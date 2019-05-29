離島垃圾運回台灣一趟有多難？蘭嶼、綠島清運停擺近半年，堆出500公噸的「垃圾山」

離島蘭嶼觀光逐年攀升，隨之而來的垃圾量也不減，又受到高雄減少代燒外縣市垃圾影響，蘭嶼、綠島垃圾委外轉運多次流標，垃圾清運已停擺5個月，累積超過500公噸的「垃圾山」無法處理。雖然昨（28）日終於有廠商在縣府內以超底價得標，但是離島垃圾已是長期隱憂，若不從源頭減量，未來仍可能是美麗島嶼上的「未爆彈」。

今年5月24日，旅遊作家黃小莫在臉書上，貼出蘭嶼垃圾掩埋場內堆積如山的垃圾照片，非常驚人。黃小莫指出，6至9月旅遊旺季，蘭嶼每日產生2.01公噸垃圾，綠島每日產生2.03公噸垃圾，數量驚人，清運停擺5個多月至今，兩島已累積超過500公噸垃圾無法處理，只能任其堆高。

《公視新聞》報導，台東縣離島垃圾都要委託廠商用貨船運回台東，再送到外縣市焚化處理，營運成本高，加上今年清運發包作業，受到高雄焚化廠減燒外縣市垃圾的影響，廠商不敷營運成本，沒人投標，5次開標都流標，綠島和蘭嶼已經有5個月沒有清運，導致垃圾堆積如山。

雖然昨（28）日第6次開標，終於完成招標，但超過底價，需要再完成「超底價決標程序」，預計最快也要下個月才可以開始清運。

台東縣環保局廢管科馮科長表示，主要還是取決於高雄市焚化爐是否接手處理台東外運過去的垃圾，她表示，高雄焚化廠目前1個禮拜只收台東140噸的垃圾，每天大約只能處理20公噸，不過台東縣一天垃圾就有80至90公噸了，離島垃圾恐難消耗。

離島留下的垃圾，要搭船、搭車回本島處理

根據交通部觀光局的統計，2014年蘭嶼旅客人數將近13萬人，接下來兩年有稍微下滑，但2017年大增突破13萬人，並且淡、旺季旅遊人次差距甚至可以到10倍以上。

旅客的上升也造成垃圾的增加，台東環保局廢管科表示，過去3年來（2016 - 2018年），蘭嶼平日約產生1.5 - 1.6公噸的垃圾，但到了6-9月的旺季，每日垃圾可達3公噸以上。

《關鍵評論網》去年5月報導，1998年啟用的蘭嶼掩埋場，總容量為3萬9000立方公尺，近年來不斷傳出爆滿的消息，台東縣環保局也於2011年起「只外運，不掩埋」，找廠商把蘭嶼的垃圾透過海路送至台東富岡漁港，但因台東焚化爐也不敷使用，所以再轉送高雄焚化爐，每個垃圾要經過280公里的距離才能被處理，外運成本每噸5025元，相較台東其他鄉鎮的720元，高出6倍價格；在旅遊旺季時，蘭嶼每個月處理垃圾就要花約90萬元。

《中央社》報導，為了處理垃圾，蘭嶼、綠島每年都透過標案，將垃圾先走水路運到台東，接著走陸路運經南迴公路到高雄，不過利潤不高，從今年初開始，廠商投標意願低落。另外，高雄從今年4月初減少台東垃圾進場，台東垃圾處理已趨飽和，無法消耗蘭嶼的垃圾，導致蘭嶼、綠島垃圾掩埋場清運停擺5個月，垃圾爆滿，加上已進入觀光旺季，垃圾問題更令人擔憂。

「垃圾山」有解，離島垃圾還需長期解方

5個多月沒清運、兩大離島垃圾堆積如山引發討論，台東縣昨天第6次開標，綠島垃圾清運終於順利招標，不過蘭嶼目前僅有1業者投標，而該廠商認為原標價毫無利潤，希望提高價錢，還有待縣政府同意，簽辦超底價決標相關程序後才能決標。

離島垃圾山的問題暫緩，不過，黃小莫昨日也在臉書上表示，有單位接手清運，不代表垃圾問題就能被徹底解決，最根本的還是「每個人要從源頭開始減量」。黃小莫表示，因為觀光，很多離島的青年才有機會返鄉創業、照顧長輩，不過，觀光帶來了離島經濟的發展，也帶來了垃圾、廢水等環境急速變化的問題，這是每個離島都面臨的相同課題。

她也以離島小琉球為例，指出這3年多來，從起初少數人投身減塑行列，到後來愈來愈多店家參與淨灘環保活動，甚至減塑迎王等等，真的非常感人，「每個人都從自己做起，做一點點對環境友善的事，加起來就很多很多了。」

小琉球為離島旅遊熱點，垃圾產生量已達到每年1900噸，嚴重影響周邊海域環境，環保署去年宣布，將在2020年將小琉球打造成一座無塑低碳之島，鼓勵到小琉球來玩的民眾自備環保杯跟盥洗用具。除了建立島上飲水地圖，民眾能利用手機掃描QR Code掌握飲水機位置，島上也有19家飲料店參與「琉行杯共享行動」（也包括小琉球遊客中心），提供借杯服務，任何一家杯子都可以租跟還杯子，讓民眾不用買飲料也可以借杯裝水。

而綠島跟蘭嶼也有民宿業者推動「1人多背1公斤，蘭嶼綠島亮晶晶」、「1人多背1公斤救救蘭嶼綠島」，業者發給住宿旅客1個袋子，讓遊客將垃圾帶離蘭嶼、綠島。蘭嶼廢管科也表示，蘭嶼自2016年開始，每天產出的垃圾約為2.5公噸上下，甚至到3公噸；2017年至今，一天是1-2公噸，垃圾的確是有下降的，目前也從台東公所調借一部資源回收車，希望能盡速貫徹「垃圾不落地」的政策。

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核稿編輯：楊士範