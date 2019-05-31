大屯火山是有「心跳」的活火山，我們該為這件事擔心嗎？

文：阿樹（震識：那些你想知道的震事副總編輯）

前情提要：本文的主旨乃針對2019年5月29日的一則新聞〈測到心跳了，大屯火山和龜山島都是活火山〉進行回應。

在聊大屯火山之前，我們先來聽個空想故事：

一位科學家突然發現異常地震訊號，打算通知相關單位，但是因為火山爆發來的太急太猛，超乎了科學家的想像，所以他只好利用自己的力量疏散大家，不免會需要克服路上遇到擋路的熔岩流……在被火山灰搞得暗無天日的情況下疏散……

圖片來源：作者提供 純惡搞圖……諷刺一下用滴

好，以上的劇情應該是許多人從好X塢電影學習到的「火山知識」，但我必須說聲不好意思，這劇情100％不會在現實生活中出現。

不過，或許是大眾受到災難片的薰陶，每當聽到「大屯火山是活火山」這則舊文，就會常在社群上看到各種不知道該笑還該哭的討論。像是「豪宅要跌下來囉」、「是不是該遷都啊」、「要是火山爆發就會引發核電廠爆炸」、「中共只要飛彈拿來打火山的岩漿庫就好啦」、「到時台北就變龐貝城囉」。（延伸閱讀：大屯火山是死還是活？）

大屯火山噴發到底會怎麼樣？

電影中的錯誤科學呈現，多少也增加了一些大眾對於火山爆發的迷思，在每次有大屯火山相關的新聞出現時，迷思就會轉變成謠言。實際上，大屯火山在分類上是偏中性的火山，即使岩漿噴發產生熔岩流（就是像岩漿紅紅的那種），也不會流得滿地都是，甚至進到台北市。主要噴發行為，還是以少部分的熔岩流、火山碎屑和火山灰為主，其中會比較直接的災害會是火山熔岩流和火山碎屑流。

至於什麼是火山碎屑流呢？它是高溫的氣體和火山灰的結合物，這部分常在電影會看到，噴出來的東西就像一個巨型史萊姆之類的吞噬一切，個人覺得比火山熔岩還可怕。

即使如此，從台北市火山災害防救應變機制之研究的報告裡面可以看到，經過目前科學證據所模擬的幾個情境，以及推估出來的火山災害潛勢圖。要是真的噴發，熔岩流的影響僅在火山口（也就是接近山頂處）的鄰近區域，碎屑流也在山區一帶，而後續的火山泥流（其實就是一種土石流），則會沿著山谷、河川和道路走得遠一點，預估影響的範圍離人口密集的都會區還有一段距離。當然，在上述研究中的模擬情境和潛勢區，也和北部的核電廠有段距離。

圖片來源： 台北市火山災害防救應變機制之研究 圖片來源：台北市火山災害防救應變機制之研究

可是有人會說「那火山灰呢？」確實火山灰也是一種火山災害，而且麻煩的是影響時間較長、對於人體會有很大的負擔，所以也不太適合出門活動，這樣一來就會連帶的影響社會、經濟和民生等等。但好在這不像地震會讓房屋損壞倒塌，受火山灰影響地區的人們也不致於有立即性的危險，只是在防災上還是要先設想這類的應對方式。

圖片來源： 台北市火山災害防救應變機制之研究 圖片來源：台北市火山災害防救應變機制之研究

從實際面來評估大屯火山噴發的影響，以電影來演一點都不刺激，更不吸睛啊。

所以到底該怎麼看待大屯火山？

到底該怎麼看待大屯火山呢？你應該要多認識它，多認識火山的科學知識。

聽起來這建議好像一點都不實用，但如果不認識火山科學，我們便不能知道到底該怎麼看火山才不是過度擔心、該怎麼做才是真的遇上了會有效的行為。震識之前的文章〈大屯火山是死還是活〉已經說明了很多，該文最後也有一些超連結提供參考。而由過去國內外的火山研究，我們都知道多數的火山爆發行為，尤其是很大規模的那種，是有跡可循且可以預警的，而且隨著科技進步以及對特定火山的認識加深，預警的可能性與效能也會有所提升。

但同樣的，因為大屯火山是一個活火山，但因為也沒在世界眼前噴發過，所以算是一種「不知它是怎麼個活法」的火山。或許是這樣，所以國內的火山科學家要是發現了什麼新證據，都會非常地振奮……當然我知道一般人很難理解這有什麼好高興的，不過每每有新發現都是促進對火山認識與防災的進展，這可能是在目前情況下，比起什麼都不做等火山爆發還好的方式了吧？

那火山學家為何常出來刷存在感？

那為什麼每次都要讓大家覺得大屯火山的各種發現好像都很重要？我必須說這是真的很重要，只是很難科普地詮釋。我倒覺得發明了「心跳」一詞來說明火山地區規律地震很有趣，只是在此要跟大家強調一下那是科學家對自然現象的一種「比喻」，不是火山真有個心跳。

在這種比喻之下，還有更多報導與新聞稿中未提到的意涵。那就是如果我們要知道火山什麼時候到噴發的臨界點，就要知道它平時的「身體狀態」，因此各種觀測儀器就是像醫生用來診斷監測用的儀器。而如果我們知道越多的「一般情況」，當「非一般的情況」發生時就要特別注意囉。因此，了解火山的地震規律，就像是知道「啊現在火山的心跳是穩定的，大家不必擔心」，也是件有意義的事情。

那麼，我想我們不妨可以藉著火山一點都不活躍的時候，想好就目前自己住的位置，該怎麼防範？至於住家離大屯火山很遠的人們，或許也不用因為大屯火山是活火山就不敢來陽明山觀光哦，好歹這也算是國家公園的寶地呢。

本文經震識：那些你想知道的震事授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航