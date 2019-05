以色列的首都情節：耶路撒冷是應許之地，還是千年難題？

今(2019)年6月1日至6月2日的日落,是以色列慶祝1967年的六日戰爭中,「收復」東耶路撒冷的耶路撒冷日。今年的這個節日,適逢穆斯林齋戒月的尾聲;以色列警方表示,為了公共安全考量,他們將照例禁止猶太人或遊客,在今年的耶路撒冷日,進入位於古色古香的耶路撒冷舊城中、被猶太教及伊斯蘭教都視為聖址的聖殿山(註1)。儘管一個猶太教團體將此決定上訴到最高法院,法院最後判定,以色列警方這項針對維安秩序等考量而做的決定,並無違法之虞。

今年的耶路撒冷日,就在這樣的爭端下揭開序幕。不過這已經不是第一次、恐怕也不會是最後一次,耶路撒冷因為爭端而佔據新聞版面;2017年5月,以色列文化暨運動部長雷格夫(Miri Regev),穿著一席以耶路撒冷為裙擺圖騰的長裙,現身坎城影展紅毯,就遭來不少網民抨擊,雷格夫在文化藝術的場合,藉機表達以色列坐擁耶路撒冷的主權。

說到耶路撒冷的主權問題,許多人或許還記憶猶新,2017年12月6日,美國總統川普(Donald Trump)宣布美國承認耶路撒冷為以色列首都,並指示國務院,展開將美國大使館從特拉維夫遷往耶路撒冷的作業(註2)。這項形同承認以色列對耶路撒冷擁有主權的消息一出,美國國內外各界出現不少撻伐的聲浪。歐洲各國領袖、阿拉伯領袖、甚至中國外長與教宗方濟各(Pope Francis),都在批評的行列。

巴勒斯坦政治人物與民眾也有些激烈的反應,在西岸幾個城市,巴勒斯坦人進行了罷工、示威,來抗議川普這項儼然在以巴衝突的議題上「選邊站」的舉動;巴勒斯坦總統阿巴斯(Mahmoud Abbas)批評,美國此舉讓該國不再夠格作以巴和平進程的重要仲裁者;巴勒斯坦首席談判代表艾瑞卡(Saeb Erekat)則抨擊,川普的這項舉動決定為以巴衝突的兩國方案(Two-State Solution)判了死刑。

由於1947年的聯合國巴勒斯坦分治計畫,國際社會多主張所謂「耶路撒冷地位未定論」,也就是以色列聲稱耶路撒冷為國都的說法,是不受多數國際輿論認可的。

在以色列人的眼中、以及歷史的發展脈絡下,究竟耶路撒冷的重要性有多高?而川普極具爭議性的這項決定,究竟有多少實質意義?人們該如何思索,有關耶路撒冷的領土歸屬爭議?

耶路撒冷舊城一角|Photo Credit:謝宇棻提供

耶路撒冷啊,我若忘記你,情願我的右手忘記技巧。(詩篇137:5)

當以色列在1948年宣布獨立建國時,以色列與周邊的幾個阿拉伯國家立即陷入戰爭,停火後,以色列保有西耶路撒冷,約旦則控制東耶路撒冷、耶路撒冷舊城(Old City),連同今天通稱的西岸(the West Bank)。

在上個世紀初被稱為「巴勒斯坦」的這塊區域,在今天成為以色列這個國家的領土。許多人認為,這和耶路撒冷在猶太教與伊斯蘭教中的定位脫不了關係。換句話說,持此說法的評論者主張,猶太國與阿拉伯國家自然會爭奪巴勒斯坦與被兩大宗教共同視為「聖城」的耶路撒冷。但當我們檢視以色列立國的背景,會發現有些以色列立國先驅,持有不同的想法。

筆者在先前的文章中略為提過,以本・古里昂(David Ben-Gurion)為首的許多以色列立國先驅與他們的追隨者,本著錫安主義(Zionism,又譯:猶太復國主義)的精神,想建立一個能抵禦外侮的猶太人國家。這些來自都歐洲、多已世俗化的猶太人,所擁戴的勞工錫安主義,其實跟20世紀的許多民族主義有不少的相似處。對這些世俗的猶太復國主義者來說,首要之務就是建立猶太人自己的國家,因此當他們面臨一些現實的考量時,對所謂耶路撒冷這座「聖城」、或巴勒斯坦這塊所謂「聖地」的歷史及宗教情結,是可以被妥協的要件。

最著名的例子,就是英國殖民地事務大臣張伯倫(Joseph Chamberlain,著名的英國首相張伯倫〔Neville Chamberlain〕的父親)提出的「英屬烏干達計畫」(註3),由英國提供部分位於英屬東非的土地,讓猶太人建國。烏干達計畫起初獲得以色列國父赫茨爾(Theodor Herzl)支持,赫茨爾將這項提案在1903年,交付第六屆錫安主義者大會表決,結果獲得多數同意(295:178,98棄權)對這項提案進行進一步調查;不過,第六屆錫安主義者大會最後仍決定,否決英國政府這項提案,形同正式地表達錫安主義者在巴勒斯坦復國的決心。

以色列國防軍在六日戰爭中攻下耶路撒冷,是耶路撒冷地位與宗教錫安主義在以色列政壇地位的轉戾點。戰爭前夕,以色列人聽者阿拉伯電台放送的訊息,威脅要把所有猶太人推進海裡。不少當時參與任務的以色列人,表示這場戰爭的意外結果,對他們的史觀、宗教觀有深遠的影響。對許多人來說,以色列奇蹟般地在六天之內獲勝,很難不以「有如神助」來理解。

西牆的傘兵|Photo Credit: David Rubinger@Wiki Fair Use

事實上,在1967年的六日戰爭初期,當以色列總理艾希科爾(Levi Eshkol)召開內閣會議時,儘管有不少閣員主張攻下耶路撒冷舊城,總理與國防部長戴揚(Moshe Dayan),皆採取比較保守的態度。當以色列國防軍步步進逼約旦控制的東耶路撒冷時,戴揚一度因深恐破壞位於舊城的聖地遺址及傷害國際對以色列的觀感,下令軍隊不要進攻舊城。

1967年6月7日、六日戰爭的第三天,以色列國防軍拿下包括舊城在內的東耶路撒冷。以色列國防軍首席拉比哥倫(Shlomo Goren)旋即在當日前往位於東耶路撒冷、猶太教聖址之一的哭牆,進行祝謝禱告、吹號角;這歷史性的一幕,由電視現場直播到以色列全國;就連在世俗猶太觀眾的心中,都不禁聯想,神藉著以色列國防軍之手,將猶太人帶回了祂所應許之地。

1967年,以色列國防軍首席拉比哥倫到哭牆,進行祝謝禱告、吹號角|Photo Credit: לשכת העיתונות הממשלתית@Wiki CC BY SA 4.0

這項發展,對某些人來說,似乎呼應了本・古里昂在1956年受訪時,所說的「在以色列,要當一名務實者,你必須相信奇蹟」這句話。

以色列人的耶路撒冷

離開宗教觀點,從現實層面來看,耶路撒冷作為以色列國都的地位,某種程度上是一項心照不宣的事實。總統官邸、總理官邸、中央政府單位如國會、最高法院等,全都位在耶路撒冷;國外使節、高官參訪時,也經常在耶路撒冷與他們的以色列同儕會面。不可否認地,將大使館設在特拉維夫,對以色列的邦交國來說,具有重要的象徵性意義。可是兩相對照,難免形成一種弔詭,彷彿整個世界「假裝」耶路撒冷並非以色列首都。當然,國際政治上的類似弔詭,不勝枚舉。

川普在宣布這項政策時,發表的演說,自然說到不少猶太裔以色列人的心坎裡:「今天我們終於承認一項不爭的事實:耶路撒冷是以色列的首都。」(Today we finally acknowledge the obvious: that Jerusalem is Israel's capital……)

以色列左右派主要政治人物,包括總統李弗林(Reuvin Rivlin)、總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)與當時的工黨領袖加布(Avi Gabai)等人,皆公開讚許川普的這項宣告。

2018年1月,川普此宣布不到一個月,以色列一項行之有年的民調顯示,65%受訪的以色列猶太人認為,川普的這項宣告對以色列是有利的;同時,64%的以色列猶太裔受訪者表示,聯合國拒絕美國這項宣告的決議案,對以色列不會造成直接的傷害。不過,相較於2008年的56%與1999年的49.5%,有超過60%的以色列受訪者(不分族裔)同意,耶路撒冷早已在歷史的洪流下,分裂成東、西兩個部分(註4)。

我們可以將這份民調解讀為,許多以色列猶太人對川普這項決策感到欣慰;不過,他們也認清,耶路撒冷地位未定論仍是國際的主流,這個觀感大概還是會持續,但對以色列猶太人來說,這項國際主流無傷大雅。畢竟他們在日常的生活裡,早已生活在耶路撒冷是以色列首都的現實。

美國,以色列,耶路撒冷

其實,從法律上來看,川普「承認」耶路撒冷為以色列首都,是與法有據的。美國國會在1995年通過了《耶路撒冷大使館法案》,其中闡明:「耶路撒冷應被承認為以色列首都」且「美國大使館應在五年內遷至耶路撒冷。」由於時任總統的柯林頓(Bill Clinton)反對這項法案,他在任期內,每六個月便簽署一項國家安全免責(national security waiver)以暫緩遷移大使館;柯林頓之後的歷任美國總統:小布希(George W. Bush)、歐巴馬(Barack Obama),乃至川普自己任內初期,都延續這項慣例。

事實上,柯林頓與小布希在競選總統大位時,都曾主張會將美國大使館遷至耶路撒冷。不過最後都因民意壓力而食言。

為什麼川普成了首位兌現這項極具爭議競選諾言的美國總統,眾說紛紜。有一說是與川普的猶太女婿與已經皈依猶太教的大女兒有關;另一說則與美國國內一些基督教錫安主義者(Christian Zionists),即相信猶太人會實現聖經預言回到應許之地建國的基督徒,是川普的票源之一有關。

影片說明:美國基督教廣播網(Christian Broadcasting Network,CBN)所製作的六日戰爭紀錄片預告

第二種可能性,無疑呼應了許多論述中,耶路撒冷被視為三大宗教(基督教、伊斯蘭教與猶太教)共享的聖城、也因此成為以色列與巴勒斯坦衝突根源的這項說法。

國族衝突與領土

有關耶路撒冷的爭議,涉及不同的歷史論述、史觀以及宗教。在面臨涉及領土爭議的國際衝突時,人們難免尋求歷史、史觀、或宗教觀,作為各自論點的依據,因為它們往往提供有關正義、權利的準則。據此我們便能主張,誰該擁有哪塊土地,而那個民族又能被「正當地」排除在外。

筆者以為,縱然歷史脈絡及宗教等因素,與國際衝突有絕對的關係,不過單單以它們來作為主要的論證,據以證明某個族群擁有某種歷史脈絡留下的「權利」,也可能導出比較薄弱、不夠全面的論證。歷史的發展與宗教觀,固然與人們所處的政治現狀息息相關,但把這些因素當作唯一的考量,就很容易相信自身論點是神聖不可侵犯的,這種想法容易侷限我們對未來的理想,甚至使人對殺戮無所畏懼(註5)。

不過,在高談歷史與宗教在耶路撒冷的主權爭議扮演何種角色時,生活的現實也是值得考量的。

穿梭以色列不同城市的遊人往往覺得,耶路撒冷的空氣中瀰漫一股其它城市沒有的緊張,隨處可見的猶太教徒、穆斯林與各種族群,彷彿衝突一觸即發。

從另一個角度來看,在耶路撒冷的街道、購物中心、博物館、餐廳等各式公共區域,可以看到猶太教徒、穆斯林與各種族群,相安無事地交易、進行日常活動,對我們這個強調「多元共存」的時代,也算得上是一種啟發。

耶路撒冷安息日|Photo Credit:謝宇棻提供

