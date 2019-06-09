《職場冷暴力》：冷暴力的三種運用──簡單粗暴、玩弄體制和集體洗腦

文：林煜軒博士

冷暴力如何侵蝕與蔓延

一個握有權柄的主管，往往是職場冷暴力主要的來源，但別忘了，很多「豬隊友」同事，也是助長冷暴力的幫兇。事實上，在一個團隊中，或是某個制度下，還有更多複雜的交互作用，是形成職場冷暴力的原因。

印度聖雄甘地認為：「沒有邪惡的個人，只有邪惡的制度。」我並沒有這麼樂觀地贊成「沒有邪惡的個人」，而且更悲觀地認為，在邪惡的氛圍下，心地善良的好人也會成為職場冷暴力的施暴者。

接下來的章節，我把冷暴力的群體分成2部分來分析。前3章是施加冷暴力的慣老闆的3種手段，後3章是豬隊友助長冷暴力的3種方式。

施暴者的3張臉孔

紐約大學政治學教授史蒂芬．路克斯（Stephen Lukes）把當權者如何施用權力，歸納成3種方式，而職場冷暴力也同樣是這3張臉孔。

直接運用：是最簡單、粗暴地利用自己的權力來改變現狀。 暗中運用：透過改變、玩弄決策的過程，也就是我們常說的「體制殺人」。 無形運用：指的是所有人的意識形態都已被洗腦。看來已無須體制的運作，也用不著權力的介入。這是最高層次的冷暴力。

其實我們還在學校的時候，就已經開始嚐遍這3種冷暴力的面孔了。就以研究所學生逢年過節最怕被問到的「你什麼時候畢業啊？」這個椎心之痛做為例子談起吧。

一、簡單粗暴：冷暴力的直接運用

什麼時候能畢業？當然看老師囉！論文寫不出來，當然不能畢業，但是論文寫出來了，老師有可能一句話：「這篇論文的邏輯有問題，要再補做2個實驗。」那麼，可能就得一年半載後才畢業了。

指導老師用上對下的直接介入，到底是你的實驗邏輯真的有問題？還是實驗室最近缺人手，得要你留下來？大家可能都心知肚明，但是一句話下來，你就是沒辦法畢業。

二、玩弄體制：冷暴力的暗中運用

就算你的研究論文確實無懈可擊，但剛好小心眼的所長，看你的指導老師出了這樣的高徒，心裡很不是滋味，於是在所務會議上提案：「現在是資訊爆炸的時代，學生如果沒有突出的競爭力，出了社會也是送死，所以我們應該扮演國立大學的社會責任，嚴格把關。」「本所博士班現行規定中，學生只要一篇影響係數4分的國際期刊，即可申請口試，這早就不合時宜，應該要兩篇影響係數5分以上的才行。」

不明就裡的教授們，聽了前一段冠冕堂皇的說詞，有的便糊里糊塗地舉手，投贊成票。幾個所長的狐群狗黨，推敲所長提案，意在那死對頭，也就是你的指導老師，心中大底明白，他那高徒本是用兩篇影響係數4.5分的論文畢業，現在剛好落得要重新來過，於是又多補了幾票贊成票。

可憐這位高材生的畢業申請被所上的秘書退回，正想問個明白，卻只得到秘書冷冷的一句：「我只是依法行政，謝謝指教。」

冷暴力的暗中運用，說道理，不好了解，但舉了這個例子，你應能感受這份痛楚的刻骨銘心。

三、集體洗腦：冷暴力的無形運用

由於報考人數越來越少，這間知名國立大學研究所的各大實驗室開始缺乏人手，有些教授便昧著良心，如所長那般「扮演國立大學的社會責任，嚴格把關」。從此，學生們口耳相傳，這間研究所訓練「精實」，別的碩士班，2年可以畢業，但在這裡的「傳統」，都是3年半畢業。

自此之後，縱然有天賦異稟的學生，一年半就完成研究論文，但也自認訓練不足，而天才學生的指導老師，自也樂得輕鬆。有繳學費的人力，自願繼續賣命，哪有不用的道理。

當有學弟妹質疑說大部分的研究所都是2年畢業，怎麼我們都是三年半畢業的時候，學長姊還會跳出來，捍衛這是頂尖國立大學的傳統，像其他爛學校那樣隨隨便便兩年就畢業，才丟臉呢。

當所有的人被集體洗腦，施暴者、受害者全都糊里糊塗地，被這冷暴力無形地操控著。

書籍介紹

《職場冷暴力》，寶瓶出版

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作者：林煜軒博士

擁有醫療界、學術界及企業界資歷的林煜軒精神科醫師，他以豐沛的實務經驗及專業的學養，犀利又細膩地分析6種人格缺陷，從冷暴力如何巧妙地如同癌症擴散、蔓延，到身為小職員的我們，該如何調適、應對，甚至若最後選擇離職，林醫師也提供最實用的轉職處方箋。

本書特色：在我們每個人的一生裡，職場佔據我們非常多的時間，而也有許多人深為職場冷暴力所苦，林煜軒醫師是第一位將這這些痛苦書寫出來的醫師，所以本書既實用，也深具參考價值，而林煜軒醫師同時也是國內少數兼具臨床、企業界資歷之精神科醫師，由他來書寫《職場冷暴力》，既深刻又具說服力。

Photo Credit：寶瓶出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航