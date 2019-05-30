你以為韓國瑜不斷「失言」，其實他早就把競選主軸訂出來了

文：李碼齊

自從去年九合一選舉後，台灣政壇正以一個難以想像的速度變化中，真的，變得有夠快。但有些事情不會變，例如對韓國瑜的攻擊。每次講到這，我都會被誤以為是韓粉，但我真的不是；而是我相信，政治和選舉依然可以理性的討論或交流，捧韓或黑韓都沒有必要。

先說個小故事。某天我跟同事出去吃飯，大家在路上就聊起了韓國瑜，其中一位說：「看韓國瑜在高雄市議會被質詢，就知道他是一個草包。草包就是草包。」我隨後問他，看的影片是完整版還是剪接版？他說是剪接版。但看過完整版影片就知道，很多事實並不是媒體精選出來的那幾十秒的樣貌。

接著，我再問了那位同事，韓國瑜在市議會對市府業務不熟，是只有他才出現的特殊現象，還是任何一位新上任首長的普遍現象？無論是13年前的陳菊，或是5年前的柯文哲，都不可能對市政議題瞭若指掌，新官上任多半是差不多。

我會如此肯定，正因為我是那個會把完整影片找出來看的人，如同上次韓國瑜被報導說「美國國務卿兼外交部長」的新聞，我也選擇找出原始影片看看他到底怎麼說的。

韓國瑜的種種行徑之所以會被放大檢視，只因為他是韓國瑜。

Photo Credit: 中央社

韓國瑜設定的大選兩主軸：憲改和自經區

既然說到了國務卿兼外交部長，那就來聊聊這件事。這段媒體的專訪，是韓國瑜正在講一個很高層次的憲政問題：總統兼行政院長。近幾年，身在台灣的我們都很有感，藍綠惡鬥凸顯出「總統有權無責、行政院長有責無權」，這種四不像的政治體制舉世無雙，既不像美國總統制，也不若法國雙首長制。

過去很多政治人物都說過要改行內閣制，包括馬英九、朱立倫，但都無疾而終。2015年底，有位朋友來問我，由於某些因素，想請我講一個讓看似毫無勝選機會的朱立倫有逆轉勝可能的政見，我當時告訴他，身為落後者要打一場大膽的選戰，我選的主軸是「推動內閣制」，口號也很簡單響亮：「你厭惡藍綠惡鬥嗎？你厭惡權責不符嗎？請投給朱立倫，我當選總統的目標就是要廢除總統。」

韓國瑜接受訪問時所說的「總統兼行政院長」，正是想解決權責不相符的憲政體制，包含現任或曾任總統、行政院長的人，都在他所設定的「權責不符」的檢討框架中。一個議題掃到藍綠這麼多人，不得不佩服。再對比郭台銘說願當朱立倫的行政院長、朱立倫說總統兼任不符憲法的說法，韓國瑜在這件事情相對佔上風，畢竟他是率先提出願意改變現行體制的人，而非繼續遵守。

然而，再進一步回想起前陣子被吵到不行的「自經區」，韓國瑜已把明年總統大選的主軸給拉出來：自經區與憲政改革。只要是由他出馬競逐總統，我相信這便是他的兩大競選路線。

只要談的不是統獨，「辣台妹」有槍也沒用

政治人物做任何決定都有其目的，到底挑這兩個議題作為選戰主軸是為了什麼？這兩個對台灣社會相對生硬的領域，韓國瑜怎麼會從這裡下手？仔細想了一下，我發現真的很高招。

從習近平的《告台灣同胞書》四十周年談話開始，蔡英文今年獲得很多殺球權，對中國許多強硬的回應，讓蔡英文民調開始止跌回升。不過這種回升我一直認為是「腎上腺素」，短期之內會讓聲勢看起來好轉，但只會到一定的程度就不再攀升，也就是民調的「高原期」，頂多維持不降。但對拼初選的蔡英文來說也夠了，加上手中握有國家機器與資源，現階段看起來，賴清德出線的機率已相當渺茫。

由此可知，蔡英文明年的選戰主軸，必定是定調在兩岸、國防。韓國瑜之前接受《天下雜誌》專訪時，被問到如果未來當總統，是否還是堅持中華民國？韓國瑜的逐字回答是：「你這個問題，跟問我要不要孝順爸爸媽媽，不是一樣的嗎？」

而這正是我認為韓國瑜高招的地方，從去年市長選舉大膽講「九二共識」開始，他就不怕再談兩岸問題，而且主軸很清楚，就是堅持「中華民國」。如此一來，韓國瑜選舉期間也不容易在兩岸關係上失分，因為他的論述不像以往的國民黨模糊，反而非常明確大膽說中華民國。

換言之，蔡英文可以得分的空間也大大減小，辣台妹撿到槍也沒有子彈可以飛。

Photo Credit: 中央社

韓國瑜所挑的自經區與憲政改革，對應的狀況一個是經濟不佳、一個是政治惡鬥，若有進一步發酵的機會，在選舉中引發選民共鳴不是完全不可能。

你說韓國瑜會不會選舉？很會，非常會，渾身是選舉細胞。

附帶一提，「中共支持韓國瑜」的這個想法，我其實有點保留。如前所述，韓國瑜始終強調「北京須正視中華民國存在」，沒有模糊的地帶，這對北京反而不好處理。對應到先前習近平提「一國兩制台灣方案」的說法，在中華民國存在的前提之下，一國兩制是否成立？「一國」說的是中華人民共和國，只要於中華民國存在的狀況下，就沒有「一國兩制」的空間。

韓國瑜若真選上總統，老共也許會更頭痛。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航