夢境解讀師：你身邊有那種很愛抱怨，卻又逆來順受的人嗎？

文：夢境解讀師Raguhn

大家好，我是Raguhn，歡迎來到解夢的世界。

Raguhn最近住院了，趁今天精神比較好時來聊聊我觀察很久的主題：抱怨。

你身邊有那種很會抱怨的朋友嗎？他可以抱怨東抱怨西，抱怨得好像全世界都對不起他，但是他又逆來順受默默承擔，一陣子之後再用抱怨來抒發這段時間的怨氣。

這樣的人其實有個天賦，叫做「洞察力」。他可以快速地在每件事情中找到不合理的地方，但是抱怨的頻率過高很容易被周圍的人貼上「負能量」的標籤。在我看來，這樣的人沒有用正確的方式運用這個天賦，其實是很可惜的。

我曾聽過一個故事：

A君是一個產品經理，在工作上常常面對老闆、業務說產品要怎樣優化或追加什麼功能才可以迎合市場，也常常面對工程師反應時程太趕、不好作、需求很奇怪等，總之A君一直在中間當夾心餅乾，十分痛苦。

「老闆到底在想什麼啊，現在明明就是AI和區塊鍊在風頭上，說什麼我們要架自家的雲端才能迎合市場，拜託！雲端都幾年前的東西啊？」

「工程師覺得APP裡私訊加入貼圖實在太落伍，乾脆開相機鏡頭錄發訊者的表情當作貼圖就好了，拜託！誰要看肥宅打字的影片啊？」

A君如此對女朋友抱怨。

女朋友：「我覺得你想的沒有錯耶，但你有和老闆、工程師說嗎？」

A君：「說了也沒用啊，我還是早點離開這個鬼地方吧。」

「說了也沒用」這句話有沒有很耳熟呢？腦中有沒有浮現哪些朋友或同事的面孔呢？

我再舉個例子，如果你在面試的時候曾分享自己過去碰到的困難，面試官往往會追問你採取的解決方式。有些個案和我分享工作上的困境時，我也會問他：「那麼，你做了什麼呢？」然而，通常這樣問了之後，對方就沒有回應了。

綜合這兩個例子，我認為A君其實有頗好的洞察天賦，他可以看到事情不太合理、有邏輯漏洞的地方，但很可惜的，他並沒有為此作些什麼。

而這些常抱怨的人真正的問題是：他把主導權全都交給別人了。

有的人可能會想說：「不是啊？老闆怎麼想，我能奈何得了他嗎？我和工程師說這功能沒人會用，他還對我生氣咧！別人都一直在和我作對，我雙拳難敵四手……難道他們都沒錯嗎？」

但問題就在這邊！你把主導權全都交給別人了，理所當然地，你也把責任順便推給別人了。

之前我寫過一篇文章，文章中講到每一個人的定位就好像一個領土的君主，如果你總是把你的領土的決策權都交給別國，那麼就抱怨別國怎麼不好好管理你的領土。畢竟，是你先放棄的嘛！

因此，你觀察到事情的不對的時候，要把主導權拿回來，把主導權拿來的方法很簡單，只有兩步驟：

問自己「我要怎麼做？」

去做。

「可是老闆很堅持要照他的想法」嗯，那麼你要怎麼做？

「可是工程師說他太趕作不出來」嗯，那麼你要怎麼做？

「我再一次和老闆說明他的想法不可行，他反問我的想法」嗯，那麼你要怎麼做？

「工程師說如果多兩週應該就可以」嗯，那麼你要怎麼做？

「老闆說廣告排程是改不動的，一定要那時候作完」」嗯，那麼你要怎麼做？

或許你會發現，重點不在「問題是什麼」，而是「你實際的作為是什麼」。你可以用盡你所能地去作，讓自己努力達到目標，即使無法一次到位，至少也有漸漸往目標前進了！

很多人的困境都是「把應該是自己的責任交給別人」，只要把主導權拿回來，很多問題就不是問題了。

希望你今晚能和潛意識有個深刻的對談，祝你有個好夢，我們下次見。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航