令和時代首訪日本的外國元首：川普與安倍晉三談了些什麼？

美國總統川普（Donald Trump）5月25日傍晚抵達日本，展開4天3夜的訪問行程，於28日落幕後返回美國。川普是德仁天皇即位後首位訪問日本的外國元首，美國政府高層官員說，此行主要目的是祝賀日本進入令和時代，但外界仍聚焦雙方在美日軍事同盟、北韓問題與美日貿易等問題上的互動。

會見日本商界，川普：日本享有美日貿易好處，難怪這麼喜歡我們

《中央社》報導，25日川普離開機場後，直接前往會見日本商界領袖，並隨即主張建立一個比較有利於美方的雙邊貿易關係。

川普籲請日本商界領袖，加強對美國投資；同時表示，日本在貿易上相對於美國享有大幅優勢，而雙方談判代表正設法加以拉平。川普表示，希望處理美、日貿易失衡問題，以確保雙方貿易關係公平和互惠。他說：「日本在雙邊貿易享有大幅優勢已經很多、很多年，沒關係，也許這正是你們這麼喜歡我們的原因。」

他誓言，由於目前談判中的雙邊貿易協定已經簽署，未來彼此貿易將會「比較公平一點」。

「川安會」的外國議題：聚焦北韓與伊朗

《中央社》報導，27日，川普與日本首相安倍晉三舉行領袖會談，川普在出席共同記者會談到北韓時說，這2年來北韓沒有再進行核子試驗的現狀，「我很滿足」。

談到北韓情勢，川普說，北韓領導人金正恩有意打造北韓成為一個強大的經濟國家，「我和金正恩都認為北韓有很大的經濟發展潛能」，且金正恩也很清楚，只要再繼續發展核子試驗，就不可能發展經濟。川普說，金正恩頭腦很好，「我也不急」，這2年來北韓沒有再進行核子試驗的現狀，「我很滿足」。

不過，川普也表示會繼續維持對北韓的制裁；至於北韓試射短程彈道飛彈，川普說並不在意。

《中廣》報導，川普在會中也表示，北韓試射短程飛彈，已經違反了聯合國安理會的決議，所以美國會繼續維持對北韓的制裁。反正北韓擁核一天，美國就不會解除對北韓的制裁，美國並不急著期待北韓馬上就會無核化，川普說，總之，北韓只要一天不解除核武，北韓就一天無法繁榮，他希望，也相信北韓領袖金正恩能夠理解。

《中央社》報導，有關北韓綁架日本人問題，安倍說，川普夫婦繼2017年訪日後，27日再度與綁架受害人家屬見面，並給予鼓勵與勇氣；沒有什麼比早日解決綁架問題更重要的事，他也下定決心未來要親自與金正恩面對面，在不設任何條件的情況下，直率虛心坦然地對談。

川普說，為維持朝鮮半島和平，將和安倍持續合作。會跟被綁架受害人家屬會面，美國為了讓受害人早日回到日本，將在所有層面給予協助。

《ET today》報導，北韓在2002年舉行的日韓首腦會談中，承認綁架上百名日本人，並為此道歉，然而，至今仍有多名日本人身在北韓，尚未被釋放返日。安倍多次與川普為此會談，川普也曾經在2017年11月與受害者家屬會面，這次則是第二次進行會面。一名鹿兒島縣被綁架的市川修一的哥哥市川健一說：「膠著許久北韓綁架日本人質問題能夠在日美首腦會談被提起，想在會面現場對此表達感謝，且為了解決問題，希望能促成日韓峰會，將力量借給我們。」

《中央社》報導，有關伊朗緊張情勢，安倍說，日本至今已對伊朗核子協議多次表達立場，中東地區的和平與安定，不僅對日本及美國，甚至是整個國際社會來說都極為重要。他說，日本會善盡自己的責任，能做的一定會盡力去做；在日美緊密合作的同時，為緩和伊朗緊張情勢、不因誤解演變成武力衝突，他們會努力。

川普說，他就任總統時的伊朗是很恐怖的，在敘利亞及葉門等地不斷戰鬥，「所有的攻擊背後都有伊朗存在。」川普表示，目前伊朗面對經濟制裁的重大困難，他無意傷害伊朗，也認為他跟伊朗間是可以達成協議的。伊朗也擁有經濟的潛在能力，「我沒有以改變伊朗體制為目標」，只是希望看到一個沒有核武的伊朗。

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「川安會」的經貿議題：安倍巧妙躲開美日貿易協定問題

《中央社》報導，談到美中貿易問題，安倍說，美國和中國分別是世界第1及第2大經濟體，美中間能建構安定的經濟關係，不僅對日本來說，對整個亞洲及世界都是極為重要的事。安倍說，從這個角度來看，日本期待美中雙方能通過持續對話，建設性地解決目前的問題。

《大紀元》報導，川普表示，美國對中國商品加徵關稅，使美國受益，而且美國還可能繼續大幅增加關稅：「他們（中方）想達成一個交易，但我們現在不準備達成交易。而且我們正在接受數百億美元的關稅，這個數字可能會非常非常容易地增加。」

《中央社》報導，談到6月將在大阪舉行的20國集團（G20）領袖峰會，安倍說，期待下個月在大阪迎接川普，為成功舉辦峰會，日美合作不可或缺，他會持續跟川普緊密合作。

安倍說，全世界最挺美國經濟的就是日本企業，從上一次4月舉行的日美領袖會談以來，短短一個月時間內，日本企業對美投資就增加10億美元，「日美經濟關係正以雙贏形式大力發展中。」

有關日美貿易談判，安倍說，與川普在會談上達成一致看法，就是基於日美信賴關係更進一步加快討論，朝向達成獲致雙贏的早期成果邁進。

川普說，美日都以在貿易談判上能讓雙方獲益的協議作為目標。美國的目標是為減少對日貿易逆差、增加美國產品進口日本，所以要消除貿易壁壘。他說，有關美日貿易談判，相信不久後就會有適當宣布。

川普的收穫：日本將再軍購1.26兆日圓

《中央社》報導，川普說，日本向美國採購105架F-35匿蹤戰機，將擁有全世界最高水準的「空軍」（日本稱航空自衛隊）。日本和美國在全球共同訓練，從事相關活動。

日媒去（2018）年報導，日本政府有意增購105架F-35匿蹤戰機，作為航空自衛隊主力戰機F-15的後繼機種；這105架F-35戰機中，包括42架擁有短場起飛、垂直降落能力的F-35B。而日本政府日前已決定採購42架F-35戰機，如果再加上這105架，F-35戰機總數將達到147架。

在採購預算方面，F-35A每架約100億日圓（約新台幣28.73億元），F-35B每架約150億日圓；105架估計需要逾1兆2600億日圓（約新台幣3620億元）。

結束訪日的重頭戲：川普成首位登上日本軍艦的美國總統

《中央社》報導，川普訪日行程最後一站，於28日來到位於神奈川縣的橫須賀基地，並登上日本海上自衛隊護衛艦加賀號，接受已先登艦的安倍歡迎。安倍與川普在加賀號甲板上合影後進入機庫，向海上自衛隊及美國海軍官兵約500人訓勉。

川普在艦上表示，日本未來增購F-35後，將成為盟國中擁有最大規模F-35戰機隊的國家，並說「這艘加賀號也一樣，將改裝成可搭載F-35，變成可以跨越地區，對日美正面臨的各種威脅展現嚇阻力量」。

另外，日本防衛大臣岩屋毅說，安倍和川普前往視察加賀號，向國內外展現日美同盟堅固關係，及日美緊密合作構築一個自由且開放的印度太平洋，相當具有意義。

法新社報導，川普還趁視察美軍兩棲攻擊艦黃蜂號時，藉美軍軍艦當背景，炫耀美國在太平洋的「可怕力量」。

川普在黃蜂號內對800多名身著制服的官兵發表談話，說他們是「太平洋此岸最令敵人喪膽的美軍戰士之一」，還說美軍不打算讓出世界第一強的位置，永遠不考慮當老二。川普說：「我們有各式裝備、飛彈、火箭、戰車、機艦等，全世界沒有人能打造出像我們這般陣容，甚至連追近都別想。」

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安倍邀川普演出外交大戲，為的是夏季參議院選舉

《聯合新聞網》報導，川普27日在美日峰會上表示，美日貿易談判「8月能有重大發表。」不過，對於川普的「8月結論說」，安倍在聯合記者會中迴避了相關問題。官房副長官西村康稔會後答覆日本記者團，表示2位領袖並未達成共識；時事通訊引述政府人士說法，稱8月簽署絕對不可能。

安倍答覆日本記者詢問，表示日本農產品市場開放幅度，將以去年9月發表的美日聯合聲明為基礎進行協議，以TPP（跨太平洋夥伴協定）水準為上限。但由於美國已退出TPP，川普說，美國不受TPP的拘束，「TPP與美國完全無關。」

日本《共同社》報導，川普的「8月結論說」，讓日本政府內部出現了困惑的意見，稱「無法預測的川普又這麼幹了」（外務省官員語）。立憲民主黨、國民民主黨等各在野黨打算加以追究。官房長官菅義偉27日在記者會上強調「沒有聽說（談妥的）具體時期」，忙於平息此事。關於對日談判不受TPP束縛這一川普在聯合記者會上的發言，安倍也只是聽過算過。這反映出的是「若反駁，就不清楚（川普）會說出什麼」（日本政府相關人士語）的不安情緒。

《香港01》報導，安倍顯然這次沒有在貿易問題上對美國有所退讓，甚至還處處提防美國「趁火打劫」。這除了有國家利益的考量，安倍也是為了日本的2019年夏季參議院的選舉有所顧慮。畢竟在經歷森友學園和加計學園等問題後，自民黨（安倍領導的黨派）的支持率受到衝擊。因此，這讓自民黨對2019年參議院選舉抱有強烈的危機感。

日本《共同社》報導，安倍晉三在日美首腦會談中營造了與美國總統川普的「蜜月關係」。此舉意在面向夏季參院選舉彰顯外交成果。關於美國加強壓力的日美貿易問題，將推遲到參院選舉後得出結論，安倍在參院選舉後就貿易談判向美方妥協的可能性較大。負責對美外交的前政府高官預測稱：「維持圓滿的日美關係攸關存亡般地重要。不得不作出一定的讓步。」

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核稿編輯：楊士範