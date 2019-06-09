嬰幼兒飲用水須知：過濾水、蒸餾水⋯⋯寶寶喝什麼水最健康？

文：巫漢盟（阿包醫生）

相信爸媽有了小寶貝後，隨之而來的就是一連串生活照護的問題，其中，寶包的泡奶用水、清洗奶瓶的水等等，到底該用什麼水？自來水、溫泉水，還是山泉水好呢？

關於寶包的飲用水，爸媽一定要有正確的觀念才行，因為如果讓寶包喝錯水，拉肚子事小，就怕造成生命的危害！原因有二，第一就是寶包的消化系統才逐漸發育，其中很重要的胃酸，它有殺菌功能，然而嬰幼兒的胃酸濃度沒有成人來得高，所以殺菌功能較不佳，細菌就容易通過胃部到達腸道造成感染；第二是他們腎臟功能尚未成熟，一旦攝取過多礦物質、甚至單純攝取過多的水，就可能導致中毒。以下阿包醫生就來簡單說明正確嬰幼兒飲用水須知。

育兒界常糾結的問題，什麼水最健康？

市面上的水有許多種，從水龍頭打開就可取用的自來水，一直到山谷林野間清澈的山泉水都有，但哪種才是對寶包最有助益的呢？答案只有一種：自來水。無論是另外花錢購買的礦泉水、花心思得到的山泉水等，都不及自己煮沸的白開水好，因為其他水質來源品質不一，且是否有經過煮沸或徹底消毒都不得而知，只有自己親自煮沸過的白開水最適宜，以下一一說明。

自來水

基本上給寶包喝的水，只要用一般自來水煮沸而得的「白開水」即可，至於為什麼一定要煮沸？這是因為部分台灣自來水管線較老舊，管壁可能有剝落，會影響水質，因此才需要經過高溫殺菌。

過濾水

過濾水是經過一層過濾後的水，常見的過濾方式是用透析方式去除雜質和微生物，但這樣的方法可能會將水中的礦物質和電解質一併去除，單純長期飲用將會使身體缺少這些必須元素，可能影響寶包的生長。另一種是加裝活性碳，去除水中殘餘的氯化物、有機溶劑等，雖然沒有去除礦物質，但同理，未經過煮沸過的水仍存有細菌及其他微生物等疑慮，故不宜飲用。

蒸餾水

蒸餾水指的是去除水中異味、微生物、重金屬後得出的水，也有人稱作純水，這類水質幾乎不含礦物質和人體必需微量元素，因此若單純長期飲用可能會影響寶包的生長，但煮沸後拿來泡奶或許可被接受，因為合格配方奶中含有該階段寶包所需的礦物質及微量元素。

礦泉水

礦泉水含有許多礦物質、微量元素、電解質等，但因為未經過高溫煮沸，仍存有些許雜質與微生物，即使煮沸後裡頭所含的礦物質仍過多，對腎臟尚未發育成熟的嬰幼兒來說，仍不適合飲用。

山泉水

山泉水雖然看起來清澈、沒有氯味，但卻隱藏不少病菌，其中又以沙門氏菌最常見，而且即使經過高溫煮沸後，該病菌仍無法徹底清除，嬰幼兒腸胃防禦功能差，只要碰到一點點，就會引起腹痛、腹瀉，嚴重者甚至得送醫急救。

溫泉水

網路曾有謠言，喝溫泉水可以延年益壽，但溫泉水到底寶包能不能喝呢？答案當然是不行，因為溫泉水中含有大量礦物質、微生物、病菌等，尤其多數溫泉溫度未到達真正的高溫沸點，所以不可能完全無菌，即使煮沸過後仍含有許多毒物，因此不可飲用。

嬰幼兒奶瓶、泡奶清洗這樣做

除了要注意嬰幼兒的飲用水，與寶包用水環環相扣的奶瓶泡奶、消毒等正確方式也分享如下。

泡奶用水→採70度水泡奶

泡奶用水應使用70度的白開水，方式是等自來水煮沸後，等水溫降到70度再開始沖泡，使用70度熱水是因為奶粉並非完全真空無菌包裝，利用70度熱水可有效殺死病菌。但要注意若用超過70度的熱水沖泡，可能會使奶粉裡的乳清蛋白變性，所以較不建議。

泡完奶後應等到水溫降下再給寶包喝奶，降溫方式包括放入裝有涼水的容器，或是用流動的自來水沖涼即可。

清洗方式→每個零件都應徹底清潔

清洗奶瓶時也應使用自來水，可以視狀況使用奶瓶專用清潔劑，並用海綿輕柔的將奶瓶、奶嘴、環蓋等零件刷洗乾淨。

消毒方式→利用高溫或紫外線殺菌原理消毒乾淨

清洗完畢後接著是消毒工作，才能確保寶包的身體健康，消毒方式包括利用熱水煮沸消毒，達到殺菌作用，另外也可使用消毒鍋，藉由高溫或紫外線殺菌原理將泡奶用具消毒乾淨。

大家都知道所謂的病從口入，對於器官都還在發育的寶包們，爸媽更要注意他們用的水，希望看完以上說明，爸媽都能為寶包準備正確的水，他們才能快樂健康的長大唷！

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本文經BabyHome授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰