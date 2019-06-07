《百萬小說家的職人必修課》：善用對白烘托人物，「隱喻式對話」的技巧

文：大澤在昌

【對白的技巧】

何謂小說中的對白

今天，我要談談小說中的「對白」。就我從閱讀各位的習作的印象來說，我發現你們在描述人物對話方面的處理竟是如此笨拙，今後各位要成為職業作家，就更必須留意或意識到這樣的問題。

首先，我們來探討「實際的對話」與「小說人物的對話」之間的不同。

我想各位都知道，若把人與人之間的對話，一字不漏地寫入小說裡，很可能就變得冗長而毫無意義。實際的對話有個特徵，那就是省略主詞，而且多所同義反覆，代名詞和附和語非常之多……。如果把它全數搬入小說裡，恐怕會使讀者打退堂鼓。

或許有同學不禁納悶，既然如此那就把小說中所有人物必要的對話放入其中，問題豈不得到解決嗎？不過，這很可能讓讀者陷入「誰來說明呢？」的混亂。換句話說，只依靠那些立見成效繁瑣的訊息作為「說明似的對話」，絲毫無法打動讀者，相反地，你反而要做到使讀者感到它真切實在，甚至練就到「最貼近實際生活的對話，又使讀者覺得順乎自然」才行。

符合人物身分的對話

在小說中，會出現男性、女性、青年、老人和孩童等等各式各樣人物，儘管如此，每個人物說話都必須符合他自身的角色。出場人物之間的對話，多半以保守內斂為佳，但有些男性作者在描寫女性的時候往往過於保守，所以要特別注意不可露出破綻讓讀者看笑話：「天底下哪有這樣的女性啊！」（笑）現在，我們幾乎很難從對話中分辨年輕女性或老者的口氣，就算從他們的語尾助詞也不容易判斷其男女或者年齡了。那麼我們要如何巧妙寫出各個不同年齡層者的語氣呢？有個方法可以試試，你自己出聲朗讀對話框裡的對話。換句話說，你設想成那個人物發聲說話，藉由這種方式，你就能分辨出「老者」和「年輕女性」的口吻是否貼切。

如果是二人對話，對話形式可用「A」「B」「A」「B」進行，但是超過三人，讀者就不容易看出誰與誰的對話了。例如，倘若二男一女的角色，只要你充分呈現出女性的特質和語氣，從頭到尾沒有以「○○說」，同樣可使讀者感受到。話雖如此，在人物對話上不可過於守舊，因為有時候女性也使用男人的口吻，因此，當你要讓這些人物說話，必須考量按其與人物相符的性格和語氣說話才行。

藉由對話烘托人物

對話是傳達訊息的重要手段。對於動輒扯說個沒完的作者，其實應當練就藉由對話突顯人物的技法。沒錯，用客觀敘述的確較為四平八穩，可是這樣很可能減損「小說」本身的色彩。我在「結局逆轉」的課題中，對各位的習作做出講評，我說假設這個「結局逆轉」若透過對話方式加以呈現，那麼它必定能讓讀者印象深刻。相反地說，如果用敘述的方式說明，在讀者看來，便覺得這是作者按圖說故事的套路。

我在「如何形塑主角人物」的講義中說過，要描寫出主角的觀點並不容易。主角的觀點如同攝影者的眼睛，攝影者通常不太拍攝自己的形貌，因此「我是個四十五歲的攝影師」的寫法，沒什麼小說的味道。請各位記得，這時避開他是「俊男」「很有女人緣」「不受女性青睞」的描寫，而是藉由別人之口說出他的風采。

例如，你在描寫A這個焦點人物，若能夠讓B說「讀完他的作品覺得他像是個老頭，想不到這麼年輕啊！」，讀者便能感受到A是個青年。請各位務必學會這個寫作技巧：藉由第三者彼此間的對話將主角的特色傳達給讀者。

「隱喻式對話」的技巧

今天，我要講解人物「對話」的技巧，請各位特別留意何謂「隱喻式對話」。

我們先假定A和B對話。A有難言之隱，但是你寫成A有個「秘密」，就不是小說的寫法了，因為作者必須巧妙地隱而不發。這就是「隱喻式對話」的技法。換言之，作者是否要A的秘辛透露給讀者知道，可以透過A與B的對話演示加以操控。

例如，焦點人物B向A提出關鍵性的詢問，而A露出不想回答的神情，或者營造出那樣的氛圍展開對話，B便覺得A在說謊。在這情況下，讀者也能感受到A有說不出的秘密。在推理小說中，通常故事進展到百分之八十左右，才將秘密透露給讀者，相反地，設若故事只進行到前半，或者快要揭底露餡，你就必須儘量發揮「隱喻式對話」的威效。

技巧（1）

那麼，如何方能寫出「隱喻式對話」來呢？在此，我列舉幾個案例。

首先，就是「沉默」的妙用。各位往往有個刻板印象，也就是說，凡是在「」裡，就得放在「對話」不可，其實有時候並非如此。只是，也不能過度使用「……」，這樣你就得巧妙運用類似沉默或不予回答的敘述了。

眾所周知，並非只有難言之隱的人才默不吭聲，有些人是因為找不到恰當的話語，或者苦於不擅言詞而不說話的。由於小說中的出場人物往往多嘴饒舌，作者又想趁機多說些，這時作者應當拿捏分寸不可喧賓奪主。

另外，也可以運用「岔開話題」的技法。例如，被問及關鍵性的問題，突然換成談論天氣，或避重就輕的說法。之所以做這樣安排，是因為讀者對故事有所質疑的時候，而主角若沒有同樣的困惑就會顯得不合情理。直白地說，如果有人問道：「你就是兇手嗎？」而他回答：「嗯，就是我。」的話，那麼這部推理小說就算到此死掉了（笑）。

正因為如此，在人物的對話中，需要時而岔開話題，時而支吾其詞，時而避重就輕，或者撒謊瞞騙。當主角人物擺脫糾纏的時候，讀者也跟著解脫。這時候，身為作者的你亦必須做出同樣的姿態來。雖然這只是作者故作的「姿態」，但是這樣讀者就察覺不到自己悄悄被架空了。只要你掌握到以「沉默」和「岔開話題」的對話技巧，故事就容易往下發展了。而且，這關係到小說讀者迷們的感受，各位不得不謹慎以對。

技巧（2）

有個偵探在追捕兇嫌，兇嫌卻突然闖入巷弄裡不見蹤影了。偵探向站在路口的命理師詢問：「您是否看見了一名逃竄的男子？」命理師說：「我沒看見呢。」我這個舉例不大理想，其實命理師是說：「我沒目擊到那個傢伙（我倒是看見了一名女子）。」這就是藉由隱喻式對話營造出的懸疑性。

不只推理小說如此，在我們日常生活中，也經常出現這種意在言外的說法。例如，弄錯相約的地方啦，看錯時間啦，事後想來不足道的小事，卻都因為說者無心聽者有意的關係，使得彼此的對話成了「隱喻式對話」。最簡明的例子是，命理師說「我沒目擊到那個傢伙」，也沒說「我倒是看見了一名女子」，不過，你若能巧妙運用這樣的對話，將使故事本身更為緊湊，當謎團揭曉之際，讀者亦能「啊，原來如此呀」欣然接受這樣的結局。所以，各位要高明地運用這個技巧。

為何「隱喻式對話」如此重要？

我們設定主角正在找尋線索，四處查訪相關人物。私家偵探小說最典型的寫法是，偵探找到某人的時候，習慣性這樣探問：「您最後看到他是什麼時候？」問題是，通常受訪者不會馬上把真相告訴他。即便對方是警察，受訪者也不會輕易說出來。相反地，若遭到表情惡狠的刑警盤問，對方若悍然拒絕吐露，撇說「我可不知道呢」，旋即會惹來強烈的質疑，「這個傢伙很有問題」。那麼，我們要如何把這「隱喻式對話」安排在什麼場面，以及它的談話對象呢？重點在於，所有出場人物都不得給主角施予援手。在小說中，設若所有人物有話必答，它就太違反常理了。

凡是玩過角色扮演遊戲的人都知道，主角要完成某個目的，就得取得必要的物件X。主角知道X在A的手裡，他找到了A，但是A不願立即遞出X來，還說主角要取得X的話，必須把A想要的Y交出來。換句話說，主角想要獲得X，就非得把Y弄到手不可，於是，主角打敗惡魔奪下Y，將Y交給了A，正式地得到X，然後往下個回合前進。

這樣的遊戲架構有時亦可應用在小說裡。例如，主角找上A打聽X的行蹤，但是A絕不輕易據實以告，主角便思考這樣的問題：不如先獲得A的訊息，以此向A投石問路，或許從A的口中可以探出X的事情呢。也就是說，你要讓對話曲折多變，使故事內容更繁複些，以此來推展情節，主角好幾次找上相同的對象，以不同方式反覆探問，這樣故事的時間性慢慢移動，主角也因此累積許多經驗，這將使小說故事更具深度和廣度。我期望各位都能學會這種意在言外的對話技巧，寫出更複雜和有深度的小說來。

富有變化的對話技巧

生動的對話

出場人物A和B正在說話，假定A是B的部下。毋庸置疑，A對B上司說話，必然使用敬語。然而，發生某些事件以後，A開始以對等的語氣與B說話。

我們從對話的語氣的轉變，可以知道他們二人的往來關係。譬如，A和B是男女身分，經歷一夜激情之後，就可用這種直呼其名的說法來暗示他們之間的關係；或者即便二人有過外遇關係，某方仍照樣使用敬語，同樣可反映出那個人物的性格。

你要巧妙地埋下伏筆，亦即藉由人物的對話，就可將這種「只是一夜情而已，別說什麼愧對丈夫啦！」，「我們的關係都這麼密切，妳為什麼對我冷淡疏遠呢？」人物的情感與背景，以及各種錯綜糾結的人性。

合乎情理的對話

基本上，考慮周到的對話可增強小說的故事性，然而，過度使用有時讀者可不捧場呢，因此，各位應當要避免「言多必失」的毛病。若操作過當很容易招來「老梗」的批評。另外，把人物描寫得完美無瑕，有時也會激起讀者的反感，有鑑於此，各位務必拿捏好分寸。

情色豔遇的對話

在描述男女的場面中，他們的對話具有很多含意。我在「如何塑造人物」的主題中，曾經提及對話的重要性，某個人物在男女的場面中的措詞與語態，讀者就能清楚知道該人物的性格與情感。例如，你被對你擁有好感的女性說：「快擁抱我！」或是「人家想要（做愛）」的時候，你會做出什麼反應？換成是我，我必定對「人家想要（做愛）」這句話而怦然不已。不過，這終究是我的主觀感受，我想還是因人而異吧（笑）。

那麼，在那情境中說出「人家想要（做愛）」的，是個什麼樣的女性呢？那男子若說「我要擁抱妳」或「我想做（愛）」，人物角色的形象將迥然不同。重點在於，你必須設法寫出「在這種情境下，他必然這樣說」的決定性說法。換言之，男女纏綿的場面，反映人性的本能與情欲，你必須成功塑造其人物的特性和充滿現實感的對話。

貼切合宜的說詞

正如前述，我的小說故事多半是聽其自然而行，但是在塑造出場人物的性格花費不少時間。舉凡主角、女主角、敵對角色等等，每個出場的人物，我都要賦予有血有肉的形象。於是，我必須仔細考量，每個人物的遣詞用語，他們之間如何展開對話？當你讓每個人物恰如其分地開始說話，你便能找到最切合某個人物「因時因地最恰當」的說詞了。你也可在設計人物的對話和說詞之外，更具體地塑造人物的特性與形象。

例如，假設A和B為主要人物。B是個敬稱嚴謹的人，B則是粗枝大葉，不擅言詞的表達，其實卻是古道熱腸的人。你若能設計出人物的口吻和對話，人物的對比性便可顯現出來。電視連續劇《最佳搭檔》可算是成功的例證。在劇中，二名刑警搭檔辦案，一個理性自持，一個魯莽率直，這向來是常用的套式。與此相比，如果那個冷傲的常說敬語的男子，換成是措詞狠毒「我宰了那傢伙」的女子，與其搭檔的氛圍可全然不同了。這時候，讀者可能猜想：「這女刑警終究是什麼來歷啊？」因此使得該人物更形象鮮活，或者也可把那個措詞拘謹的冷漠男子設定成人妖（笑）？各位不覺得這種冷靜男妖與魯莽女刑警的組合很具震撼性嗎？

在創造人物上，作者都要考量其順序和搭配需要，儘管如此，仍不必太拘泥守舊。例如，你可以互換男女的性別，也可讓四十歲的中年男子變成十五歲的美少年，就是要充分揮發你的想像力。

試著寫出你設定的對話

倘若你筆下的主角是個孤傲的男子，你將使反派人物和女主角賦予什麼角色呢？從冷漠男子被熱情女子拒絕的情節來看，是很合乎常理。可是你亦可把與他們二人為敵的反面人物設定成冷酷的惡棍？你若把這個傳言中彷彿不存在於這世界上的「兩百歲的老妖怪」，或者讓他具有超凡的魔力，那麼這個惡棍的形象將更引人入勝。而這個反面人物也會哈哈大笑，「這兩百年來人類從來不敢這麼靠近我呀！」這樣的情節豈不是趣味橫生嗎？

也就是說，你可以把女主角描繪成熱情狂放、猶如火山爆發似的女性，她總是擔憂性格孤傲的男主角安危，甚至亦可把這女主角塑造成比男主角更冷漠自持的個性。

各位要練就到這樣的功夫：寫出每個人物的措詞、口頭禪和說話方式，安排各種情景場面，例如「這個角色該說什麼話」，「是他必定這樣講話」等等，把你依人物設定的對話全寫出來。或者你可以安排這樣的對話：在女主角與惡棍對峙的高潮中，讓老妖怪說出：「這兩百年來人類從來不敢這麼靠近我呀！」同時也使熱血女主角撂狠話：「囉嗦，給我滾開！」（笑）儘管這不能無限上綱，仍可製造出感動的情景來，讀者也會欣然接受「那人物說得真好啊！」。

你要在思考人物的同時，流暢地寫出對話框裡的對話。隨著人物對話的進展，你就愈能生動地塑造人物的特性，使其形象更躍然紙上。正如我再三重複，作者沒把人物寫得具體活脫，就無法讓讀者感動；你恰如其分地設定人物的對話和互動關係，人物形象就得到烘托，尤其在描寫人物如何觀看事物的時候，同樣可以藉由對話反映出來。在小說中，對話是個重要的元素。各位要巧妙地運用對話技巧，生動地刻畫人物的特性，為故事內容拓展深度。

深入其中，又不受制約

人物的對話是傳達訊息的重要手段，卻不能過度依賴它。畫龍點睛似的對話會使故事更為緊湊，但是適度呈現對話仍非常重要。

請各位務必學會「意在言外」的對話技巧。也就是如何運用沉默，或者岔開話題「意在言外」的方式來進行；因為作者要逆轉故事內容，也是依靠這個妙招，希望各位都能掌握並充分運用這兩個技巧。

當你設定對話的時候，必須扮成那個人物說話，不只留意到人物的觀點，更需站在每個人物的立場上來思考他們的說法。至於，對話是否寫得適切得宜，你可扮成那對象發出聲音朗讀看看即能明白。

前次我已經提及，各位必須多方學習吸收。不只是書籍、電影、音樂和戲劇等等都行，就是要廣泛接觸各種類別的作品。然後，換成自己試著做出意象和底稿，如果你覺得故事呆板，就尋思如何讓它更有趣。請各位不可忘記這種精神與努力。其實，要成為職業作家並非遙不可及，如何存活下去更艱辛百倍呢。而只有百折不撓，才稱得上是職業作家。

相關書摘 ►《百萬小說家的職人必修課》：職業作家的生存之道，頭五本書決勝負

書籍介紹

本文摘錄自《百萬小說家的職人必修課：從出道、生存到名利雙收，從選題、佈局到活化角色，小說大賣就要這樣寫！》，野人出版

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作者：大澤在昌

譯者：邱振瑞

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Photo Credit: 野人出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰