沒有農業學系的東海大學，構築了一座充滿社會實踐的生態農場

文：阿桂

東海大學的東南角，是一片紅土丘陵，幾年前這裡種滿牧草，人煙稀少，偶有遊民闖入，一度是校園治安死角。2014年開始，紅土丘陵上出現了一間間溫室，一望無際的牧草地綻放出了蔬果園，現在，它是由學生經營、耕作的一方園地，也是附近居民散步的主要去處。

這片農場在校內扮演的角色十分多元，從它曾擁有的諸多名字可以說明。開創之初，這裡是「綠色博雅農場」，說明了大家對它的願景；對於社區居民和校內許多學生來說，這裡是「東海生態農場」，孕育的友善蔬果遠近馳名；以教育意義而言，它有「紅土學院」的稱號，跨域課程、各種社區創新、相關實習活動都圍繞著這個名字進行。

扶助弱勢學生為起始的社會實踐場域

東海大學原先設有「共同助學金」的制度。這項制度是為了減免經濟弱勢學生學雜費，同時提供發展性的服務學習平台。為了持續加值學生綠色產業力，創造校園內的工作服務機會，而有了在東南角丘陵地開創學生農場的計畫。

東海大學已有聞名全國的牧場，由於所在的大肚丘陵土壤貧瘠，過去曾嘗試該丘陵紅土地開墾菜園，但多因土壤過於貧瘠而失敗。當時適逢食安風暴，國人食農教育的意識逐漸抬頭，因此紅土上開闢菜園的計畫又再度回鍋。在「教育部人文及社會科學知識跨界應用能力培育計畫」【註】支持下，八千坪的十間溫室在紅土地上矗立起來，各種技術性的問題一一探究、實驗、克服，逐步建構成今天的局面。

Photo Credit: 阿桂提供 東海生態農場的溫室緊鄰居民散步的路徑上，這裡也是學生擺攤販賣收成的地方

現在，生態農場的經營成員，來自通識友善農作專業課程、對農作有興趣的跨院綠領袖學生（也就是前述的校內工讀），同時有三位計畫專任助理在維持這個農場的日常運作。從田間管理到行銷，全以學生工作坊的形式，組成不同的學生團隊，分工而治，共同經營農場。由副校長組成跨單位委員會帶領方針，生命科學系林惠真教授指導、執行與推動助理統籌與規劃作業，同時連結社會各界資源。各式的創新方案，都由各組學生團隊以工作坊的方式來規劃、討論、以及實際執行，是學生農場、城市農園，也是社會實踐的實習場域。

做中學的農事

東海大學沒有農作專業的學系，然而農場的工作人員，無一不是東海大學的學生或校友。農場中兩位專任助理，明達和文軒，前者是政治系畢業，大學時讀了劉力學的書，而興起了對農事的興趣，生態農場甫成立之時，劉力學來到農場指導，明達因此得以和他學習了半年的有機農作。文軒本是農村子弟，家裡經營養鹿場，從小對農事有些了解，化工系畢業後曾在業界工作了幾年，最後仍決定投入生態農場的建置與經營，成為農場初期穩定與強化的力量。農場成立迄今四年多，兩人已經累積了許多經驗，也不斷進行各種農場中耕種與營運的嘗試。

此地的環境有其限制，由於缺水，也沒有灌溉用的溝渠，因此，拉水帶成為解決的方法，農場裡有些業師是來自鄰近大肚山上的農夫，這幾年來也和這些農夫邊做邊學，明達會到大肚山上去看他們怎麼處理農事，以適應此地的環境。

「他們（業師）很厲害，他們不會真的澆水，會算好什麼時候下雨，下雨前趕快種，種完之後雨真的下了，就可以撐好幾個禮拜，再等下一波雨水。」明達說，「火龍果的業師在大肚山，我會過去觀察他們，也不只有看火龍果，就是聽他們講怎麼弄農場的事。」

Photo Credit: 阿桂提供 明達在溫室裡說明有機作物的農事、各種試誤的歷程

不過在地業師平時自家農場也有許多農事，整個季節，遇到蟲害病害等問題，往往無法及時來學校指導。因此大家找到的第二個專業諮詢對象是「農業試驗所」。從和霧峰農試所的合作，漸漸取得研發一些改良作物和技術新知，能提供比較及時的諮詢。「紅土學院」計畫所規劃的跨領域課程，也會邀請農試所的研究員來擔任業師，助理們便跟課，一起充實新知，農試所的業師們也會帶一些比較特別的作物種子或苗，例如中國品種的黑枸杞、蛇瓜等等。

除此之外，也會從育苗場進購。然而育苗場的苗量大，因此多半有施作藥劑，很難取得有機的苗，因此還是會盡量自己試著育苗，以及在種植的過程中自己掌控有機的過程，「要學的事情還是很多，學是學不完的。」明達說。

啟發對土地的熱情

由於農事需要人力，三公頃大的農場和溫室，還要加上各項合作計畫的行政雜務，不是兩位助理可以應付得了的，因此農場上分工的方式，是兩位助理會帶著大學生在農場邊做邊學，排定班表後，學生便按時到農場來，執行那些指定的事項。工作內容隨著節氣、種植項目和執行中的計畫而隨時調整，由兩位助理規劃。學生過程中也習得許多有機作物、種植瓜果的工作經驗。每學期和寒暑假，都會換一批人手，並排定新的班表，時間久了，有興趣的學生自然便留下，一個學期過去，助理和學生們用Line群組說明天的工作，不用親臨農場，學生也能自行完成交辦的農務，目前固定的班底約莫6人左右。

「育苗、種菜、包菜、收菜、施肥、除草，每個人都有機會輪到那些農事。」明達說，「有些學生來的時間比較零散，就讓他階段性地專注在某些工作上，我們固定禮拜一二收菜，禮拜四五種菜，原則上大家的事情很固定。」

黃琬瑊目前是農場的志工，去年剛從餐飲管理系畢業，大學四年裡很積極地投入在農場的工作。琬瑊生長在小農家庭，父親堅持有機種植，一家人在台南的市場擺攤數十年，賣衣服，也賣自家有機種植的瓜果蔬菜。她的成長過程與許多農家子弟一樣，專注於學業，很少跟著父母下田，與土地也甚無連結。在進入東海大學餐飲系時，從未出過國的她，志願是當導遊，直到因共助金參與了生態農場的工作，才在離家百公里外的紅土上，找到與自家土地作物的連結。

琬瑊在校時，因為在生態農場接觸了有機農法，也實際參與農事，因此在土地上找到了她關心的議題，也就是父親堅持的有機農作。「我種菜最基本的初衷，就是吃到很健康的菜。再來就是幫我爸減輕壓力。」她說。

將視野放回土地上後，琬瑊會從學校帶些意見回去分享，「不過他多半已經知道」，父親有時也對學校生態農場上出現的問題提供經驗解方。四年過去，琬瑊對家鄉有機小農面臨的問題有深刻的關切：「台灣現在很多小農不知道要把菜銷到哪裡去」琬瑊說，「小農種植面積小，成本比較高，批發商也不會接受他開的價格，因此小農也不會主動找批發商合作。」琬瑊希望日後能幫忙家中規劃，嘗試種植別的作物，並結合台南老家附近幾位有機種植的小農，建立小型的銷售網絡，不排除日後和生態農場共同銷售合作的可能。

現在，即使已從東海畢業，琬瑊還是會有空回來農場幫忙，身為農場熟門熟路的學姐，除草、收菜、蔬菜箱、幫忙賣菜，「這裡和學生建立的關係，是很深刻的。」她說。

跨域共創的園地

農場上不斷有各種新活動產生，作為一個大台中的城市農園，這裡花了很多心思與不同外部單位合作，在農場內嘗試許多不同的可能。

走進農場，開闊的一片紅土地上，先進入眼簾的是一排溫室，溫室的後方是一塊剛除好草的地，助理明達指著空地上整好的地，細數著來年的耕種計畫：這裡要種果樹、那裡學生已經來整好地、另一邊則已種好了一整排四季檸檬。一旁的小花園，是與台中市「城食森林專案」合作的基地，配合台中市的食育政策，東海生態農場成為木箱種植的示範基地。因為城食森林專案而結識的業師，也成為技術諮詢與疏通市府行政的重要資源。

旁邊的瓜棚架，則是與社福團體「愛的力量協會」協作的成果。每周固定時間，有該協會的志工帶著成年身心障礙者，到此地進行園藝工作，該協會的志工從竹子區砍來竹子，搭成美麗的瓜棚，將這小塊地變成可供休憩的小花園。「這一整塊就給他們使用，我們不太會干涉他們，」明達說，「他們比我們還會做，很強。」

不過，助理們和學生在此的各項嘗試，仍會遭遇許多需要打通的關節，也是生態農場經營上的困難所在。比如由於與校外住宅區不到五百公尺，社區的居民農場內的各種建置須考量到社區居民，比如和東海附幼簽訂的廚餘堆肥計畫，因居民抗議有異味而被迫中止；與業師在農場進行蜜蜂養殖，也因居民擔心蜜蜂的騷擾而中斷。農場內想增建建築物，來存放農具和提供學生遮風避雨，也因校內建物須取得建照的相關法規，成本太高而無法實現。勞作教育處和參與農場的各個計畫主持人們，都是學生處理這類事情的最大奧援，如何與社區居民建立關係、行政單位的溝通協調，學生和助理們都表示正在學習中。

Photo Credit: 阿桂提供 美術系的學生以農場周邊的環境作為創作素材，為農場內的戶外教室課桌椅彩繪。農場的作物、東海牧場的乳牛、大肚山上的都入畫，一如不同又相關的理念，在此地交織

夕陽西下，紅土地發出了橘色的光芒。遛狗、慢跑的人們魚貫出現。這片學生的農場，長出的不只是生鮮蔬果，也是學生與不同理念逐步交織、不斷有各種大小新方案發生的所在，以生態農場為介面，以大自然為背景，在食農育議題、學生實習、動手實作、環保議題、社會公益、社區合作等多種因素交織之下，紅土丘陵上構築了一個獨特的社會實踐場域，在一屆屆來來往往學生們的心中，擦出短暫又深刻的火花。

延伸閱讀：搭配商轉服務與教學課程，「東海小棧」找尋永續經營之法

註釋：HFCC計畫為教育部資訊科學司「人文及社會科學知識跨界應用能力培育計畫」，簡稱為HFCC（humanities, field, co-creation），強調「人文、場域與共創」。HFCC計畫在本質上，是一個鼓勵創意、創新與創業的教學研究計畫，不僅鼓勵人文社會科學領域的師生組成跨領域協作團隊，開設跨域課程，貢獻所學服務地方，實踐大學與地方「共生共好」目標；也嘗試透過此計畫的資源挹注，鼓勵大學人社領域師生因應未來社會發展趨勢，積極進行創新改革。所關心的社會議題包含：（1）文學與生命關懷、（2）社區關懷與空間活化、（3）銀髮樂齡在地安老、（4）古老技藝與記憶回復、（5）飲食與土地、（6）東南亞移工、（7）批判性多元文化。HFCC計畫執行期程為104年至107年，臉書請搜尋「人文台灣」。東海大學為HFCC計畫項下補助之學校，計畫名稱為「紅土學院：城市農園的實踐與創新」。

本文經十二道人情味授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航