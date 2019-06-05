東區門戶計畫裡吸引你的兩個亮點：復活的南瓶，絕美的北流

2013 年南港瓶蓋工廠的拆遷，曾令許多文創產業的相關人士感到惋惜，南港瓶蓋工廠曾是許多音樂祭、展覽以及攝影外拍最愛選擇的場地，在它開始進行整修工程後，南港似乎又回到印象中的科技領地，直至東區門戶計畫啟動以後，一切都將煥然一新。

東區門戶計畫 [註1] 共有八大構想主軸，其中特別吸引人的是「流行音樂及文創產業」，此主軸看來是要結合過去南港瓶蓋工廠的歷史文化足跡，將之化作自造者（Maker）的天堂，成為一個以設計、藝術、文化創作及跨域交流為主的策略基地。基地裡蘊藏的能量，讓想創業、有創意的年輕人有個實踐夢想的地方，也會有學院產學合作及非營利研究的實驗工坊，同時友善的園區模式，總吸引民眾三不五時想去走走逛逛。

再來，便是位於南港車站與捷運昆陽站之間，各據一方、三棟相當醒目的建築體 ─ 臺北流行音樂中心（以下簡稱北流中心）。北流中心建築外觀靈感取自臺北盆地四周的山景與自然天際線，另外以行人天橋為意象，加上立體城市的概念，將南北基地串聯在一起。如此醒目的設計亦讓全球知名建築網站 Archdaily 在 2019 年公開點名，臺北流行音樂中心是他們最期待的建築設計之一。

值得一提的是，在北流中心的建築設計中，國際建築事務所 RUR Architecture 以古羅馬廣場為藍圖，將三個不同性質的表演空間並列在相同水平線上。包括大小適中、可容納 6,000 人的表演場地「表演廳」，用主題策展方式講臺灣音樂大小事的「流行音樂文化館」，以及目的在培育年輕音樂人才的「產業區」。一氣呵成的水平線串連表演廳入口廣場、戶外表演空間等，輔以練團室、音樂教室、live house 及周邊餐飲及商店等設施，期盼未來能讓前來此地的每個人，能夠沈浸在音樂所帶來的一切美好之中。

Photo Credit：臺北流行音樂中心 北流表演廳正門入口，模擬臺灣山岳層巒疊嶂的造型。

Photo Credit：臺北流行音樂中心 北流中心主視覺logo。

再來看到北流中心的主視覺 Logo，則是出自三金設計師方序中之手，以播放、暫停、錄音鍵為靈感的主視覺引發跨世代聽眾共鳴，設計理念緣於不同時代的人們隨著音樂載具的日新月異，體驗音樂的方式也不盡相同，唯獨播放鍵、暫停鍵、錄音鍵則不會改變，透過 Logo 不同變化的呈現，亦能展現流行音樂的多變，令北流更加深植人心。此外，臺北流行音樂中心的宣傳影片亦找來視覺動畫設計師邱煥升出任動畫統籌導演規劃，並邀請到 10 個精銳演唱會動畫團隊來製作 10 支風格獨特的短片，好比前陣子看到的《排隊》，便是由知名演唱會團隊 B'IN LIVE 所打造。

Photo Credit：臺北市政府都市發展局 東區門戶計畫願景圖

最後，拉回到東區門戶計畫的實踐與規劃，能夠將音樂、文化、藝術、創意等範疇全數集結的文創策略，毫無疑問是此計畫裡最受到年輕大眾關注的項目。當然，東區門戶計畫裡不只有文創，原有計畫裡的軟體、車站、會展、生技也都分別以八大構想來個別強化，此舉勢必為南港區注入更多嶄新的能量與活力。每個城市都有自己的風情，區域也不例外，被劃分的地方區域多少有著自己區域的驕傲與樣貌，這個曾經你覺得遙遠的南港，可能會是下一個你最喜歡去的地方。

[註1] 東區門戶計畫

1980年代臺北市政府啟動了都市計畫，發展五大中心計畫，包括車站、軟體、會展、生技、文創中心等。

2015年臺北市政府提出東區門戶計畫將原有五大中心計畫融入整體生活環境，並提出八大構想，包括強化交通轉運樞紐、國家級生技產業廊帶、流行音樂及文創產業、軟體及會展產業、整體跨區重劃及都市更新、公共住宅社區、公共環境與南港全區通盤檢討等面向。

（臺北市政府觀光傳播局 廣告）