英國人用「群募」提告前倫敦市長「詐騙脫歐」，他說了什麼謊？

英國首相梅伊（Theresa May）在5月24日宣布將於6月7日辭去首相一職後，保守黨內接班呼聲極高但爭議不斷的前外交大臣與前倫敦市長強森（Boris Johnson）在5月29日被英國法院傳喚，要求強森對民間團體提告他於脫歐公投期間「以公職身分刻意誤導大眾（misconduct in public office）」的指控進行說明，可能成為英國首個因為「騙人民」而被起訴的公職人員。

發起者群募800萬台幣，組成律師團提告前倫敦市長

《ITV》報導，本訴訟案的發起者博爾（Marcus Ball）自2016年起即成立稱為《Brexit Justice》的團體，以群募方式募得超過20萬英鎊（約800萬台幣）組成律師團，指控強森在身為倫敦市長和國會議員期間，持續對大眾散佈他「已知為不實的訊息」。《BBC》報導，強森在2016年脫歐公投宣傳期間，將「英國每週要繳3億5千萬英鎊（約140億台幣）給歐盟，脫歐後這些錢可以用在健保體系」當作宣傳主軸，並在2017年5月的英國大選期間持續宣傳此一論點。

Photo Credit: Reuters/達志影像 強森在脫歐公投期間所用的紅色宣傳巴士

在《赫芬頓郵報》的專訪中，年僅29歲的博爾表示他在脫歐公投結果公布的那一天仔細研究各方陣營論述說法，「三天後，我決定必須要用司法來面對外界對政府大型公共開支的各種謊言，」博爾說，「我們先檢視許多人的發言，再逐步聚焦到剩下最後一個人（強森）。」根據群募網站上的聲明，《Brexit Justice》的目標是要「終結政治中的各種謊言」。

《衛報》報導，負責審理此一案件的法官柯爾曼（Margot Coleman）表示，將在下週三（6月5日）傳喚強森對案情進行說明，若確定成案再轉往高等刑事法院審理。首波不對外開放的聽證會將於3到4周內舉辦，假若成案，正式的法院開庭至少要在6個月後才會進行，也就是說，屆時強森有可能會以英國首相的身分出席。在英國，「以公職身分刻意誤導大眾」最高可判處無期徒刑。

相關訊息發佈後，許多英國政治人物對此發表意見。《衛報》報導，在本屆歐洲議會選舉取得出色成績的自民黨（Liberal Democrat）議員戴維伊（Ed Davey）表示，如果強森希望成為下一位國家領導者，他的誠信就必須受到檢驗；表態參選黨魁的保守黨議員漢考克（Matt Hancock）則指控強森忽視企業針對脫歐後經濟影響的警告，也認為聲稱英國必會在10月31日脫歐大限脫歐的同僚們「不切實際」。

漢考克也與另外4名表態參選黨魁的議員共同聯署「乾淨選舉」的聲明，被認為是要杯葛強森的選情。

話雖如此，《獨立報》的評論則指出，起訴強森反而可能凝聚他的支持者，讓強森更有機會成為下一任的英國首相，「因為民眾常會兩套標準，不喜歡英國前首相布萊爾（Tony Blair）外交政策的人會想送布萊爾進法庭，但這些人卻又會鄙視美國總統川普支持者口中『把希拉蕊關起來』的言論，」獨立報政治評論組組長蘭圖（John Rentoul）表示，「如果用法律來決定哪些是『政治語言』哪些是『欺騙』，帶出的討論風向最後反而對被告的那一邊有利。」

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 強森在脫歐公投期間，採用「Take Control」作為口號

有誰表態參選下一任的保守黨黨魁？票選又會如何進行？

在梅伊宣布將辭去首相一職後，執政的保守黨內目前已有十人表態參選，包括：

強森：前外交大臣、曾任倫敦市長

戈夫（Michael Gove）：資深保守黨議員，現任環境大臣，曾任司法大臣與教育大臣

亨特（Jeremy Hunt）：資深保守黨議員，現任外交大臣，曾任衛生大臣

漢考克：現任衛生大臣

賈維德（Sajid Javid）：現任內政大臣

李德森（Andrea Leadsom）：前任下議院領袖（Leader of the House）

馬特豪斯（Kit Malthouse）：現任住房和規劃副大臣

藍韜文（Dominic Raab）：前脫歐大臣

麥克維（Esther McVey）：前就業及退休保障大臣

史都華（Rory Stewart）：現任國際發展大臣

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 英國首相官邸前，走出門口者為賈維德（中），右方著灰色大衣者為李德森（右2）

其中根據《BBC》報導，亨特曾發言警告無協議脫歐會是保守黨的「政治自殺」，但麥克維回應表示英國不在表定時間脫歐才是「政治自殺」，馬特豪斯則表示覺得無協議脫歐會使英國沒有影響或有毀滅性影響的人皆錯，實際狀況應該介於其中。

保守黨議員登記參選黨魁的截止日期為6月10日，想要參選的議員需要有另兩名同僚連署，截止後即展開黨內議員的投票，每一輪除去一名支持票數最少的人選，直到剩下兩位時再交由保守黨全黨黨員票選，勝出者則將成為下一任的英國首相。

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核稿編輯：楊之瑜