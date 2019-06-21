廢塑料再製為食品容器，是否具有健康風險？

議題：Starlinger Decon塑料淨化技術，廢塑料再製為食品容器的健康風險

議題背景

近日歐洲食品安全局（European Food Safety Authority, EFSA）下的食品接觸原料、酵素、調味料與加工添加物小組（Panel on Food Contact Materials, Enzymes, Flavourings and Processing aids，以下簡稱CEF專家小組），根據2008年3月27日歐盟執行委員會（European Commission，簡稱EC）建立之規章（EC）No 282/2008第5條「與食品接觸的再生塑料材料規定」，針對Starlinger Decon塑料淨化技術進行安全性評估，並就評估結果提出以下科學意見。

CEF專家小組根據規章（EC）No 282/2008第4條，需以科學方式來評估再生塑料中的污染濃度是否會危害人體健康。該評估方法選定甲苯（toluene）、一氯化苯（chlorobenzene）、苯環己烷（phenylcyclohexane）、三氯甲烷（chloroform）、水楊酸甲酯（methyl salicylate）、二苯基酮（benzophenone）、硬脂酸甲酯（methyl stearate）為替代污染物進行實驗。

本研究將PET薄片浸泡在上述混合物中以50℃的溫度攪拌7天，經洗滌和風乾後先檢測替代污染物濃度，再將PET薄片經Starlinger Decon塑料淨化技術處理後再製成食物容器，藉此評估再製PET中殘留的替代物污染濃度。實驗結果顯示其殘留濃度皆低於再製PET的模擬濃度，因此CEF專家小組認為，使用Starlinger Decon技術再製的食品容器，其可能污染物進入食品的風險可忽略不計。

為釐清Starlinger Decon塑料淨化技術對人體健康可能之風險，特別邀請相關專家、學者針對本次議題進行回應。

曹恆光講座教授（中央大學化學工程與材料工程學系）

2019年02月15日

廢塑料（例如PET）回收再利用若製成與食品接觸的容器，需進行安全性評估，因為再生塑料中所含污染物若進入食品，會產生危害人體健康的風險。2018年Starlinger Decon塑料淨化技術通過歐洲食品安全局（European Food Safety Authority, EFSA）下的CEF專家小組的安全性評估，提供廢塑料再製為食品容器的可能性。其評估方法是先將再生塑料進行最大程度的污染，經過淨化技術處理後，檢視殘留污染物濃度，是否低於法定不會危害人體健康的標準（針對100％的回收PET及嬰兒的保守值）。

雖然污染物可能是千奇百種，但考量生活環境中常存在的有機污染物及其對人體的危害程度，可選擇代表性的污染物進行檢測，特別是容易殘留在PET的有機物質。將PET碎片浸泡在替代污染物中，溫度維持在50度並持續攪拌7天，代表對PET進行最高程度的污染。

若Starlinger Decon塑料淨化技術可將這些替代污染物有效去除，達到食品容器法定標準的要求，則在科學意義上Starlinger Decon塑料淨化技術處理後的PET是不會危害人體健康。

依據歐洲食品安全局使用Starlinger Decon淨化技術再製的食品容器所進行安全性評估，可能污染物進入食品的風險可忽略不計。若為增加可信度和降低風險，可定期檢討或增加替代污染物種類，在PET污染化過程中提高污染溫度和攪拌天數等條件，嚴謹證明在最大的污染狀況下，Starlinger Decon塑料淨化技術仍可有效地去除回收PET中的污染物。

塑料回收再生是循環經濟中很重要的一環，政府跨部會合作推動訂定「使用循環再利用材料」的相關法令，是我們轉型成循環經濟的關鍵。透過塑料淨化技術，使廢塑料可能再製成食品容器，並通過我國衛生安全評估是重要的一步。衛生安全評估可針對淨化技術提高檢驗標準，但應去除大眾心理因素的影響。

目前我國政府嚴格管制塑膠製食品容器不得含有回收塑料，應是基於大眾心理恐懼與過去淨化技術的不足。對於廢塑料再製為食品容器的先天心理恐懼，可透過適當的教育說明來降低或消除。例如大眾每天的飲用水也是循環再製，污染的水只是透過自然界與人工的淨化技術，通過對人體有害污染物質的檢驗，確保達到飲用標準，不致危害人體。

本文經新興科技媒體中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航