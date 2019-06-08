商轉服務搭配教學課程，「東海小棧」找尋永續經營之法

文：阿桂

東海小棧成立於2018年，其前身為過去的乳品小棧，獨特的磚牆構造曾為東海的乳品開啟輝煌的時代，後來由於乳品小棧的搬遷，富含歷史意義的場域變成東海大學校內的閒置建築。隨著校方推動「教育部人文及社會科學知識跨界應用能力培育計畫【註】」（以下簡稱HFCC計畫），過程中整理出這間閒置的白色小屋，以作為學生實習、環境教育、校內外跨界合作的重要場域。現在，東海小棧所連結的各方人馬十分多元，校內各系所與學生實習相關的課程，都是東海小棧的潛在合作對象。因此到目前為止，這個空間發生的事情還在不斷增加、醞釀中。

創造場域，即創造可能

東海小棧的開端，要從東海農場開始說起。東海大學自2015年參與HFCC計畫，在校園東南角的紅土丘陵開闢出東海農場，以「紅土學院」為名，結合了食農教育、社區合作、跨域課程、綠領袖社團等與食農育相關的內容，經過三年多的努力，農場的營運逐漸走上軌道，校內許多與農場相關的跨域課程漸次穩定，每年都有與農場合作的課程在進行，紅土地上孕育出的有機蔬菜，也成為校內師生和附近居民的熱賣商品。

東海農場是以學生組工作坊的方式進行日常營運，學生們各自參加自己感興趣的組別，共同維繫農場與農產品的產銷機制，並和農場建立了十分深厚的關係。然而隨著規模與經營的擴大及多元化，所有參與該計畫的成員，都意識到必須有個實體場域，來做為農場營運的銷售平台。於是，配合學校的場域活化政策，這間老舊的白色小屋，就這樣成了東海農場「長」出來的新場域，在2018年HFCC計畫即將結束之際，白色小屋才開始整修，對校內師生打開大門。

與農場類似，東海小棧也是由學生協力營運。場域的目標，是希望學生的創意在此發揮，並以此地作為經營、實習的平台。校內的藝文空間、數創基地、生態農場、東海牧場等單位，以及學生在校內修習的學程，都能藉這個場域進行實習創業或展示成果。走進小棧，確實能看到這方面努力的軌跡。東海小棧分為兩個空間，一邊是有中島廚房的餐食區，另一邊則是教室與商品展區，其所陳設的商品，是企管系學生實習的成果；蜂箱、弓道與攀樹設備，則是近期新開發的課程。

Photo Credit: 阿桂提供 小棧的弓道課程成果展示

搭配商轉服務與教學課程，找尋場域永續經營之法

黃博森是生科系的博士後研究員，也是目前的小棧經理之一。他表示小棧開幕不滿一年，東海大學校內師生才剛開始認識這個新場域，小棧也正積極多方嘗試各種合作模式。目前的重點有兩端：首先是農場的持續營運，東海農場在HFCC計畫時期，就已發展出自己的營運模式，現在沒有計畫經費的支持，在原有的基礎上就必須繼續延伸，除了持續經營農產品的校內認購、推廣食農教育的各項活動外，農地上的作物也需引進系統性的生產，以達到量產、業務化的目的，並擴大認購的客戶數量。同時還要能保有HFCC計畫時期所奠定的議題方向，讓學生參與，透過親身實踐，培養農育、食育素養兼備的學生。

「以前農場經營，需要符合計畫的需求，所以一直沒有業務化起來。現在計畫結束，農場可以專注在自己的生產上，而之前計畫累積下來的，也都可以擴大推行。」黃博森說。

其次是東海小棧這個場域本身的經營。除了引進、販售農場產品外，若要作為鼓勵學生實踐創業的場域，黃博森表示，還是要與學生課程配合，才是校內師生認識小棧最有效率的辦法。由於HFCC計畫執行期間已累積了與農場相關的跨域課程經驗，有的課程涉及學生的進駐實習，因此，學校的跨域課程還是繼續進行，並且擴大參與的科系，「這些系的課程進來不是只有參與自己的專業，而是讓學生可以跨不同的領域，學校主要目標是通才，這仍是主要的方向。」藉由提供實習場域，各科系教授能根據課程的不同需求，來和小棧談合作，並且在這個過程中，協助小棧開發商轉的各項準備工作。

結合學生課程，延伸小棧的發展方向

以黃博森的專長生科系為例，這一屆的生科系的專題研究課程，即參與了東海小棧的生態活動規劃，包括攀樹、魚學和蜂學，學生和小棧合作開發出了七套課程，提供給校外人士報名參加，由學生負責帶活動、規劃活動相關事宜。

拿小棧的攀樹活動來說，攀樹原本是生科系的生態調查方法，現在則與生科系學生合作開發為體驗活動。已有包括台中惠明盲校等台中地區學校，來團體報名參加攀樹體驗，黃博森為此自己先去拿了攀樹的相關認證，打算後續在校內訓練大學生取得證照，已拿到初等證照的學生也開始帶小棧的活動，成為生科系大三專題的學生實踐場域。

「（生科專題）大三的學生要自己想題目不容易，所以我們在這裡，先把房子的基礎蓋好，讓他們往上繼續蓋，可以蓋多少就看學生努力的程度。」他說，「對東海小棧來說，學生也許能開發出新的課程，也可能是找新的客源，學生自己或許會衍伸出非常會帶孩子或帶活動的技能，都是正面的發展，我們期待不同的方向可以繼續延伸。」

Photo Credit: 東海小棧提供 東海小棧新開發的攀樹活動，是生科系的學生專題的一部分

除了生科系，企管系也有長期與短期不同的合作，目的是在行銷東海農場的有機農產品。還有哲學系教授開發的兒童哲學故事，也來談過意向和可能的合作方案。除了上述各種實驗性課程的推展，也有教授的研究計畫，比如電資學院教授開發的「智慧農場」。

「除了我熟悉的生科系，其他科系與小棧合作，後面可能有更大的資源可以挹注進來，這樣才有辦法把業界真正在做的事情，盡可能地帶進小棧。當然我們也還在嘗試，看看學生能不能好好執行，或我們開發出商品、體驗活動之後，學生能否從其中參與學習。」

Photo Credit: 東海小棧Facebook粉絲頁 蜂學課程也是東海小棧新開發出的課程，主要是引進產品，介紹養蜂相關的知識

讓學生參與小棧營運，作為提供實戰經驗的平台

除了與課程接軌外，也有透過工讀而認識小棧，進而從此地進行創業實踐的。黃群琳是資工系的學生，在HFCC計畫期間就參與東海農場，並在農場打工，因而認識了農場與食農教育的理念。由於她修習校內創新創業學程，對青年創業有興趣，便和幾位同學將農場與學程相結合，在這裡試行她們所提的創業企劃。

「我們提的企劃：HELPHY，是做一個人工機台，可以自助去選你想吃的食物。」她說，「食材便是本校農場的蔬菜，這些蔬菜是前一天去農場摘取，能為校內學生提供最新鮮又健康的食物。」

群琳的企劃於2018年參加教育部創業實戰平台的創業競賽獲獎入圍，得到十萬元的補助，現在她也參與了部分東海小棧的初期經營，小棧的logo便是她設計的。她認為參加該競賽有機會讓外界看見，能夠認識各領域業師、創業中的新創者、還有有機小農，進而能洽談一些資源進來。她表示，東海小棧與農場可以作為微型創業的平台，扮演前期扶植的角色，只要商品內容能符合小棧的中心價值，都能來小棧洽談合作事宜，在這裡孵化成功後，也可以把經驗傳承給下一個進來的團隊。

另外，像餐旅系的黃琬鍼參與的學生工作坊，是負責農場蔬菜的銷售與採收事宜，她課餘時間還會到農場幫忙除草、採收。琬鍼來自台南，自小有和父母親到菜市場擺攤的經驗，家裡也是有機種植的小農，因此她對小農面臨的各種問題特別有感覺。作為小農的女兒，她切入的觀點則是以農場為主體，專注於處理蔬菜箱配送之外產量過剩的各類蔬菜。

「這個團隊（蔬菜零售）的成立，是因為某一年，東海農場有一百公斤過剩的小黃瓜，那年我們只好在溫室那邊賣這批小黃瓜，發現效果非常好。因為那裡是居民進來學校運動的必經之處，他們喜歡有機種植的蔬果，就慢慢培養出一群會特地過來的忠實顧客，甚至中壢來的都有。」2018年，琬鍼從東海大學畢業，她理解到小棧能寄賣，便和父親認識的幾位小農開始考慮這方面發展的可行性。

「小棧這裡有其中心價值：農產品必須是友善或有機的。我們之前有討論過要怎麼確定友善農法，我也回去請教過我爸的朋友（小農），目前還需要發展一個確切可行的流程。此外要考量的還有商品的多樣性，農場這邊主要是蔬菜和瓜果，我家則是五穀雜糧，我也希望可以區分開來。」

Photo Credit: 東海小棧提供 東海小棧的零售蔬菜服務，起源於農場某一年過剩的小黃瓜。現在定期於東海附幼和農場溫室販售有機零售蔬菜，已成為附近居民與校內師生著名的採購點。

面對新挑戰，成為獨立自主運轉的社會創新實驗基地

東海大學有成立校內衍生公司的前例，因此東海小棧與農場也是能在符合學校法規的情況下，成立校內衍生公司，一方面要營利，一方面也要學生參與實習，作為如此多功能的場域，在初期勢必仍需要學校的扶植。目前農場的部分，校方成立一個基金，來協助現階段的運作，並接受學校的監督，要求農場的產出要能繼續充實基金。另外也仍以申請相關的計畫經費來協助維持人事經費，在此階段，小棧和農場都必須找出自己的路，使其有能力自負盈虧。在整個學校教育為目標下，再去產出一個事業的架構，黃博森表示這是一個很大的挑戰，需要學校高層出面協調不同單位的需求。

此外，在細部執行上，也有許多瑣碎的事情需要協調處理，「我們得在整體的過程中，想辦法讓參與的每一個人都有受惠，裡面所缺少的東西我們要想辦法補上。」黃博森說。比如前述生科系以專題課程與小棧合作，由於生科系專題原先是研究導向的課程，由於第一年嘗試，學生專題做出來後，系上的老師就面臨不會評分的情況，「這就是我們要幫忙談的。」又如企管系的暑期專題，學生和小棧合作，引進了符合小棧理念的商品，然而進貨需要成本，這個部分也是由小棧經費協助支應。

「學校對我們有期待，而且學校的經費要長期支持這麼多事情，其實很困難。我們根據學校的需求做各種嘗試，學校在執行面上也給予我們很多支持，並且在過程中，我們也在了解細部還有哪些原則、需要我們做什麼。」

從HFCC計畫執行到校內空間活化，再連結到場域的商轉，東海小棧對校內師生來說，已經成為一種特出的資源，能依各自的課程需求，和小棧談不同方式的合作，對小棧本身來說，也藉由這些多方資源的引進，來協助小棧的商轉。在此，東海大學或能提供一個如HFCC這樣大型計畫結束後，轉化計畫成果的例子。現在到東海大學，除了走逛著名的路思義教堂、乳品小棧外，也能在東海小棧找到一些有趣的體驗活動，以及新鮮有機的農產品，其後續發展，令人期待。

延伸閱讀：沒有農作專業學系的東海大學，卻構築了一座充滿社會實踐的生態農場

註釋：HFCC計畫為教育部資訊科學司「人文及社會科學知識跨界應用能力培育計畫」，簡稱為HFCC（humanities, field, co-creation），強調「人文、場域與共創」。HFCC計畫在本質上，是一個鼓勵創意、創新與創業的教學研究計畫，不僅鼓勵人文社會科學領域的師生組成跨領域協作團隊，開設跨域課程，貢獻所學服務地方，實踐大學與地方「共生共好」目標；也嘗試透過此計畫的資源挹注，鼓勵大學人社領域師生因應未來社會發展趨勢，積極進行創新改革。所關心的社會議題包含：（1）文學與生命關懷、（2）社區關懷與空間活化、（3）銀髮樂齡在地安老、（4）古老技藝與記憶回復、（5）飲食與土地、（6）東南亞移工、（7）批判性多元文化。HFCC計畫執行期程為104年至107年，臉書請搜尋「人文台灣」。東海大學為HFCC計畫項下補助之學校，計畫名稱為「紅土學院：城市農園的實踐與創新」。

本文經十二道人情味授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航