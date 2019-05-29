不只測到休眠火山的「心跳」，中研院發現龜山島有「半個台北大」的岩漿庫

經過長期監測，中研院今（29）日發布最新研究，大屯火山和龜山島底下都有岩漿庫，為「活火山」的有力科學證據，另外也首次在大油坑地區偵測到每18分鐘發生一次重複性地震，類似於動物「心跳」現象，而這項觀測，也是全球首次於休眠中的火山偵測到「心跳」現象。

雖然台灣在人類歷史上沒有火山噴發之紀錄，但是於台灣北部卻存在一些火山特徵的地區，包括大屯火山群、龜山島與附近的海底火山等，其中大台北都會區近郊之大屯火山群，最高峰七星山距離台北101大樓更是小於15公里，是否有再度活動的可能性，成為值得研究的科學議題，更關係著大台北都會地區的安全。

在科技部及內政部的協助下，中央研究院研究員林正洪及研究團隊在2011年於陽明山國家公園管理處菁山自然中心設置大屯火山觀測站（Taiwan Volcano Observatory at Tatun,TVO），建立各項即時火山監測系統，對大屯火山、龜山島與北台灣附近的海底火山進行長期性嚴密的火山活動監測。而經過長期監測，認定大屯火山、龜山島都屬於活火山。

林正洪上午在大屯火山觀測研究成果記者會上指出，活火山必須具備「萬年內有噴發紀錄」、「底下有岩漿庫存在」2個條件，在2011年就有觀測資料顯示，大屯火山的火山灰顯示它在5000至6000年前曾有噴發紀錄，而團隊此次利用科學方式也偵測到大屯火山底下確實有岩漿庫的存在，符合活火山的科學證據已足夠。

全球首例，休眠火山測到「心跳」

根據科技部發出的新聞稿，林正洪研究員及其研究團隊，利用大屯火山地區密集的地震觀測網，最近3年內發現多項有趣的火山活動特殊現象，其中最具代表性的，是在大油坑地區觀測到週期性地震活動，平均大約每18分鐘發生一次地震的重複性地震活動，可以持續數十個小時。這項觀測也是全球首次於休眠中的火山偵測到類似動物「心跳」的現象。

林正洪解釋，「心跳現象」只是一個比喻，就像正常人類的心跳有固定頻率，目前為止有偵測到3次非常周期性的地震周期，每18分鐘出現一次，每次持續1至2天左右，每天有70、80下。林正洪說，一般地震不會有週期性的地震，第一個地震和第二個地震間不知道有多少，但大屯火山的地震非常周期，才因此比喻是「火山的心跳」，其中更有2次的火山心跳，是因花蓮、台中發生地震，地震波清楚的傳到台北，才引發周期性的地震，好像心跳停止時被電擊一樣。

這樣周期性的地震，林正洪認為，背後有很多的物理含意，可能是火山通道出現壓力，累積一定的壓力後出現地震，代表持續性的加熱。除此以外，研究團隊也發現，大屯火山群許多地鳴與火山噴氣活動有關，例如小油坑爆裂帶就有多次爆炸式的噴氣紀錄，有如火山對話，也是典型活火山的特徵，證明大屯火山群還有巨大熱能存在。

大屯火山下證實有岩漿庫，約1/4個台北市大

另外，過去卻一直無法證明大屯火山群底下是否有岩漿庫的存在，此次研究團隊也透過S波陰影與P波緩達2項重要證據，證實台灣北部地殼內部存在一個岩漿庫，範圍大約有1/4個台北市行政區的面積大小。

另外，經過交叉比對檢驗岩漿庫可能的位置，結果也清楚地發現有一個岩漿庫存在龜山島的中部地殼 ，比大屯火山岩漿庫更大，龜山島的岩漿庫比大屯火山岩漿庫大1.5倍，接近1/2個台北市大小，證明龜山島是台灣另外一個活火山。雖然這個活火山不在台灣本島上，但是火山活動可能造成的複合式災害也不容忽視，如火山噴發造成龜山島土石崩塌，有可能產生小規模的海嘯衝擊極為平坦的宜蘭平原。

不過科技部強調，雖然許多觀測證實大屯火山群與龜山島均為活火山，但是社會各界也不用過於惶恐緊張。事實上，火山噴發不像地震尚無法預測，火山噴發前可以透過儀器觀測來預估發生時間、大小與地點，能建構有效火山監測機制，降低火山活動前之恐慌與未來可能之威脅。

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核稿編輯：楊士範