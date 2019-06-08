《世界正在懲罰你這樣的人》：太過友善，會讓你的付出變得廉價

文：夜讀

世界正在懲罰過度友善的人

──飛小白

過度友善，是一種病。病就病在，企圖取悅所有人。

過度友善的人，害怕拒絕，溫暖了別人，卻累死了自己。

《歡樂頌》裡的關雎爾，心地善良，溫順聽話，成了很多男人眼中「適合結婚的物件」，但她的過度友善也常常為人詬病：因為心地太好，不懂得拒絕別人，工作中招來不少麻煩。

印象中有個片段是，同事讓她幫忙做一些並不屬於她分內的事，她因為不懂拒絕，常常為此加班到很晚。

最讓人看得生氣的一次是，關雎爾的同事因為身體不適請她完成剩下的工作。

明明內心是拒絕的，但她還是勉為其難地答應了。

於是，為了幫這個忙，她盡心盡力完成了工作，並簽了字確認。

最後，她怎麼也沒想到，同事做的那一部分漏洞百出，上司知道後劈頭蓋臉地把她給批評了一頓，因為簽字確認的是她，所有責任都要她來擔。

而那個請求幫忙的同事，不但沒替她說一句話，連一句安慰也沒有。

血淋淋的現實給她上了一課，想做老好人，是有代價的，如果你不懂拒絕，就必須承擔這樣的代價。

像關雎爾一樣，因為過度友善而不好意思拒絕別人的人，大面積存在。

我有一個高中好友，就是這樣的老好人，前陣子去香港旅遊，回來的時候，除了自己的行李，還大包小包地拎了一大堆東西。

問她為什麼會買這麼多東西，因為她並不是個亂花錢的姑娘。

結果她一臉委屈地表示，自己什麼也沒買，大包小包全是幫別人買的，並且旅遊的過程中，有一半的時間都花在幫別人買東西上。

我說你可以拒絕他們啊！她卻覺得這樣會傷害雙方的感情，讓對方難堪。

好友的這個想法，就是大多老好人不敢拒絕別人的原因。最後，他們溫暖了別人，卻累死了自己。

事實上，一個拒絕就會傷害的感情，不是真感情。如果對方真的不想破壞這段關係，他在向你提出請求之前就會斟酌，這件事有沒有麻煩到你，會不會讓你為難。

過度友善，不會讓事情變好，反而讓自己變得更糟。

記得小學四年級的時候，我的同桌是一個瘦瘦小小的男生，人很友善，班上的男同學總喜歡欺負他，一會兒從後面推他一下，一會兒又拿著原子筆在他衣服上亂寫亂畫。

而同桌每次被欺負之後都毫無怨言，從來不去跟老師說。

有一次，一個男生拿著鉛筆戳同桌的後背，班主任正好路過。

結果班主任並沒有把那個男生訓一頓，而是走到同桌身邊問：「他戳你後背，你痛不痛？」同桌點點頭。

班主任又問：「那你為什麼不說？」同桌說：「他不想破壞了和同學之間的關係。」

老師歎了口氣：「他一直欺負你，你以為同學關係就會變好嗎？你不喜歡他欺負你，就要學會反抗，讓他知道，你有自己的原則。」

過度友善，是一種沒有原則的態度，這種態度，也決定了別人對你的態度，你不予反抗，別人就得寸進尺。

逆來順受，從來不會讓事情變好，只會讓自己變得更糟。後來，同桌對欺負他的人進行了反抗，那些欺負他的男生竟然奇蹟般地收手了。

我一直很喜歡天后王菲，不單單是因為她天籟般的歌聲，更因為她隨性自我又有原則的生活態度。曾經看過一個有關她的報導，那時的王菲，剛剛和李亞鵬離婚。

發布會現場，一個記者問她：「離婚手續辦得怎麼樣了？」

王菲很不客氣地回應：「跟你有什麼關係？」

一句話，亮出了自己的原則和態度：我的隱私跟你沒有關係，喜歡打聽隱私的人請回吧！

有句話說得好：溫柔要有，但不是妥協，我們要在安靜中，不慌不忙地堅強。

過度友善，會讓你的付出變得很廉價。

我是外語專業畢業的，並且在翻譯機構工作過一段時間。

曾經有一個畢業後很久沒聯繫過的高中同學，找我翻譯一篇交通方面的文章，礙於面子，我答應了，於是認認真真地翻譯完，給她發過去。

同學對我甚是感激，但之後很長一段時間沒和我聯繫。

一年後的某一天，這位同學又找來了，說是她有一個朋友需要翻譯一篇地質方面的文章，希望我儘快翻完發給她。

因為我當時確實挺忙，同時對地質方面的專業術語不熟悉，翻譯起來特別費時間，所以就直說了我的情況，並委婉地拒絕了。

結果同學不高興了，舉手之勞的事，你不願意就直說，找那麼多藉口幹嗎？

後來，我和大學室友聊到這件事，她說了一番讓我心服口服的話：「其實你一開始就應該對這些人明碼標價，讓他們知道，你的付出是有價值的，畢竟你本來就是靠翻譯吃飯。」

室友當初的QQ簽名就是：不接受任何不議價的免費翻譯。很多人看到她的這條簽名紛紛留言：你還真好意思，認識的人也敢賺錢。然後就把她拉黑了。

但有3個曾經找她幫忙翻譯的人，立刻找她談價錢，希望補上之前欠下的費用，並說，「不好意思，這是你的勞動所得。」

而室友也因為這件事，在茫茫人海中找到了該珍惜的朋友，他們懂得你的付出，也愛護你的一切。

錢不能代表什麼，但至少會讓你的付出得到尊重，許多時候的標準，除了一聲謝謝，還包括他們力所能及給予的一切。

從此，我再沒給任何除了親人和閨蜜以外的人當過免費翻譯。

因為太過友善，會讓你的付出變得很廉價。

如何改掉過度友善的毛病？

過度友善，是一種病。而根治此病的唯一方法，就是學會拒絕。好人緣不是建立在無原則地給予上，我們不必為了塑造自己的良好形象而取悅所有人，讓委屈撐大我們的胸懷。

一開始就亮出自己的原則和態度，反而更能得到別人的尊重和諒解。

如果你酒量不佳，在酒宴上一開始就為自己設定好底線，並找到正當的理由──肝不好，一喝就躺等，然後只要堅定地守住這個底線，基本不會引起他人的反感。

反之，如果你在酒宴上經不起勸說，喝下了酒，被踩破了底線，那麼麻煩就來了。

只要你有一次表示不喝，別人就會認為你不給面子，或是自己不受重視，再想要拒絕，就難上加難了。

有人說過：拒絕是一種權利，就像生存是一種權利；古人說：有所不為才能有所為。這個「不為」就是拒絕。

一個沒有立場的人，不會有大發展。因為你連說「不」的能力都沒有，別人憑什麼相信你的能力呢？

想要活得自在，第一步就是正視自己、尊重自己的需求，與其自尋煩惱，不如聽聽內心的聲音，勇敢說不。

學會「說不」之後，你會發現，很多事情都變得簡單了。

最後，願你我有一天能夠活成下面段子裡的人。

「不介意我用一下你的東西吧？」

「介意。」

「有句話不知道該不該說？」

「不該說。」

「我能求你個事嗎？」

「不能。」

書籍介紹

《世界正在懲罰你這樣的人》，河景書房出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：夜讀

你有活成你想要的樣子了嗎？如果沒有──世界正在懲罰你！

41則圍繞著職場、生活、情感的真實故事，41個堵塞人生、永遠在羨慕別人的壞習慣，馬上回頭檢視自己，看時間如何透過「習慣」，不知不覺堆起人生中的障礙。

這個時代只會悄悄犒賞認真對待工作的人，而生活只會擁抱每個愛它的人。不用擔心前途無望，遠離容易忽視的壞習慣，相信時間，不會辜負每一個正在努力的人。

Photo Credit：河景書房

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航