《到哪工作都吃得開，和誰共事都合得來》：藍海策略讓我成為「業界的屯田兵」

文：尾原和啟

「藍海策略」的重要性

大家都叫我「業界的屯田兵」[1]。為什麼呢？因為我最喜歡闖進鮮少人踏入的未開發領域，搶先體驗當中的樂趣，然後再「好康道相報」。等到別人興致勃勃地加入，我就覺得「膩了」，轉而邁向另一塊未開發土地。這是我一路以來的原則。

為什麼我要選擇這種跟屯田兵沒兩樣的生活方式呢？因為我深深了解「藍海策略」的重要性。

如何營造自己的強項，促進自我成長？最簡單的方法，就是找出你的藍海。

就拿AI（人工智慧）跟VR（虛擬實境）來說吧，這兩項研究從很早之前就開始進行，但現在才真的進入商業領域。若趁此時投入這塊領域，四周淨是些略懂皮毛的人，自然容易拔得頭籌。找出藍海，投入其中，是職涯規畫數一數二的大事。

已經發展幾十年的產業，多的是二、 三十年資歷的高手，如果想得到那些人的肯定、成為該領域的專家，說不定得花費十年以上。反之，在藍海，大家的起跑點都一樣，只要花上一、兩年努力奮鬥，你就能成為該領域的專家，在業界建立一定的地位。

人類的成長取決於「刺激×迴響」，這是我的人生重要方程式之一。在同樣的環境中不斷嘗試，自己分析改良，再藉由他人的迴響獲得成長，當然也是一種方式；但果決地投入新環境，接受刺激，也能獲得大幅成長。而最簡單快速的方式，就是投入前景大好的「藍海」。

例如現在手機業界的頂尖人物，多半是從產業初期一路往上爬。微軟的比爾．蓋茲、蘋果公司的賈伯斯，都是電腦黎明期的元老。

「i-mode」，就是我的「藍海」。i-mode是NTT DOCOMO的手機網路服務，在智慧型手機問世前，它是手機網路服務的先鋒。

當時還是「1封包＝128 Bytes」以量計價的年代，記憶體也只有2 KB（1 KB為1 MB的千分之一），程式語言亦只有簡單的HTML，手機能做的事情非常有限，只能傳輸純文字檔案跟低畫質的小圖檔，還有單純的電子音效。反過來說，從控制協定（Control Protocol）到作業系統（OS）、HTML程式語言到伺服器設定，我全部都能參與。這些都是小事，所以只要有心，一個人包辦也不是問題。

然而，如果現在一個剛進入手機業界的人要我「做新的網路服務」，我會反問：「做哪一部分？」這年頭的軟體跟硬體都複雜不少，實在無法一人包辦。必須將工作劃分得更細，各自分工才行。

我常常用氣球來比喻「藍海」有多麼重要。當產業規模尚小或技術剛萌芽時，氣球的尺寸還很小，所以可以繞氣球一圈。相關人士全都在你看得見的範圍內，大家也可以成為共同為產業努力的好夥伴，三百六十五度全無死角，誰在做什麼，你多半心裡有底。

但是當產業逐漸發達，氣球愈來愈膨脹，你看不見誰在氣球背後做什麼事，若想了解全貌，繞氣球一圈，恐怕得花上一年的時間。

在萌芽期就加入產業的人，無論氣球膨脹到什麼地步，無論哪裡發生什麼事情，他們多半瞭若指掌，就這樣一路往上爬。而能達到這種成果的人，就只有元老。因此，比爾．蓋茲跟賈伯斯的地位才會如此穩固。

或許有些人會說：「他們只是剛好矇到電腦的『藍海』而已啊。」現在，如果你肯投入AI或VR的世界，或許你也能「剛好矇到」藍海，獲得大幅成長喔。

光是加入一場規則不同的遊戲，就能促使你成長。新鮮人選公司或是上班族轉職時，先看看對方是歷史悠久的傳統產業？還是正值巔峰期的企業？或是前景大有可為的公司？不同的公司，促使你成長的速度也各不相同。

與其加入在社會上呼風喚雨的公司，不如環顧四周，選擇那些剛起步的公司，或許你能得到更多回報喔。

如何找出自己的「藍海」？

那麼，究竟該如何尋找「藍海」呢？

半年後會流行什麼固然很難預測，但五年後、十年後的潮流趨勢，卻是能猜出端倪的。

例如創立美國麻省理工學院媒體實驗室的尼古拉斯．尼葛洛龐帝（Nicholas Negroponte），曾在一九九五年出版的《數位革命》（Being Digital）一書中強調「從原子世界蛻變至位元世界」，如果各種產品都數位化，將會產生什麼樣的未來；當時提到的寬頻網路，以及「互動世界、資訊世界、娛樂世界將合而為一」的論點，在二十年後的今天看來，可謂一語中的。

講一個更好懂的例子，《哆啦A夢》當中出現的道具，有好幾項已經實現了。換句話說，關於未來的預測，其實都在人類的想像範圍內。簡單來說，所謂的革新，其實或許只是「技術終於追上人類的想像力」而已。

賈伯斯的iPhone重新定義了手機，這固然很了不起，但即使蘋果公司沒有生產iPhone，在不遠的未來，肯定也會有別的智慧型手機問世。「行動裝置上網」持續發展下去，為了讓畫面稍微大一點，必然會捨棄按鍵而改用觸控操作。而在智慧型手機問世前，日本手機也早就有電子錢包功能。既然能用智慧型手機進行金錢交易，未來手機加入指紋認證、臉部認證、聲紋認證等身分識別功能，也只是時間的問題而已。

這麼一想，只要觀察科技動向，多半就能猜測幾年後會發生什麼事情。

為此，我每年都會閱讀PwC [2]、KPMG [3]、以及日本的野村總研 [4] 所發表的大趨勢資料，一邊巡迴世界，一邊仔細觀察現況。高德納諮詢公司 [5] 所製作的「技術成熟度曲線」（The Hype Cycle），也是不可或缺的資料。

Photo Credit: 時報出版

閱讀預測未來的資料時有個重點，當你閱讀最新版時，別忘了同時檢視一年前跟三年前的資料。接著，寫出哪些部分猜中了，哪些部分沒有猜中。如此一來，你就能看出哪部分陷入瓶頸期，導致無法實現。問題是在於技術嗎？還是法規問題？或是因為國情不同？抑或因為無法突破使用者的心理障礙？

隨著經驗累積，美國能在兩年後實現世上對未來的各種預測，而日本大概要花上五、六年，才能靠自己追上來。

照這樣想，這領域大概在三年後就會掀起潮流，五年後在全球普及，各位不妨逆向推算，想想自己該做些什麼。就算我是業界的屯田兵，也不會跟無頭蒼蠅一樣到處亂飛，而是看著五年後、十年後的未來，選擇當下該注重的技能與該去的地方。

例如，在網路世界率先普及的機率論最佳解研究法，現在也滲透到其他產業，假若運用於生物科技，就能隨機找出腸道細菌的最佳組合；如果共享經濟 [6] 更加發達，各種商品與服務都會拆解開來流通販售，汽車產業一一細分，然後再重組，提供機動性的服務……若能學會估算時間，就知道現在的自己該往哪裡去了。

公司內部也有「藍海」

若問我是否得先換工作，才能找到「藍海」，我的答案是：不一定。如果你的公司是傳統產業的老公司，有很大的機率，你能在公司內找到「藍海」。

現在擔任多玩國 [7] 董事的栗田穰崇先生，他在進入NTT DOCOMO第二年時，自告奮勇參加了NTT DOCOMO首次的內部招募制專案——開發i-mode。

在部長榎啟一麾下，專案團隊成員有來自瑞可利的松永真理小姐、夏野剛先生，當年在團隊中最年輕的栗田先生，立下非常大的功勞。他將呼叫器時代的心型符號置入i-mode，開發了目前仍廣受喜愛的「表情符號」。

之後，他認識了多玩國的川上量生先生與BANDAI NETWORKS [8] 的高橋豐志先生，在科技業界嶄露頭角。此外，在二○一六年，栗田先生所開發的表情符號，甚至還變成紐約現代藝術博物館（MoMA）的永久收藏品。

年輕人在什麼都不懂的情況下投入新領域，認識高手、得到建議而成長，因而得到下一份工作——這樣的事情，並不只發生在栗田先生身上。如果你的公司不是創投公司，千萬不要認為「反正公司找不到藍海」而放棄，不妨再檢視一次自家公司吧。

全球最大汽車零件供應商勞勃．博世公司（Robert Bosch GmbH）宣告「要在二○二○年之前將所有產品都連上網路」，這就是現在的時代趨勢。就算是老廠商，也能從現在起組織開發AI技術的團隊，或是在公司內部發起物聯網相關的專案。

若是遇到這類機會，趕緊毛遂自薦吧！畢竟專案才剛起步，人才流動性高，公司內外的交流機會也很多。多多擴展人脈，納入自己的資本吧。

註釋

[1] 明治時期，有一群人在北海道組成民兵團，負責保衛疆土、開拓日本北方疆域。

[2] 普華永道，PwC簡寫自PricewaterhouseCoopers，四大國際會計師事務所之一，其他三大事務所為畢馬威、德勤跟安永。

[3] 畢馬威，KPMG簡寫自Klynveld Peat Marwick Goerdeler，四大國際會計師事務所之一。

[4] NRI，諮詢顧問公司。

[5] Gartner，從事資訊科技研究與顧問的美國公司。

[6] Sharing economy，一種共用人力與資源的社會運作模式，如公共自行車、交換住宿等。

[7] ドワンゴ，日本的資訊科技企業，NICONICO動畫的母公司。

[8] 日本的BANDAI NAMCO集團旗下的電子通訊公司。

書籍介紹

本文摘錄自《到哪工作都吃得開，和誰共事都合得來》，時報出版

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作者：尾原和啟

譯者：林佩瑾

作者尾原和啟歷經十二次轉職，在高喊「鞠躬盡瘁」、為公司奮鬥一輩子的日本職場文化中，無疑是個特別的人物。攤開他的履歷表，樂天、NTT DOCOMO、Google、瑞可利（Recruit）……他在變化無常的世界闖出一片天。

本書融合作者多年來的工作心得，透過深入淺出的舉例與說明，給所有對於現況不滿、迷失方向的人最誠摯的建議。

AI時代來臨，我們必須跟上電腦的步伐，思索更快樂、聰明的做法。想要在新時代殺出一條血路，就要認知到舊觀念早就大勢已去，別再緬懷過去！

正如書中的觀念：「就算公司可以給你保障，但社會不能給你的公司任何保障。」無論是誰都無法脫離這場互聯網化的商業時代，AI不是看不見的變化，它是逐漸成真的現實，未來將要面臨的抉擇。我們能做的就是看透職場生態，創造適合自己的最佳戰場！

無論在哪個職場工作，都能成為人人稱讚的人才。

無論在地球哪個角落，都能在喜歡的地方，與志同道合的人一起工作。

本書特色

1.深度分析職場現況與趨勢，讓你比別人領先培養未來必備能力

作者從IT產業出身，除了大家熟悉的樂天、Google，還有瑞可利（Recruit），根據《數位時代》報導：「這家54年的老企業，從傳統人資公司轉型成日本最大網路集團，並拓展海外，為2030年擊敗亞馬遜及阿里巴巴積極布局。」哈佛商學院教授Sandra Sucher說：「瑞可利是網路時代的先驅，他們的網站和 Yahoo在1995年同一個月上線，他們知道如何借助新科技的力量。」

《到哪工作都吃得開，和誰共事都合得來》書中分享了很多麥肯錫、Google、瑞可利的工作方式與職場文化，想知道在AI時代殺出重圍的工作訣竅，一定要來讀一讀這本書。

2.本書從職場的三大改變開始分析，不僅具有大趨勢的觀察，也有實用的建議

變化一，社會與商業都將逐漸網路化：全球網路化將造成無數影響，談到工作模式，日後「個人」將與「眾人」或「企業」以對等的關係連結，分享知識成果。

變化二，今後只有專業人才，方能成為職場強人：適合活在網路化社會或商業模式中的人，有能力做到「連結」、「對等」、「分享」的人，勢必會成為某領域的專家。

變化三，公司與個人之間的關係將完全改變：從前企業的正式員工享有終身受雇的待遇，如今時代變了，員工與企業將轉變為對等關係，互利共生。未來，你需要不斷學習、不斷工作，而且必須兼顧興趣，在不斷變化的時代中經常改變自己。

全書共分三大章：〈人人都能受用的工作新法則〉、〈百年人生時代的轉職哲學〉、〈在AI時代殺出重圍的工作訣竅〉，若想在這個創新的世代發揮所長，就必須具備前瞻性的眼光與工作能力。

3.生動的故事、圖示與舉例，破解流行的迷思，提出創新的見解

作者融合時下職場類書籍與相關研究的理論，透過生動的經歷與說明，讓艱深的商業理論不再難懂。他更告訴讀者為什麼流行的「PDCA」工作術已不適用於AI時代，答案是在第一關P（Plan）的時候就已跑輸競爭者，不斷嘗試、修正的「DCPA」才更加符合時下所需。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航