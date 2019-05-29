畢業還在丟畢業帽？菲律賓立新法，要畢業得先種滿10棵樹

（中央社）菲律賓新法明定，所有高中及大學生每人至少得種10棵樹才能畢業。新法讓當地畢業種樹的傳統習俗正規化，希望能藉此打擊全球氣候變遷。

英國《獨立報》（Independent）報導，本法主要起草者、馬達洛黨（Magdalo）籍眾議員阿勒哈諾（Gary Alejano）說：「每年有1200多萬人自小學畢業、近500萬人自高中畢業，幾乎有50萬人自大學畢業，新法若執行得當，每年就能保證種下至少1億7500萬棵新樹。」

「透過這項倡議，一個世代期間所種的樹木將不少於5250億棵（TNL編註：此處新聞內引用數字應有誤，以每年1.75億棵新樹，30年為一個世代計算，此處應是指52.5億棵樹）。就算存活率只有10%，也代表未來輪到他們承擔領導職責時，將有額外5億2500萬棵樹給後人乘涼。」

這項法案又稱為《畢業回饋環境法》（Graduation Legacy for the Environment Act），法案將「種樹」列為畢業的必備門檻，要求所有即將畢業的小學生、高中生和大學生在畢業前，必須各種植至少10棵樹。這項法案將被送至參議院，據了解，目前參議院內沒有反對的聲浪，若通過後60天內將付諸執行。 為了落實這項法案，不只該國教育部和高等教育委員會， 環境和自然資源部、農業部、國防部、交通部、科技部、原住民委員會等各部會單位，以及地方政府機構，全都動員起來，負責提供苗木、準備場地、協助運輸樹木，並提供技術和醫療支持。 不過目前並不清楚，這項法案是指每階段的畢業生都須種植10棵樹（意味著一個人從小學到大學畢業為止，必須種滿30棵樹），還是指整個求學階段總計需種下10棵樹。

據《有線電視新聞網菲律賓台》（CNN Philippines）報導，新樹應種在紅樹林、現有林地、部分保護區、軍事用地、廢棄礦場及選定的都會區。政府表示，選擇種植的樹種得適合種植地區氣候、地形，並且偏好原生品種。

除了吸收二氧化碳的立即影響外，當局也希望新法協助提高未來世代的環保意識，並促進更多生態倡議。

菲國教育部及高等教育委員會將共同確保落實新法。

菲律賓是全球森林砍伐最嚴重的國家之一，森林覆蓋率在20世紀從70%跌至僅20%。非法砍伐仍是菲國一大問題，部分地區缺乏樹木，已升高洪澇和土石流的風險和影響。

《VICE》報導， 菲律賓發現，除了朝空中丟帽子、還有典禮後的慶祝大餐之外，也能將種植樹木正式成為一項畢業傳統。報導也指出， 在亞洲，改善全球汙染問題出現了各樣的努力。在泰國和越南，一些超市使用香蕉葉取代塑膠作為包裝，客戶的反應都很正向，超市也在計畫將這樣的做法括及到肉類產品上。

菲律賓擁有不只一個「種樹法案」

雖然這項法案在菲律賓海內外或得不少正面迴響，但該國英語大報《馬尼拉標準報》（Manila Standard）指出，在此之前，菲律賓已經有2 項法案要求人們種樹，分別是1977年實施的總統令（每個菲律賓10歲以上的公民，除非 身體有殘疾，否則應每月種植1棵樹、持續5年，並且在種完之後必須維護這棵樹2年以上，如果該樹死亡或生病，必須新種一棵 ），以及2012年 的《植樹節法案》，該法案規定菲律賓所有年滿12歲的公民，每年必須種1棵樹。

該報指出， 雖然這些法律立意良好，人們也都同意，樹木可以幫助淨化空氣、減少碳足跡，因此種植的越​​多越好，但立法者應該合併這些法律，以防止混淆。也建議提出一個更容易實施的種樹法案，像是企業或政府機構能將種樹包括在企業社會責任計畫書中， 以確保所有菲律賓人都記得履行對國家和地球的這一責任。

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核稿編輯：楊士範