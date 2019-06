醫師教你透視人性盲點：為何令人苦惱的問題，常在做雜事時想到解決方法？

文:林子堯醫師(雷亞)

便宜項鍊實驗

1971年,心理學家西爾維拉(Silveira J.)做了「便宜項鍊實驗(The cheap-necklace problem experiment)」也驗證了這種效應。(按:此指書中前文提到的「尤里卡效應」,指的是當反覆思考一個難題無法解決的時候,把問題擱置一段時間讓大腦放鬆,經由潛意識和直覺「靈光乍現」找到解決方法)

西爾維拉告訴受試者:「你面前有4個小鏈子,每個鏈子有3個環。打開一個環要花2分錢,封合一個環要花3分錢。開始時所有的環都是封合的。你們的任務是要把這12個環全部連接成一個大鏈子,並用15美分以內完成。」實驗規定3組受試者都只能用半小時來解決問題,但3組的差異在於中間有沒有空檔時間做別的事情。

實驗結果如下:

第一組專注思考半小時不休息:55%的人解決問題。

第二組中間有額外休息半小時去做別的事情:64%的人解決了問題。

第三組中間有額外休息4小時去做別的事情:85%的人解決了問題。

在這個實驗中可以發現尤里卡效應,讓有醞釀比較久時間「孵蛋」的受試者,打破了思考框架並找出更好的解決方法。

19世界著名德國哲學家尼采(Friedrich Nietzsche)也曾說過:「所有偉大的思想均源自於漫步。(All truly great thoughts are conceived while walking.)」漫步中放鬆自我、與自然美景結合,誕生出偉大思想,這也是一種尤里卡效應的表現。這段話可引申為「漫步林間,靈光乍現」。

義大利哲學家兼文藝評論家貝內德托.克羅齊(Benedetto Croce)認為人的智慧有兩種,一種是直覺跳躍性,一種是推理邏輯性。

尤里卡效應就是利用大腦直覺性的思考,達到瞬間領悟的理解方式。思考沉澱的醞釀過程中,存在潛在的意識層面推理,儲存在記憶裡的相關資訊在潛意識裡組合,人們之所以在休息的時候突然找到答案,是因為個體消除了前期的心理緊張,捨棄了理性的僵硬化思考、捨棄了自我認知的限制框架,具有創造性的思維狀態。

因此當你面臨一個難題或難關時,不妨先將它放在一旁,讓自己沉澱一下思緒和心靈,放輕鬆去和朋友聊天、散步、喝茶或看電影,或許答案就會突然靈光乍現,解決問題。

我在門診行醫時,遇過一位注意力不足過動症加上正值叛逆期的國中男生,他喜歡玩手機遊戲、時常不守規矩、不交作業,還曾翹課拒學。老師和家長多次責備不但沒用,還曾因此鬧脾氣離家出走數天,讓父母相當生氣又擔心,後來經校方推薦來我診所看診。

台灣許多家長都是利用「獎罰」雙極方式來教養孩童,殊不知有些自主性高或正值叛逆期的小朋友,越被責備越要跟你「唱反調」,懲罰只會讓狀況更壞,甚至會惡性循環。當時我教導了那位家長幾個教養的心理學技巧,告訴他們應該減少責備頻率、多稱讚好的行為,加上我也教導他們第三種應對方式「忽略」,對於不好的行為用「忽略」來冷處理。三個月後小朋友對父母親的態度開始慢慢轉變,開始不再板著臭臉、有說有笑,也開始去學校上課,甚至電玩也打了不錯的成績,是個家長和孩子「雙贏」的局面。

人性很複雜,但仍有一些脈絡可尋。

