台灣將告別「媽寶級國家」：《國賠法》修法是否「不負責任」？

（中央社）政務委員張景森昨（29）日表示，行政院跨部會會議通過《國家賠償法》修正草案，未來登山、攀岩、溯溪、垂釣等危險性活動，國家會提供適當的警告標示，但對人身安全將不負損害賠償責任。張景森也在臉書發文說，「再見了媽寶級國家！」

張景森表示，歷經多次協調，今天跨部會會議通過《國家賠償法》第六條修正草案。今後山域或水域具有風險性的野外活動，例如登山、攀岩、溯溪、垂釣、水上海上活動，活動者必須隨時注意自然的變化，強化知識、經驗和技能，組織好夥伴團隊，以應付可能潛在的風險，完成挑戰自然的野外冒險活動。

《國家賠償法》第六條修正草案規定，由國家設置或管理的公共設施，若造成人民生命、身體或財產損害，國家應負損害賠償責任；但若上述設施已有適當警告或標示，人民仍從事冒險或具危險性活動，可減輕或免除國家賠償責任。草案將送行政院會通過後，送立法院審議。

張景森說，未來修法後，國家除了提供適當的警告和標示之外，對人身安全將不負損害賠償責任。

張景森指出，這個修法拿掉了國賠的緊箍咒，解除管理機關山禁海禁的保守心態，可以大幅度的開放山域和海域的野外活動，把下世代鍛煉成為積極進取、敢冒險和能自我負責的公民，對台灣變成一個活力健康的國家十分關鍵。

依據法務部「國家賠償法實施以來各級政府機關預算編列與數額對照表」中可以看到，近5年來，中央機關最高曾在2017年賠償9993萬4444元，次高則是在2015年賠償7376萬6981。六都及地方政府的部分，在單一年度賠償超過千萬元的有台中市曾在2016、2017年分別賠償1671萬7958、1445萬8831元，新北市則在2016、2017、2018分別賠償2149萬4765、1185萬6390、2128萬6244元，高雄市在2016年賠償了1052萬5609元。

《自由時報》報導，對於外界質疑國家是否想用一塊告示牌來免除責任？法務部表示，此議題確實出現在討論中，但規定除設警告標示外，還要有「冒險行為」國家才免責，比如颱風天登山、未依步道而行遭落石擊中、在已禁止通行吊橋上跳繩、挑戰極限摔死等，都可能被認定是冒險。

法務部指出，這次主要是配合全面開放山、林、水、海政策衍生的配套措施，畢竟國家不可能包山包海保護人民安全，有必要在民眾從事相關活動時給予適當警告，並在違反時減少或免除國賠責任。

《國家賠償法》自1980年公布施行至今，已近40年未修，如今因應時代演進將大修，目前規劃8月完成行政院跨部會審查程序，再提報行政院院會通過。（修正草案條文對照表）

國內首宗「山難國賠」案件是在2011年2月27日，中山醫學大學學生張博崴獨自攀登南投白姑大山失蹤，當地警、消、國軍搜救51天無所獲，結果民間山友一入山搜救，隔天北港溪一帶發現他的遺體。家屬認為官方搜救不力、未即時救援，才會害兒子送命，訴請南投縣警察局和消防局連帶國家賠償665萬元。

此案台北地院一審判決南投縣消防局須賠償266萬多元，二審逆轉認定「人民沒有要求登山零風險的權利」改判免賠，案經上訴，最高法院認為二審判決並無違誤，在去（2018）年判決免賠定讞。

筆名「鱸魚」的作家曾在〈安全是你的責任──沒有告示與䕶欄的懸崖〉一文中指出，美國著名觀光勝地「優勝美地」四周的峭壁上幾乎都沒有欄杆，也沒有警示標誌，只有少數遊客較多的景點有局部的保護措施，「如果你被壯觀的視野吸引而邊走邊拍照，下意識以為政府會想盡辦法提醒你、警告你、保護你、阻止你⋯⋯抱歉，你的下一步可能就是15秒的自由落體。另一個抱歉是，這裡沒有國賠法。」

優勝美地成立以來，一共有300多人墜崖死亡。其中，「半穹岩」是優勝美地唯一受管制的登山路徑，因為常發生意外，但他們只是限額，而不是封山或禁爬。從2010年起實施抽籤制，每天限額300名，抽中的機率大約是20%。限制名額是因為連續幾年都發生意外──原因是攀爬的人太多，在單線上下的鋼纜上造成嚴重的交通堵塞。

曾有人問搜救人員，為什麼不設立更多的警告標誌？對方的回答是：「再多的告示除了破壞自然景觀之外，都不能阻止意外發生。」唯一能夠阻止意外的就是普通常識。防止意外不能光靠警告牌，全世界最能防止意外發生的就是你自己。為了盡量維持大自然原貌，公園對於山裡某些被洪水摧毀的欄杆和告示牌都不再修復。

一直很關心台灣登山議題的部落客「雪羊視界」在政院公布《國賠法》修法後也表示，過去公務機關綁手綁腳怕出事被告，也造成了封禁山海的根本原因，如今終於可以大聲說出：「我的安全自己負責！」

雪羊進一步提到，接下來還有幾個目標：

入山證禁止進入入區域，除軍事管制區外全面歸零，因為目前禁止進入的山區，如六順山與干卓萬，都是出過事就永久封閉的，既然沒有被告風險，請不要再侵害人民權益了。 當初因為害怕被告國賠，而由台中市帶頭制定，用來浪費登山人金錢與時間、保護基層公務員與對遇難登山人事後報仇的《登山自治條例》，請政府儘速研擬全面退場機制。 山已經要還給人民了，請將美麗的溪流與大海也還給我們。

此外，為了配合行政院山林解禁政策，玉山國家公園管理處29日野公布簡化入園申請流程，其中隊伍人數調整為每隊1人到12人，雪季期間則為每隊1人到6人；申請期限維持現行為入園日前7天到前2個月申請；提供園區內非既定路線申請管道，由登山者自行上傳登山計畫書。一切簡化措施自6月1日起實施。

根據玉管處資料，玉山國家公園開放路線有玉山線、南二段線、秀姑巒線、馬博拉斯橫斷線、新康山線、八通關越嶺線、八通關線、瓦拉米線，若非上列的「其他路線」，登山者可上傳登山計畫書申請攀登。

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核稿編輯：楊之瑜