「加工食物」和肥胖有關聯嗎？為什麼多吃可能讓你胖？

文：鄭匡寓（酮好）

健康飲食行業的最著名的通則之一：如果你想減肥，就要放下加工食品，多吃原型食物（Whole food）。加工食品與肥胖之間的關係已經確立了，但尚未明確的是，我們還不清楚加工食品導致肥胖與體重增加的原貌。

而一篇刊登在《Cell Metabolism》期刊的研究結果，可能可以為當中的原因揭開部分面紗。

在研究中，研究人員將20名參與受測者分為兩組：

第一組每天三餐吃未加工飲食、以及由工作人員提供的零食點心，以早餐為例是希臘優格、草莓、香蕉、核桃、橄欖油、蘋果切片跟檸檬

第二組則是提供給他們加工後的食品，以早餐為例大概是營養脆麥片、添加纖維的全脂牛奶、包裝後的藍莓馬芬及人造奶油。

受測者進行連續14天的飲食控制與觀察，隨之對調飲食方式再進行兩周的測試。研究人員確保膳食設計內容的碳水化合物、脂肪等卡路里、營養成分都相同。他們指示參與者盡可能吃飽吃滿。

在研究的尾聲，食用加工食品的受測者比食用未加工食物的組別，每天多攝入了500卡路里。事實上，在加工食品組中，他們多攝取了54倍的添加糖（平均一天增加280卡），以及1.8倍的飽和脂肪（平均一天增加230卡），蛋白質的變化倒不大。目前研究人員尚未清楚，為什麼人們更傾向透過攝取碳水化合物與脂肪，而非蛋白質以獲得飽腹感。

同時，在兩組受測者的飲食實驗尾聲，作者對他們進行了葡萄糖耐受度與胰島素、連續葡萄糖的檢測，加工食品與未加工食物在這段期間，對受試者在血糖與胰島素上造成的差異並不顯著。

然而進食加工食品所多出來的卡路里，讓他們增加了近1公斤的體重。另一方面，進食未加工食物的組別在兩周內減去1公斤體重。此外，進食加工食品的人體脂肪量增加了近0.5公斤。研究人員推測，食用加工食品的人因為食品得以快速攝食，進而吃得更多。

研究作者Kevin Hall博士表示：「加工食品更容易咀嚼及吞嚥，這可能會延遲飽腹感的神經訊號。我們需要更多的研究來確認食物的稠度與密度，以及攝取的方便性，這是可能造成大量攝取食品的關鍵因素。」

除此之外，我們還可以考慮一些重點。首先，加工食品的成本明顯比未加工食物更高，加工食品為106美元，未加工食品為151美元。這也支持了為什麼人們更傾向購買食品而不是自己下廚的問題。而同樣考慮「便利性」的問題，自己下廚做早餐所耗費的時間，可能快速地購買一個雞蛋三明治更為方便。

無論是成本考量或是時間考量，都是非常重要的問題。但這不代表你必須一輩子吃加工食品，多花一點時間準備連續性的早餐或是午餐，可以幫助減少你攝取加工食品的機會，同時也可以節省時間與外帶成本。如果時間不是那麼急迫，你可以找尋已進行烹調卻未加工的食品，如市場烤雞、冷凍蔬菜，利用一些水蒸或是調味方式的小變化，讓你能同時享用美味與健康。

參考資料：Ultra-Processed Diets Cause Excess Calorie Intake and Weight Gain: An Inpatient Randomized Controlled Trial of Ad Libitum Food Intake, 《Cell Metabolism》

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航