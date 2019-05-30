「女女配沒鳥用！」《金門時報》正公然煽動對女性的暴力

地方紙媒《金門時報》於5月27日刊登同婚登記新聞報導時，標題居然使用〈男男配有屁用！女女配沒鳥用！〉的仇恨言論，引發網路及媒體撻伐聲浪，人本教育基金會更是發起對《金門時報》的集體性騷擾申訴。

然而筆者必須指出，《金門時報》不只是恐同（homophobia）而已，該報「女女配沒鳥用」之言論，同時也涉及厭女（misogyny），是對婦女和女孩的偏見、歧視與暴力。特別針對女同志，包含順性別與跨性別，預設女性必然不能有陰莖，且有義務必須被陰莖插入，是恐拉（lesbophobia）與厭跨女（trans-misogyny）言論。

這不禁讓人想起，以「治療」性傾向或性別認同為名義的性暴力「矯正強暴」（corrective rape），這個名詞首次出現在南非女同志足球員被多名男人輪暴謀殺的事件，並由於多半加害者是男性/受害者是女性，所以這通常被認為屬於台灣也有簽署（雖未獲承認，但政府立法承諾遵循）的《消除對婦女一切形式之公約》（CEDAW）第19號一般性建議所規範的「對婦女的暴力行為」（violence against women），或是有人建議涵蓋保障未成年女性修正為的「對婦女與女孩的暴力行為」（violence against women and girls）。

這就不得不提到，女同志女性主義詩人及思想家亞卓安・芮曲（Adrienne Rich）早在上個世紀，就曾在她著作之散文中，勇敢地提出「強制異性戀」（compulsory heterosexuality）理論。認為女同志一直都存在於社會，異性戀不只是個人性傾向，更是一種父權社會中的系統性制度，透過政治、經濟與文化多種層次施壓，女性被迫屈從於異性戀關係，用以滿足男性慾望。

另一位女同志女性主義思想家莫妮克・維蒂格（Monique Wittig）則在她的著作《異性戀思維》（The Straight Mind）中，指出異性戀機制作為壓迫女性的基石，她主張並非性別（sex）創造了壓迫，而是壓迫創造了性別，性別二元、性別框架與強制異性戀等強加規範並非自然的，而是為了強迫女性臣服於男性至上所產生的。

Photo Credit: 吳馨恩 父權社會將陰莖插入作為關係連結的核心，因此將女女關係貶低為次等關係，並否定跨性別女同志的存在

依據這兩位女性革命英雌的偉大思想，矯正強暴或其它對婦女與女孩的暴力行為，正是異性戀父權社會用來征服女性－女同志，無論是順性別或跨性別，造成「女同志抹除」（lesbian erasure）之政治效應，諸如女同志被排除在男性主導的政治、經濟、教育與家庭場域，讓女同志她史（lesbian herstory）在男撰歷史（history）中隱形，並將順-跨或跨-跨女同志伴侶性別錯稱（misgender）扭曲為異性戀或男同志伴侶，進而對女同志社群進行分而治之（divide and conquer）的統治策略，最終達成對所有女性的恐怖統治，女性只能被迫屈從。

關於女同志抹除的父權驅動力，基進女性主義文學家安德里亞・德沃金（Andrea Dworkin）於她的著作《言語的力量》（The Power of Words）中做出一箭穿心的描述：

對同性戀者的恐懼和仇恨滲透到我們的社會已經不是什麼秘密了。但對女同志的蔑視是截然不同的。它直接植根於對自我認同的、自決的、不受男性需求操縱的女性的憎惡。對女同志的蔑視通常是對女性政治的否定，她們為了自己的目的而團結起來，以實現公共的存在、重要的權力、可見的誠信......父權社會對女同志的敵意，必然涵蓋了對女性政治的打壓，為了避免女性不受男性操縱，彼此之間建立親密與團結。

因此，「女女配沒鳥用」是為了否定女女關係，將女性之間建立的身心連結貶低為次等的，主張女女關係是匱乏的，少了作為男性宰制的異性關係核心的陰莖，並否定了跨性別女同志的存在，甚至暗示了需要以陰莖插入作為懲戒、規訓與矯治女同志的政治迫害手段。

然而，也許會有人問，《金門時報》仇恨言論是否真如筆者所述般嚴重？為此，容我引述女性主義法學家凱瑟琳・麥金儂（Catherine Mackinnon）的論述，在她的著作《言語不只是言語》（Only Words）明確地指出，「說」（say）就是「做」（do）一件事情，如果在殺人現場喊著「殺了她！」是參與犯罪，那在強暴現場喊著「強暴她！」呢？

甚若換成今時《金門時報》所作所為，透過刊登新聞報導標題，傳達及渲染所有女性－女同志都必須遭到陰莖插入，並武斷否定跨性別女同志的存在，這樣的父權政治意識形態，又何嘗不是煽動、教唆甚或參與對婦女與女孩的暴力行為呢？

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航