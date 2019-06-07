醫師教你透視人性盲點：把批評夾在表揚中的「三明治說話法」

文：林子堯醫師（雷亞）

三明治效應（Sandwich effect）指的是當我們在批評他人時候，如果能把批評的內容夾在兩個表揚之中，被批評的人會較容易接受的現象，就像是三明治兩層吐司中夾著肉，肉代表批評，而吐司則代表的是讚美和肯定，顧名思義被稱為三明治效應。

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這種批評法不僅不會傷到被批評者的自尊心，還能讓他接受批評並改正自己的不足方面。舉個類似的例子，就像是病人吃藥的目的是為了治好病，但有的治療藥物雖然有效但很苦，病人可能會不想吃，就如同批評或許有用但不中聽，有些人會聽不進去。為了讓病人更容易吃下去，藥外面常會裹上一層糖衣做包裝。

例如主管發現員工遲到可能會這樣說：「你怎麼老是遲到，你什麼意思呀？看來我不罰你還不行。我警告你，以後別再犯！」但如果是利用三明治效應的批評法，可以用下列說法：「你過去表現都很棒，最近怎麼會常常遲到？」聽他解釋完後說：「依照公司規定還是要給一點懲罰，對我來說也情非得已。拜託以後別讓我太難做人了好不好？」接著可以拍拍對方的肩膀或是握手。

為什麼三明治式的批評有效呢？有幾種可能的理論：

去防衛心理作用

在批評之前，先說些關懷讚美的話，就可以營造友好的溝通氛圍，並可以讓對方平靜下來安下心來進行交流對話。如果一開始就是直接的批評，語氣又十分嚴厲，那麼對方就會產生一種反射性的防禦反應以保護自我。一旦產生了這種防衛心態，那就很難再聽得進批評意見了，哪怕批評是正確的，也都將徒勞。可見，三明治的第一層就是「去防衛心態」的作用，使受批評者樂於接受意見。

去後顧之憂作用

許多破壞性的批評總是一而再，再而三地進行批評，批評結束時還讓人心有餘悸，讓人搞不清楚是在受批評，還是接受懲罰。而三明治法的最後一層就產生了去後顧之憂的作用，它會給了受批評者鼓勵、希望、信任、支持或幫助，使受批評者能振作精神並重新再來，不至於會低潮陷於泥沼之中。

給受批評者面子

批評不是目的，只是希望對方改善的方式。三明治式的批評法指出了問題又讓人容易接受，比較不會有後遺症，不傷人的感情、不損傷人的自尊心，能激發人向善的良心。

但實行上要注意的是，這三層的論述必須彼此不互相矛盾和衝突，不然不但沒有辦法達到傳遞善意批評的效果，反而讓人覺得虛假又邏輯不通，造成反效果。錯誤的使用例子包括對人說：「你真是天才……不對，應該是白癡……不對我搞錯了你真的是天才。」

另外萬一讚美偏多、批評偏少，過於隱晦包裝的話，有的被批評者不但會忽略被批評的部分，可能還會以為自己做得很好被稱讚，也是需要注意的部分。

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相關書摘 ►醫師教你透視人性盲點：為何令人苦惱的問題，常在做雜事時想到解決方法？

書籍介紹

《不要按紅色按鈕！醫師教你透視人性盲點》，大笑文化出版

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作者：林子堯醫師（雷亞）

我在門診行醫時，遇過一位注意力不足過動症加上正值叛逆期的國中男生，他喜歡玩手機遊戲、時常不守規矩、不交作業，還曾翹課拒學。老師和家長多次責備不但沒用，還曾因此鬧脾氣離家出走數天，讓父母相當生氣又擔心，後來經校方推薦來我診所看診。

台灣許多家長都是利用「獎罰」雙極方式來教養孩童，殊不知有些自主性高或正值叛逆期的小朋友，越被責備越要跟你「唱反調」，懲罰只會讓狀況更壞，甚至會惡性循環。當時我教導了那位家長幾個教養的心理學技巧，告訴他們應該減少責備頻率、多稱讚好的行為，加上我也教導他們第三種應對方式「忽略」，對於不好的行為用「忽略」來冷處理。三個月後小朋友對父母親的態度開始慢慢轉變，開始不再板著臭臉、有說有笑，也開始去學校上課，甚至電玩也打了不錯的成績，是個家長和孩子「雙贏」的局面。

人性很複雜，但仍有一些脈絡可尋。我自幼就對很多事情充滿好奇，後來成為精神專科醫師，花費了多年整理和研究各種有趣的心理學和行為學，加上結合精神醫學知識編撰成這本書，書中知識如果運用適當，對於生活品質、教養兒女、人際關係和戒除惡習來說是好處多多，甚至可以用來提升工作效率和銷售業績，希望大家讀得有趣又有助益。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航