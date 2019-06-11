「貴人相助」不只是運氣好，更多時候是平常付出的累積

文：麻辣咩（粉絲專頁、部落格）

大家的人脈是怎麼來的呢？是學生時代為主，還是在職場或是參加社交活動來的？

不少30歲左右的女生，很積極參加各類的社交活動，但是不管是人脈經營，或是在找尋另一半上，卻沒有得到好的評價。然後發現自己的朋友越換越年輕，因為結婚後又是新的世界，有小孩的更會自成遛小孩社交圈，已婚沒有小孩的還可以參加單身朋友的聚會，但是玩到凌晨的活動也越來越少。

我觀察發現，這些女生在經營關係上出了一些問題。可能從出社會開始，不分男女前輩會覺得「反正就是照顧小妹妹」，飯局總有人買單。這些女生被請了1次、3次、10次後，連開口問問要不要各付各的都忘記了（至少拿出錢包裝一下也不會），也沒有想過要回請。但虛晃幾年後，自己也成為有些工作經驗的前輩，還是沒有照顧後輩的習慣。被前輩罩習慣了，工作上獨立作業和思考的能力進步緩慢，在職場上升遷加薪龜速。職場上太過以自我為中心，常常抱怨別人自掃門前雪，需要人幫忙時很會開口，轉身就失憶，別人需要幫助時視而不見（不管有意或沒放心上），營造正循環的機會被自己打壞。

我的生活圈有不少台灣名牌大學畢業的晚輩，都有這樣的問題，我看看也是覺得很可惜，明明有很多好的資源卻自己虛耗掉了。花很多時間參加社交活動，但是自我為中心的行為常常變成白目惹惱其他人，酒肉朋友多，卻沒有什麼知心好友。或許前輩好心給了建議，可能自己記憶力不佳、或是自我防備心太強，有聽沒進去，前輩久了也懶得開口。

人對於自己的事情都是有盲點的，別人的提醒讓我們省了很多力氣，雖然當下心裡會不大舒服。我也是出了社會後，開始很少給建議。畢竟當事人有聽進去最好，沒聽進去只是把氣氛弄僵，沒什麼好處。

在職場打滾久了會發現，別人能夠給予幫助真的是賺到。職場上為了搶功勞、爭出頭、搶資源，有些人就是愛閒話加背後小動作，正事不一定做得很好，倒是很會弄這些無聊的事。職場上不是把自己顧好就好。就算把自己的份內做好，有心要編故事的，還是都可以幫忙搞出些事情來。我自保的方式只有壞話不要從我嘴裡出去，至少可以減少一些是非。另外千千萬萬要讓助理或是櫃檯人員等幫忙我們工作的人開心，小禮物、下午茶等小動作，花小錢大家開心好做事，小投資大收益。

有人說我對人脈經營有些算計。這件事我不否認，畢竟理專的工作除了看市場，更重要的是客戶關係經營。在職場上打滾這麼多年，如果自己沒有創造出給人利用的價值，很難把關係經營得久而深。哪些是自己的價值？其實最重要的就是把自己的工作處理好的能力，人格魅力及幽默感，觀察他人需求的舉動也是加分。如果在職場，或是育兒上有些讓人覺得可以請教或是幫助的，每天在家不和其他人聯絡，自然有人上門，根本不用經營。其中的眉角這篇文章寫得非常好，其他我就不贅述。

很幸運的事，我在每個公司都能交到不錯的朋友。理專工作更是需要同事在休假時幫忙，至少能幫忙不難受的事，我總是盡量幫忙，這些就是自己平常的資產。雖說外商每個業務的自主性都很高，還要找到吃飯合拍的朋友並不容易。但是還是有些手法，像是有機會幫別人說好話的時候，能口頭捧捧人，也比較不會被弄。尤其老闆，除非是看到他的臉就會吐，不然一些高帽子還是要給他們戴戴，日子會好過很多。

工作外的人脈經營也差不多。能幫忙而且不會讓自己難受的，我都會盡量幫忙，但是不會想要求回報。因為當心裡有「對方哪天要幫我些什麼」的心態一出現，就容易對這些關係產生壓力，也因為有所期待，不如預期就會失望。畢竟有能力幫助別人，也代表自己過得不錯，當作做功德也無妨。

倒是對象我就會篩選，如果一次、兩次，對方已經養成習慣，變成依賴的狀態，更誇張的是將你的幫助視為理所當然，我就會斷然拒絕。因為這種人可能對於你的幫助已經不會感謝，還可能無限上綱，下次沒幫還會四處說某某某真是小氣，見死不救等等，反而惹一身腥。

有不只一次粉專頁會收到一些私訊，我都會認真回答對方。其實這也沒什麼，但是這些人連我的粉絲都不是，問問題我用手機回了不少字花了不少時間，最後對方可能最後連謝謝兩字都沒打。其實我在現實生活中也常常遇到，部分朋友口中的「順便」幫忙，對我來說一點都不順便。有家庭有孩子的人都知道，如果像我一樣，回家煮飯、陪孩子玩、講故事、洗澡、刷牙剔牙，下班後這份無償工作壓力也不小，每天佔掉我4小時，還要擠出時間寫稿和跟老公聊天，時間就是我最珍貴的資源。

這種人很奇妙，我們跟對方熟不熟，也要對方說了算。跟對方不熟，開口要幫忙都是臉不紅氣不喘。我是那種除了麻煩老公和自己媽媽，麻煩其他人都很難開口的人。雖然佩服這樣的人怎麼會臉皮這麼厚，自我感覺良好，但是真的沒有人想和這種人深交，畢竟人脈就是要互相的。今天讓別人幫了，下次搞消失，搞失憶，現在臉書等社群媒體很方便，臭名可以傳很遠的。人幫我，我幫人，花花轎子人抬人，有機會當別人的貴人，才會有更多的貴人幫。

要改善這個僵局，先從回饋貴人們做起吧！有時候這些前輩、貴人真的沒有什麼可以幫的，至少帶個小禮物、請個一頓飯，前輩可能也不想要吃這個飯（大人物一秒幾十萬上下，我們請他們吃飯，吃一小時可能飯錢不到他們的時薪），但是也比什麼都不做好。畢竟我們也不是他們生的，我們過得好不好干他們什麼事？他們心情好有機會再幫，不然連我生的我也只想負責到18歲。

貴人出現除了運氣，很多時候都是平常付出累積起來的。有能力時當當別人的貴人，創造自己被利用的價值（不然至少做到討人喜歡）才是真正在經營人脈。而不是每天說我認識誰誰誰，誰誰誰聽到還問你哪位。

人脈其實都是小細節累積起來的，和朋友出去，有時吃吃小虧反而是佔便宜。但對自己要記得，誰幫了我們，有機會記得回饋回去。理所當然、自我為中心、自我感覺良好、遲到放鳥是人際關係的殺手。年紀越大會發現，人脈貴在有用，有深度，而不是認識一堆酒肉朋友。我認識一群常常開趴和美眉吃飯的朋友，問他和他常常一起開趴的朋友在做什麼工作，居然答不出來。給別人放在臉書上炫耀其實很蠢，這男的還不會主動說他已婚呢。

錢投資在經營自己的腦最划算，存下來做金融投資也可以，再不然去旅行或健身也可（又可以放美照自己比較爽）。晚上活動太多老得快又貴，還要投資戰袍，高成本低產出實在不是好投資。腦袋有料，工作有成績的人，只要做人不要太差，根本不用擔心沒有人脈。別人上門求幫忙機會很多，幫了就是累積人脈，讓自己強大才是最重要的。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航