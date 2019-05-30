【影音】美中女主播「辯論」16分鐘，央視直播沒說的重點是什麼？

（中央社）萬眾矚目的「美中女主播貿易戰辯論」於美東時間今晚8時（台灣時間早上8時）開戰，不過這場原以為會火花四射的辯論，幾乎聞不到火藥味，反倒像是《福斯財經新聞網》主播黎根（Trish Regan）對《中國環球電視網》（CGTN）主播劉欣進行專訪。

中國外交部29日原本宣布會進行直播，中國外交部發言人陸慷也加入討論，他昨天在例行簡報會表示，希望所有人都能觀看這場辯論。但央視昨晚又稱因為無法取得福斯電視台授權，將以即時文字報導代替。

今天早上8時26分，兩名女主播連線展開對話。黎根一開始就說，從中共黨營的CGTN主播劉欣的說法，就可了解中共和中國究竟在想什麼；劉欣馬上回話澄清自己不是中共黨員，不代表政府立場，今天上節目是表達自身意見。但央視文字直播卻省略為「劉欣不到30秒的開場白被Trish至少三次插話」。

此外，黎根質疑中國涉嫌剽竊高科技與智慧財產權、中國作為全球第二大經濟體卻仍不放棄開發中國家名義，以及質問劉欣「怎麼界定中國國家資本主義」，兩人上述的問答，央視文字直播也對敏感內容略而不提。

直播結束後，中國媒體多在劉欣被黎根插話上作文章，卻沒播出任何辯論內容。有中國網民在微博轉貼錄好的完整影片，還有網民推出自己的文字直播內容，沒多久也「被消失」。

央視文字直播內容僅有428字，全文如下：

「北京時間8點26分26秒，中美主播對話正式開始。 劉欣開場白：非常感謝Trish，感謝你給我這次機會，從來沒有想過能和你進行直接對話。 劉欣不到30秒的開場白被Trish至少三次插話。 Trish：你能不能跟我們說一下你對現在中美貿易談判的個人看法？劉欣：我並沒有內部消息，所以我並不太清楚中美之間的貿易談判，究竟到達一個什麼樣的地步，但是我認為中國政府已經非常明確地表明瞭他們的立場。 劉欣談及知識產權：如果通過雙方互惠互利相互學習的目的的話，你願意花錢去買我們的知識產權，那我認為沒有任何問題，為什麼不呢？我們可以互惠互利，就我個人來講，我之所以學英文，因為我有一個美國的老師，我跟美國的朋友去學。 劉欣：確實有人說中國已經變得如此之強大，為什麼中國不能像一個成人一樣長大點呢，對於我們來講我們中國並不是一直想成為弱小的國家，我們也想變得強大，但是真正的目的是你到底怎麼去定義發展中國家。 北京時間8點43分58秒，跨海對話結束。 劉欣在結束語中歡迎Trish來中國看看。如果將來你還想跟我討論我會非常歡迎。」

不過這場「辯論」中還是有一些「央視沒說的」重點：

微妙開場：我不是中共黨員

黎根：「她和我可能意見不盡相同，但這是個難得機會，能傾聽不同聲音。能藉此聽到中國對美中貿易戰和美國的看法。我的來賓是其中一位共產黨人，這不要緊－在這個節目中，我歡迎不同意見。」

劉欣：「我需要更正一下，而且我必須直白的說－我並非中國共產黨員，也不能替共產黨發聲。」還強調「如果有人要引述，請把我的名字寫出來」。

論貿易戰：我也希望有好結果

既然這場辯論起源於美中貿易戰，一開始黎根自然先問這個問題。劉欣表示沒有內部訊息，不清楚貿易談判進程，她重申中國政府表明願意繼續談判的立場，她相信美中雙方終能獲得具成效的協議。

劉欣：「中國政府已經非常清楚表達立場：除非美國以尊重的態度對待談判代表團⋯⋯確有高度可能達不成貿易協議。」

黎根：「貿易戰非常不好。我也想要相信最終能有好的結果。」

論智財侵權：你們美國國內不也告來告去

黎根隨後秀出美國司法部與聯邦調查局（FBI）近年來查獲的中國涉嫌剽竊商業機密資料，造成美國企業數百億美元損失，製播單位同時在螢幕列出一大串中國被控竊取美方智財權案例，包括大規模駭客攻擊、華為據稱竊取摩托羅拉（Motorola）、T-Mobile商業機密等案。

黎根：「有證據顯示中國竊取智慧財產。」

劉欣：「許多在中國設立的美國公司，且獲利可觀，當中有多數都計劃留在中國市場。我不否認有版權、剽竊甚或是商業竊密等問題，我認為處理這些問題是必要的。若不保護好智財，沒有國家或個體能茁壯⋯⋯一直以來，美國企業也在國內（針對這些問題）互相提告。」

劉欣辯解說，這樣的情況不只發生在中國，全世界都有，美國企業也一樣，不能因此就簡單歸納說中國人到處偷竊，這樣的指責「完全沒有幫助」，「不能因為有這些案例，就說美國在偷東西、中國或中國人民在偷東西，這些言論無濟於事」。

至於中國電信大廠華為能否以分享技術敲開美國市場大門，劉欣強調只要合法就行，並說：「如果透過合作、相互學習、付費使用這些智財權和技術，我認為完全可行，有何不可？」

黎根接著問到中國通過法律要求美企必須技術轉移，至於中國電信大廠華為能否以分享技術敲開美國市場大門，劉欣強調只要合法就行，並說：「如果透過合作、相互學習、付費使用這些智財權和技術，我認為完全可行，有何不可？」劉欣還拿自己學英文與新聞為例說，自己也是從美國這邊學到很多，只要付費就沒有不合法。劉欣這番話讓黎根抓到小辮子，回嗆她重點在於「付費」。

論關稅：必須朝撤除方向邁進

劉欣也提到，就她所知許多在中國的美企獲利良好，也有意願繼續投資。她並反指美國總統川普的關稅戰反而讓他們有些困難，情景不明。

黎根：「我們何不直接撤除關稅？」

劉欣：「這是很好的想法。我想我們必須朝這個目標邁進。但你剛剛談到關於一個基於規範的體系，假使你想改變規則，就必須建立在雙方相互的共識，這不只攸關美中兩國，而是一個非常複雜的目標。」但劉欣強調，如果只有美中調降彼此關稅，歐洲、日本等國家也會提出要求，所以很難達成。

劉欣說，上回國際社會就中國應承諾的關稅減讓達成共識，是歷經多年的多邊談判結果，各國基於自身利益做出決定。20年後情況不同，也許規則需要改變，「如果你不喜歡規則、想改變規則的話，那就來談吧，遵守規則來談，但我強調必須是由多邊決定」。

論中國的國家地位發展：我們想長大

黎根：「中國已經是世界第2大經濟體，何時才要停止抄襲？」

劉欣：「你是說我們為什麼長不大？我們想要啊，我們不想弱小、窮困或是低度發展。但是別忘了，我們有14億人口，是美國的3倍之多。人們賦予我們厚望要為這個世界貢獻更多，這也是我們一直在做的⋯⋯因為我們知道我們必須成長，所以黎根，謝謝你的善意提醒。」

劉欣認為中國雖然市場龐大，但人口眾多，不能光看市場規模，中國人均收入僅美國的六分之一，甚至比歐洲部分開發中國家還低。

論中國的經濟模式：我們也很開放啊

黎根：「你如何定義國家資本主義？你們國家的經濟系統很有趣。」

劉欣：「我們想把它定調為『有中國特色的社會主義』，在資源分配時，市場力量居於首位。我們希望這是市場經濟但是保有些許中國特色，有些國營企業扮演重要角色，但重要性持續降低。我們國內並非所有都是國營，我們也是非常、非常的開放啊。」

劉欣並援引數據指出，80%中國員工由民營企業雇用、80%中國出口貨品由民營企業生產、約65%技術創新由民營企業開發，影響人民生活甚鉅的網路、5G技術公司都是民營，並非一切都由國家掌控，「我們也是混合、十分活躍且開放的」。

黎根接著說，中國應保持開放，「我主張自由貿易，我認為那是應該追求的方向，最終會為你我帶來經濟繁榮，成就雙贏局面」，「你們需要繼續保持開放。這樣才能創造雙贏。沒人想打貿易戰，但我們必須仔細思考下一步。」

兩人幾乎是以黎根訪、劉欣答的方式進行對話，觸及議題從美中貿易是否可能達成協議、中國商業剽竊、關稅戰，還問到中國經濟特有的「有中國特色社會主義」定義等。雙方一問一答，黎根與劉欣兩人都沒有日前公開回嗆對方的火辣。

不過，很多人因此才注意到，劉欣所任職的《中國環球電視網》（CGTN），竟是規模如此龐大的國營媒體。

CGTN的前身是中央電視台5種語言的外語頻道，直到2016年才整併成環球電視網。之所以整併，從當年底中國國家主席習近平視察央視的談話中便可窺見端倪；他說：「要加強國際傳播能力建設，增強國際話語權，集中講好中國故事，同時優化戰略布局，著力打造具有較強國際影響力的外宣旗艦媒體。」

這顯示了CGTN的成立，與中國試圖爭奪國際話語權、改善形象的「大外宣」計畫息息相關。

據《紅色滲透》一書作者何清漣指出，2008年北京奧運聖火傳遞過程中的風波，讓中共警覺到爭取國際話語權的重要，遂在2009年斥資人民幣450億元（約新台幣2060億元），在全球推動「大外宣」計畫。

除了收購海外華文媒體外，中共也師法《今日俄羅斯》（RT）和《半島電視台》（Al Jazeera）建立國際性英語頻道，並大量使用推特（Twitter）、臉書（Facebook）等在中國無法使用的社交平台，對全世界「講好中國故事」。

然而，這樣的宣傳方式也引發爭議，CGTN淡化報導新疆「再教育營」，和播出英國私家偵探韓飛龍（Peter Humphrey）認罪影片的做法遭到非議。隨著中美近年衝突逐漸升高，美國輿論也質疑CGTN的政治目的。

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核稿編輯：楊之瑜