏、身體不適合打COVID-19疫苗等，同學間也要尊重彼此的決定。
涂喜敏認為，這口罩鬆綁的過渡期間，師長應更留意學生的各種徵兆、人際互動間的狀況，適時地關心和傾聽、瞭解，「這反而是一個很好的時機。」
全國教師工會總聯合會秘書長李雅菁正面看待口罩鬆綁政策，尤其對小學來說，許多教學依賴口語表達，戴上口罩效果就不好，包括小一、小二教注音符號，嘴型咬字就非常重要。
李雅菁提到，學生忙於課業，可能跟不上最新防疫政策進度，學校應多宣導。她提到學生3年來習慣戴口罩，都已會彼此監督，有人稍微露出鼻子、嘴巴，都會被說是「防疫破口」。教育部先前讓教師在一定條件下，講課可不戴口罩，但還是有學生質疑教師沒把口罩戴上。
另外，進入青春期的學生，難免會開始在意自己的外表。李雅菁提到，學生開始冒青春痘時，比較容易有焦慮，也有人時不時就照鏡子，重視自己的髮型、打扮，雖然許多學校仍有管制化妝，但學生還是有辦法透過一些技巧，為自己上一些輕妝。
李雅菁表示，有些師長習慣「說教」，不斷訴說容貌不重要、內涵才是重點，學生不見得聽得進去。反而是正視學生的需求，例如擔心青春痘問題，可引入衛生教育，帶孩子學習清潔皮膚知識，給予正向的建議，會更有幫助。
對於少數特別在意外貌的學生，李雅菁建議，可私下詳談、瞭解學生的狀況，或可舉一些實際的案例，班上很受歡迎的同學，不見得長得最帥最美，而是有其他的長處，可以多多互相學習。
脫口罩不習慣恐生焦慮，專家建議漸進式調整
（中央社）室內戴口罩規定將再鬆綁，民眾過去3年緊戴口罩成自然，如今面對放寬可能產生焦慮。專家建議，突然改變一定會焦慮，應採漸進式調整心態，慢慢恢復正常生活。
中央流行疫情指揮中心9日宣布，2月20日起，除醫療照護機構、公共運輸及特殊運具等指定場所仍強制戴口罩，其他採建議或自主決定。
三軍總醫院精神醫學部主治醫師葉啟斌告訴《中央社》記者，確實接到很多患者反映，戴口罩戴習慣了，不戴會覺得「怪怪的」，這又表現在三部分。
葉啟斌說，首先是擔心容貌被別人看見，帶來某種程度的不安全感，且因為現在科技進步，臉部辨識等個資問題，讓民眾對於沒有戴口罩感到不安全。
他說，再來就是擔心感染的危險，縱然政府開放很多規定，但很多民眾養成戴口罩來防止感染的習慣；最後則是COVID-19疫情期間，除刻意保持距離，戴口罩也會更放心與人接觸，若口罩規定放寬，可能會希望不要跟其他人靠太近。
葉啟斌指出，可採漸進式的方式去調適，視自己認為安不安全的心情，決定要不要戴口罩，讓自己慢慢放心，進而完全不戴，不要本來戴很緊、突然完全不戴，心態上可能會比較難適應。
馬偕醫院精神醫學部兒童青少年科資深主治醫師臧汝芬表示，口罩已經戴3年戴習慣了，任何習慣要改掉，都會需要經過所謂的適應期，突然改變一定會焦慮，需要一定時間改變觀念。
臧汝芬指出，有些人說戴口罩就不用化妝很方便，也有人認為天氣冷戴口罩可以避免吸入冷空氣，甚至有人覺得這3年因為戴口罩都沒有生病，有很多好處，要讓這些人放心，理解現在已經解禁，共同恢復以前正常生活作息。
「人跟人之間的關係，一定不能有口罩。」臧汝芬強調，戴著口罩，別人的表情和意思，很容易誤解，這次口罩規定放寬後，要恢復人與人之間的接觸，透過語言跟非語言如眼神、表情等互動，才能真正溝通。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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我們想讓你知道的是
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