【插畫】我想要機器貓，卻得到掃地機器人

小學課本的逆襲

從小朋友到漫畫家，每個人都有對未來的想像。

冷戰時期，藝術家筆下的千禧年是空中飛的汽車，在最早版本的哆啦A夢，藤子不二雄也把2012年9月3日設定成機器貓的生日。不過現實是殘酷的，現在的車子不但不能飛天，也才剛開始能自駕，人們家裡也沒有可以變出任意門的機器貓，頂多只有嗶嗶叫的掃地機器人。

哆啦A夢刊出之後，也和現實妥協把「未來」延後一百年，變成22世紀的機器貓，但那個美麗世界的夢想，在每個時代的人的心中都會一直存在。

►小叮噹教我的事：小孩子的世界比大人想的複雜，而大人也沒有那麼瞭解現實世界

本文經小學課本的逆襲授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航