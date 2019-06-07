《時代太喧囂，幸好有老子》：「玄」不可得其形而名之，讓老子費盡了心力

文：汪涌豪

放下眼前「得失」，不執著也就不計較了

道可道，非常道；名可名，非常名。

道混同有無稱作「玄」。這是《老子》五千言開宗明義就說了的。就「玄」的本意而言，原是指一種陰黑的顏色。大自然中，但凡幽遠而無所至極者，其色無不呈現為黑色，或近於黑色，譬如極天，譬如遠水。所以，老子借用它來指稱大道既不可測識又不能分別的深奧和幽遠。老子在言說大道的徵象如「穀」或「牝」時，都突出其「玄」的特徵，故有「知其白，守其辱（此處「辱」意為「黑」），為天下穀」（第二十八章），「穀神不死，是謂玄牝」（第六章）之說。

正因為「玄」有此精義，常被解釋為妙。老子要人時時處處皆能體「玄」，就是要人體此精妙，體悟到道生成天下萬物，並內化於萬物之中，使之各具穩定的屬性。老子稱這個為「德」，故他說「道生之，德畜之」。其後才是物形與勢成，即萬物得以呈現出各自的形態，順應了各自的環境。老子還特別推崇道作育萬物而不居其功的美德，所謂「生而不有，為而不恃，長而不宰」，即它既不自炫其能，也不橫加主宰，更不據為己有。他將這種德性稱為「玄德」，正是因為它有備極深遠的內涵。所以他又說：「玄德深矣遠矣，與物反矣。」所謂「與物反矣」，是指能返歸本真。能返歸本真，在他看來，也就是達致「大順」之境（第六十五章）即自然之境了。

關於「生而不有，為而不恃，長而不宰」一句，《呂氏春秋》作者以為體現了老子「貴公」的思想。他還說了一則小故事：荊地有人丟了一張弓，但不急著找回來，人問其故，說是：荊人丟了荊人撿，同是荊人，為什麼非得找回來？孔子聞此，欣賞之餘，又稍稍感到有些缺憾，他說：「能除去這句話中的『荊』字才好。」老子聽說後，則說：「能除去這句話中的『人』字才好。」老子是在玩語言遊戲嗎？當然不是。

當孔子對荊人的說法作出糾正，以為其太執著於國別的時候，老子進而對他的說法再行糾正，因為孔子的話太執著於物我了。正如《呂氏春秋》作者揣測的，他的意思是，「天地大矣，生而弗子，成而弗有，萬物皆被其澤，得其利，而莫知其所由始」，所以何必非要「人」得到才好呢？道既能不有、不恃、不宰，人為何不能體道而行，放下得失呢？

由推崇「玄德」，老子還主張觀察事物要「滌除玄覽」（第十章），「玄覽」即玄鑒的意思，就是讓人深入內心，以心為形而上之鏡，讓心光照徹事物這樣一種直覺而神妙的感物方式，用《淮南子・修務訓》中的說法，就是「執玄鑒於心，照物明白」。老子以為，只有如此察識萬物，才庶幾能夠沒有瑕疵，而離真正的有道不遠。離有道不遠，也就具有了「微妙玄通，深不可識」（第十五章）的本領。

要說明的是，這裡的「深不可識」不是指一個人有太重的機心，深自隱匿。恰恰相反，是說他不同於形氣穢俗之人，急不可耐地求利圖欲，讓人一眼就看得到底。他清心、寡欲、深沉、安和，和光同塵而不主貴賤，與物大同而又無跡可見，不要說非淺眼者可以一望而知，就是一般人也難以認識清楚，這就是「玄同」（第五十六章）。老子很推崇這樣的境界。

作為道的別稱，「玄」不可得其形而名之，「玄德」難得，「玄鑒」難有，「玄同」不易，但唯其如此，它才讓人尋尋覓覓，讓老子費盡了心力。

《老子》原文

道可道，非常道；名可名，非常名。

無，名天地之始；有，名萬物之母。

故常無，欲以觀其妙；常有，欲以觀其徼。

此兩者，同出而異名， 同謂之玄。玄之又玄，眾妙之門。（第一章）

故道生之，德畜之；長之育之；亭之毒之；養之覆之。生而不有，為而不恃，長而不宰，是謂玄德。（第五十一章）

今譯

可以言說的道，不是常道；可以言說的名，不是常名。

無，是天地的本始；有，是萬物的發源。

所以常體無，想要觀照道的幽妙；常體有，想要觀照道的端涯。

無和有這兩者，出處同而名有異，都可稱之為幽昧深遠的道。幽深複幽深，是一切玄妙的門徑。

所以道生成萬物，德畜養萬物；助長它化育它；安和它穩定它；養護它庇佑它。使其生長卻不據為己有，有所興作卻不自恃己能，專主其事卻不橫加主宰，這就是最幽深的德。

注釋

常：馬王堆漢墓帛書《老子》甲、乙本均作「恒」。

常道：天地永恆之道。

常名：真常不易之名。

無：指天地初無形相的本始。

天地：馬王堆漢墓帛書《老子》甲乙本、北京大學藏西漢竹書《老子》均作「萬物」。

有：指萬物的根源和原有形質。

常無，欲以觀其妙：常體察無，以觀道的幽妙。

常有，欲以觀其徼：常體察有，以觀道的端涯。徼：端涯、涯際。

此兩者，同出而異名：帛書本作「兩者同出，異名同胃（謂）」。

玄：幽昧深遠謂玄。

眾妙之門：一切玄妙的門徑，此處指「道」而言。

道生之：指萬物由道而生。

德畜之：指萬物由德載育。馬王堆漢墓帛書《老子》甲乙本、北京大學藏西漢竹書《老子》無「德」字。

亭： 《倉頡篇》：「亭，定也。」毒： 《廣雅・釋詁》：「毒，安也。」

覆：天載地覆之覆，此處亦化育之意。

不有：不據為己有。

不恃：不自恃其功。

不宰：不橫加主宰。

相關書摘 ►《時代太喧囂，幸好有老子》：老子的思想讓人安靜和樸拙下來，這一次，輪到的是孔子

書籍介紹

本文摘錄自《時代太喧囂，幸好有老子》，野人出版

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作者：汪涌豪

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Photo Credit: 野人出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰