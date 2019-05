「女女配沒鳥用！」《金門時報》正公然煽動對女性的暴力

地方紙媒《金門時報》於5月27日刊登同婚登記新聞報導時,標題居然使用〈男男配有屁用!女女配沒鳥用!〉的仇恨言論,引發網路及媒體撻伐聲浪,人本教育基金會更是發起對《金門時報》的集體性騷擾申訴。

然而筆者必須指出,《金門時報》不只是恐同(homophobia)而已,該報「女女配沒鳥用」之言論,同時也涉及厭女(misogyny),是對婦女和女孩的偏見、歧視與暴力。特別針對女同志,包含順性別與跨性別,預設女性必然不能有陰莖,且有義務必須被陰莖插入,是恐拉(lesbophobia)與厭跨女(trans-misogyny)言論。

這不禁讓人想起,以「治療」性傾向或性別認同為名義的性暴力「矯正強暴」(corrective rape),這個名詞首次出現在南非女同志足球員被多名男人輪暴謀殺的事件,並由於多半加害者是男性/受害者是女性,所以這通常被認為屬於台灣也有簽署(雖未獲承認,但政府立法承諾遵循)的《消除對婦女一切形式之公約》(CEDAW)第19號一般性建議所規範的「對婦女的暴力行為」(violence against women),或是有人建議涵蓋保障未成年女性修正為的「對婦女與女孩的暴力行為」(violence against women and girls)。

這就不得不提到,女同志女性主義詩人及思想家亞卓安・芮曲(Adrienne Rich)早在上個世紀,就曾在她著作之散文中,勇敢地提出「強制異性戀」(compulsory heterosexuality)理論。認為女同志一直都存在於社會,異性戀不只是個人性傾向,更是一種父權社會中的系統性制度,透過政治、經濟與文化多種層次施壓,女性被迫屈從於異性戀關係,用以滿足男性慾望。

另一位女同志女性主義思想家莫妮克・維蒂格(Monique Wittig)則在她的著作《異性戀思維》(The Straight Mind)中,指出異性戀機制作為壓迫女性的基石,她主張並非性別(sex)創造了壓迫,而是壓迫創造了性別,性別二元、性別框架與強制異性戀等強加規範並非自然的,而是為了強迫女性臣服於男性至上所產生的。

Photo Credit: 吳馨恩 父權社會將陰莖插入作為關係連結的核心,因此將女女關係貶低為次等關係,並否定跨性別女同志的存在

依據這兩位女性革命英雌的偉大思想,矯正強暴或其它對婦女與女孩的暴力行為,正是異性戀父權社會用來征服女性-女同志,無論是順性別或跨性別,造成「女同志抹除」(lesbian erasure)之政治效應,諸如女同志被排除在男性主導的政治、經濟、教育與家庭場域,讓女同志她史(lesbian herstory)在男撰歷史(history)中隱形,並將順-跨或跨-跨女同志伴侶性別錯稱(misgender)扭曲為異性戀或男同志伴侶,進而對女同志社群進行分而治之(divide and conquer)的統治策略,最終達成對所有女性的恐怖統治,女性只能被迫屈從。

關於女同志抹除的父權驅動力,基進女性主義文學家安德里亞・德沃金(Andrea Dworkin)於她的著作《言語的力量》(The Power of Words)中做出一箭穿心的描述:

對同性戀者的恐懼和仇恨滲透到我們的社會已經不是什麼秘密了。但對女同志的蔑視是截然不同的。它直接植根於對自我認同的、自決的、不受男性需求操縱的女性的憎惡。對女同志的蔑視通常是對女性政治的否定,她們為了自己的目的而團結起來,以實現公共的存在、重要的權力、可見的誠信......父權社會對女同志的敵意,必然涵蓋了對女性政治的打壓,為了避免女性不受男性操縱,彼此之間建立親密與團結。

因此,「女女配沒鳥用」是為了否定女女關係,將女性之間建立的身心連結貶低為次等的,主張女女關係是匱乏的,少了作為男性宰制的異性關係核心的陰莖,並否定了跨性別女同志的存在,甚至暗示了需要以陰莖插入作為懲戒、規訓與矯治女同志的政治迫害手段。

然而,也許會有人問,《金門時報》仇恨言論是否真如筆者所述般嚴重?為此,容我引述女性主義法學家凱瑟琳・麥金儂(Catherine Mackinnon)的論述,在她的著作《言語不只是言語》(Only Words)明確地指出,「說」(say)就是「做」(do)一件事情,如果在殺人現場喊著「殺了她!」是參與犯罪,那在強暴現場喊著「強暴她!」呢?

甚若換成今時《金門時報》所作所為,透過刊登新聞報導標題,傳達及渲染所有女性-女同志都必須遭到陰莖插入,並武斷否定跨性別女同志的存在,這樣的父權政治意識形態,又何嘗不是煽動、教唆甚或參與對婦女與女孩的暴力行為呢?

