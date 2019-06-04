每五人就有一人有睡眠障礙，該如何戰勝「慢性失眠」？

報導：黃慧玫

諮詢專家：張志誠（奇美醫學中心精神科主治醫師）

Photo Credit：KingNet國家網路醫藥

隨著生活愈來愈忙碌，面對的壓力愈來愈多，失眠已成為許多人的夢魘。根據台灣睡眠醫學學會統計，台灣慢性失眠盛行率為20.2％，台灣民眾每五個人就有一人有睡眠障礙問題，隨著年齡越大，失眠比例也越來越高。

奇美醫學中心精神科主治醫師張志誠表示，然而，許多人常忽略睡眠問題是需要詳細評估，以為只要服用安眠藥就能入睡。因此，在感冒、慢性病就診時，順便請醫師開立了安眠用藥，或自行至藥局購買聲稱不含安眠藥的「助眠劑」。

依據台灣睡眠醫學學會調查發現，有64.5％失眠者對藥物有負面看法，67.3％失眠者希望可用非藥物治療，因為多數人仍擔心長期服用安眠藥會造成上癮。

張志誠指出，由於害怕藥物上癮，反而轉以喝酒來助眠者不少見，殊不知酒精對健康危害更嚴重。恐罹患消化道癌、乳癌、肝硬化、胰臟炎、失智、酒精成癮等。且酒精對睡眠的負面影響多，如淺眠、多夢、早醒、片斷睡眠等。

同樣地，部分民眾會至坊間藥局自行購買不含「苯二氮平類」安眠藥成份的成藥來幫助睡眠，然而，多數含抗組織胺成份的藥物，若長期服用有認知功能受損之疑慮，不可不慎。

張志誠說，長年失眠問題想靠僅服用幾天的安眠藥成功治療，幾乎是不可能的任務。常有患者主訴，第一天吃藥有入眠，第二天沒吃就睡不著，以為這就是安眠藥上癮了，根本是自己嚇自己。

造成慢性失眠的原因眾多，並非單一因素造成，常伴隨有不良的睡眠習慣及相關的認知扭曲。因此吃藥仍失眠，應重新檢視造成失眠的問題是否還存在？不良睡眠習慣，如上床睡覺時間不固定、睡前滑手機、玩手遊等是否已經調整？健康的生活作息，如定時運動、少喝咖啡、茶等，是否已養成？

張志誠進一步說明，亦有不少病人只關注其睡眠問題，卻忽略失眠可能是疾病造成的，如焦慮症、憂鬱症等。若不改善疾病本身，而只想單單服用安眠藥處理失眠，是治標不治本的做法。

張志誠表示，造成失眠的原因眾多，想改善難入眠的困擾，必須連同造成失眠的病因、環境問題、生活習慣一起處理，方能有效解決睡眠困擾，建議有睡眠問題者，應主動尋求精神科醫師詳盡的評估與完善的治療。

除了針對身體疾病或疼痛予以治療外，也需了解關於睡眠的正確知識，養成固定運動的習慣，練習放鬆心情，調整生活作息，讓身體回歸健康狀態，才能享受一夜好眠。

本文經KingNet國家網路醫藥授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

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