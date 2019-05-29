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2019/05/29, 生活
【插畫】我想要機器貓，卻得到掃地機器人
小學課本的逆襲
我們想讓你知道的是
每個人都對21世紀也不同的想像，只是現在的車子不但無法飛天，也才剛開始能自駕，人們家裡也沒有可以變出任意門的機器貓，頂多只有嗶嗶叫的掃地機器人。
唸給你聽
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從小朋友到漫畫家，每個人都有對未來的想像。
冷戰時期，藝術家筆下的千禧年是空中飛的汽車，在最早版本的哆啦A夢，藤子不二雄也把2012年9月3日設定成機器貓的生日。不過現實是殘酷的，現在的車子不但不能飛天，也才剛開始能自駕，人們家裡也沒有可以變出任意門的機器貓，頂多只有嗶嗶叫的掃地機器人。
哆啦A夢刊出之後，也和現實妥協把「未來」延後一百年，變成22世紀的機器貓，但那個美麗世界的夢想，在每個時代的人的心中都會一直存在。
►小叮噹教我的事：小孩子的世界比大人想的複雜，而大人也沒有那麼瞭解現實世界
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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