矽谷吹起潔淨能源風潮，政府帶頭打造台灣「綠色供應鏈」

2018年4月蘋果公司宣布自身用電100%來自可再生能源，時隔一年後，蘋果正式要求供應鏈加入潔淨能源計畫。蘋果的能源政策一出，已經為全球高科技製造供應鏈標誌出新的里程碑。截至目前為止，加入蘋果潔淨能源計畫，承諾使用100%綠電生產蘋果公司產品的廠商總數達44家，其中包括台積電、和碩、緯創、廣達、仁寶、鴻海在內的台灣製造商。

不僅蘋果推出潔淨能源計畫，Google、亞馬遜、微軟也不斷調高再生能源使用率目標，並轉而要求合作廠商跟進。在氣候變遷影響下，各國政府與國際大廠紛紛將可再生能源使用率列為正式目標，連帶影響全球供應鏈改變，廠商若是不能及時加入這條「綠色供應鏈」，難保在幾年內就徹底流失市場競爭力。

台灣供應鏈調整，綠電需求大增

矽谷吹起潔淨能源風潮，台灣供應鏈廠商自然無法置身事外。像是前述的蘋果供應鏈廠商，將在未來數年內轉型使用100%綠電供應蘋果公司產品。如台積電不只承諾用再生能源供應蘋果晶片，近年在環境壓力與企業社會責任驅使下，也承諾3奈米廠會使用20%綠電。矽谷「綠色供應鏈」的轉向，讓台灣廠商開始積極尋求綠電供給。

與此同時，台灣政府亦於4月修法《再生能源發展條例》，明訂「用電大戶購買一定額度再生能源電力及憑證」，雖然適用範圍與綠電比例仍在商議中，但幾乎多數上市櫃公司都將納入管理，預估影響5000-6000間企業。政府此舉，看似增加廠商成本，實際上是切合市場趨勢與台灣經濟體質而訂定的德政。

從時間點來看，台灣正好受到矽谷綠能政策影響，加上貿易戰發生後台商大量回流台灣。經濟部一方面盡力將原本遍佈中國的台商吸納回國，另一方面也為了確保供電而多方佈局，而可再生能源發展就是一手好棋。在通過資格審查的52家回流台商之中，以電子業及電子關鍵零組件大廠佔比最重，皆屬耗電產業。

政府推出《再生能源發展條例》，除了以可再生能源增加能源供給、兼顧發展初期的綠能業者，也是為了讓廠商在環境法規轉嚴、市場減碳聲浪加大的趨勢下，能夠佔得「綠色供應鏈」先機。當然法規修改仍有許多難關要調和，而實際供電能否暢通，更是不得失守的挑戰。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文23日到台中港2號碼頭參觀即將安裝的風力 機機艙、葉片及塔架等大型重件，肯定示範業者對台灣 離岸風電發展的努力及貢獻。圖為碼頭上所儲放的風力 機組件。 中央社記者蘇木春攝 108年5月23日

持續發展風電，同時解套綠色供應鏈標準及國內用電需求

供電暢通的問題，5月21日在行政院與工商協進會的座談中，蘇揆就已做出回應。近來林口、通霄、大林電廠的新機組陸續加入供電，苗栗、彰化離岸風電建設剛動工，不只增加了傳統能源發電量，再生能源發電量也正逐步提高。今年跟明年備用容量率達15%，備載容量率達10%，不僅充裕供電，也足以因應台商回流用電需求。

再生能源計畫的要角，就是離岸風電。正在進行的苗栗「海洋風電」示範計畫，第二階段120MW海上施工作業，預計在2019年底完工，將成為台灣首座達商業規模的離岸風場。而更具規模的彰化六個風場，到2025年以前也會陸續上線，恰好回應大幅提高的綠電需求。過往馬政府時代因為在核綠之間搖擺，風力發電進展緩慢；所幸為時不晚，因為蔡政府的能源政策架構相對穩定，吸引世界各國能源商入駐開發，台灣迅速搭上全世界風電開發的熱潮，進度在亞洲更屬前段班。

新時代的供應鏈不只需要充足電力，還必須是符合環境標準的綠電；然而綠電不包含核電，在美國環境保護局的定義中，核能算是傳統能源的一個分類。綠電不足的製造基地，很可能流失國際客戶的訂單，幸好台灣並沒有自廢武功。

這波全球製造業出逃中國的浪潮下，政府強力支持台商回流、吸引外商投資，並且增加再生能源供給，讓台灣保有深厚的高科技製造基礎。儘管短期仍會面臨貿易戰造成的經濟波動，長期而言，以「綠色供應鏈」改頭換面的台灣廠商，將會帶來高值化的經濟體質，讓「台灣製造」這塊招牌，在世界市場上更加發光發熱。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航