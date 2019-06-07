《時代太喧囂，幸好有老子》：老子的思想讓人安靜和樸拙下來，這一次，輪到的是孔子

文：汪涌豪

大巧若拙，「自正」才能自在

絕智棄辯，民利百倍；絕偽棄詐，民複孝慈；絕巧棄利，盜賊無有。

設想人情之好取巧，是為了花小氣力辦大事情，以小投入獲大利益，這被視為有效率的買賣和穩實的營生，自然是很吸引人投入的。然而取巧終究不如從實可靠，詐巧更是不如拙誠可信，故那種「巧言如流」「巧言利口以進其身」，素來為古人所不喜。

孔子《論語・學而》說：「巧言令色，鮮矣仁。」司馬遷《史記・仲尼弟子列傳》記載有子貢利口巧辭，長於論辯，當其口橫海市，舌卷蜃樓，把不住門時，孔子常黜其辯，讓他一邊歇著去。然而不幸的是，孔子本人也被盜蹠稱為「巧偽人」，為其「搖唇鼓舌」「多辭繆說」。這當然是不看他說什麼只追究他怎麼說的偏激行為。不過說來也難怪，一般人看去，孔子就是一個不做實事的人，帶一眾弟子，四處周遊，碰上有子貢這樣巧舌如簧的，真事也會被誤認作假，所以結果是聽他的多，用他的少。以後，法家大抵不取以言下人的說士，《韓非子・八奸》就認為「為人臣者，求諸侯之辯士，養國中之能說者，使之以語其私，為巧文之言，流行之辭」，大大的不應該。《呂氏春秋・論人》也主張人應「適耳目，節嗜欲，釋智謀，去巧故」。

可能是因為這類緣故，老子不願意外出遊說諸侯。有個叫柏矩的從其學，知道他有學問，力請他出山，他淡淡地回說：「已矣，天下猶是也！」算了吧，世道已經是這樣了，他自然就不願再去蹚這渾水了。柏矩看勸他不出，只得自己游齊。可到那裡一看，禁不住「號天而哭」，因為他看到國中「匿為物而愚不識，大為難而罪不敢，重為任而罰不勝，遠其塗而誅不至」，可謂一片亂象。由於世亂，人民就跟著行偽取巧：「民知力竭，則以偽繼之。日出多偽，士民安取不偽？夫力不足則偽，知不足則欺，財不足則盜。盜竊之行，於誰責而可乎？」（《莊子・則陽》）。對這一切，老子早就知道。所以他不忍看。看不下去啊。

但是，當人們硬要他對這個世界留下一點訓教，他只好說了，他反對弄巧。他以為智辯、偽詐和巧利等都屬於人為的文飾，「此三者以為文，不足」。既是人為的文飾，就是一種行巧，考慮到它會損害百姓的利益，汩沒其孝慈之心，並催生出賊盜之行，所以斷不可用以行世。

當然，他沒有一棍子打倒一切巧，他否定的只是「人多伎巧」的巧心、巧舌和巧佞，對像「大巧」這樣的巧，他是肯定的。在他看來，這種巧是內含著拙誠的。為了突出對這種拙誠的喜好，他甚至認為「大巧若拙」，即真正的巧就應該是或必然是一眼看去非常樸拙的，或者不僅是外觀看去，其內在質性就是非常樸拙的。人能行此，則清淨自正；國能行此，則盜賊不生。

看看老子生前身後的世界，有多少奸邪行奸巧之事而獲利，多少直士為巧言中傷而得罪，你就會深體老子的用心，感受到他對人性的深刻的悲憫。傳說孔子見老子而談仁義，回來以後，「三日不談」（《莊子・天運》）。弟子都奇怪，怎麼夫子連著三天都不開課。哲人的相遇就是這樣，既是人格的照面，更是思想的交鋒。老子的思想經常讓許多人安靜和樸拙下來。這一次，輪到的是孔子。

不過，儘管對於傳統中國人來說，「故令有所屬；見素抱樸，少私寡欲」，很值得嚮往，拙誠或正直也遠比機巧為好，但你心嚮往之可以，現實的結果往往不是這樣。

這你要禁得起啊。故面對善良的人們，是不是應該想到，要徹底遏制投機取巧，端賴一種制度。今天，我們依然期待有這樣一種制度。

《老子》原文

絕智棄辯，民利百倍；絕偽棄詐，民複孝慈；絕巧棄利，盜賊無有。（第十九章）

今譯

絕棄智辯，可使人民百倍獲利；絕棄詐偽，可使人民恢復孝慈；絕棄機巧和貨利，盜賊自然消失乾淨。

注釋

絕偽棄詐：通行本「絕仁棄義」，從陳鼓應老子與人交往尚仁說，並依郭店簡本作「絕偽棄詐」改正。

巧：此處指詐巧、伎巧。

相關書摘 ►《時代太喧囂，幸好有老子》：「玄」不可得其形而名之，讓老子費盡了心力

書籍介紹

本文摘錄自《時代太喧囂，幸好有老子》，野人出版

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作者：汪涌豪

不安且喧囂的時代，「老子的智慧」正是現代人焦慮的唯一解藥。

老子的睿智與深刻，帶我們「坦率做自己」。

想要人生從容自由，就讀《老子》吧！

懂得「老子」智慧，讓我們在患得患失時，學會放下；

當我們不想努力時，不致過於譴責自己；

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當你身邊有小人，不斷想把你往下拉時

老子給你被討厭的勇氣——「計較」其實是讓聰明反被聰明誤。

這個不太平的世界中，幾乎所有人都沒站對位置。善良的人為了生存，反而弄得心很疲累。要知道「最精妙的智慧能產生最精妙的愚蠢」。

當你覺得自己老是遇到渣男時

老子跟你說大實話——真實的話不好聽，好聽的話不真實。

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當你總是對關係患得患失，沒有安全感時

老子教你致虛守靜——真正的優雅是懂得「在躁動中安靜自處」

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如果你是一位將帥，尤其要注意避人鋒銳，不與之作正面的相爭；又要善於用人，禮賢下士，這正是一種「不爭」。正因為沒什麼可與人爭，也就不會在意他人埋怨與責備。

現在的社會，可以說是你追我趕的「大爭之世」。人們不僅跟別人爭，還跟自己爭。由於有了競爭心，人就失了安詳和寬裕，步履變得愈來愈匆忙，心緒愈來愈焦躁不自信。

因此，老子幽默又犀利的解憂講堂，教你「坦率做自己」，給你「不會受傷的力量」。

本書特色

精心挑選《老子》百句，融貫中西思想，貼近時下讀者關心話題

本書精心擷取《老子》中深富智慧的段落百句，融貫中西思想，結合現代人的困境與難題，闡述老子的核心思想，告訴現在讀者：真正的優雅是懂得在「躁動中安靜自處」。

兩千五百年經典歷久不衰，知名哲學家、文學家一致推崇

《老子》此一經典率先提出「道」，這個最高的哲學概念，且含有豐富的辯證法思想。知名哲學家黑格爾、文學家托爾斯泰、哲學家康德、文學家卡夫卡、哲學家尼采、哲學家海德格皆相當推崇《老子》。

Photo Credit: 野人出版

責任編輯：翁世航

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