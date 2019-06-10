台灣與荷蘭的創業年紀，整整差了20歲

文：荷事生非（Moli 貓力 & Olivia）

插畫設計：Moli 貓力 插畫設計：Moli 貓力

在快速變遷的時代，新創生態圈的發展也反映出一個社會體系的特質。

台灣 vs. 荷蘭，創業年紀差20歲

根據《2018台灣新創生態圈大調查》，台灣年齡在31至40歲之間的創業家，往往累積了豐富的實戰經驗與年資（平均11.3年）後，才會首次出來創業「當自己頭家」。

在新創生態圈同樣也瞬息萬變的荷蘭，近年來特別有一股「新鮮」勢力正在異軍崛起，他們不是青年，而是青「少」年。2013至2018年，約有1萬2000名8至18歲的荷蘭青少年，在荷蘭商會（KvK）登記公司或註冊為獨自經營者。光是2018年，在商會註冊登記年齡在13至18歲的青少年，就有3500人，比上一年增加了31％。

荷蘭青少年流行創業做電商

6年前，荷蘭青少年最流行的創業方式還是寫程式；到了2018年，最受歡迎的創業方式已經變為網路開店、當部落客或網站製作。

這些2000年後出生的荷蘭年輕人，從小接觸網路世界，對於流行事物的接受度更高更快，對網路文化的快速變遷也更加敏銳。像是今年16歲的Justine，因為不想跟大夥一樣去送報紙打工賺外快，所以將網站設計與維護的日常興趣變成事業，3年前在商會登記了自己的一人公司。如今，他的「履歷表」上，已列滿各個他為其他公司與單位打造設計的網站。

從自己的興趣愛好出發的青少年，還不只Justine。今年18歲的Fabinne，她註冊的公司叫做「種下願望」（Grow a Wish），主要經營的產品結合了她的設計和創意──可以種植的賀卡。她注意到大部分的人收到賀卡後很可能會把它扔掉，於是發想出在賀卡紙張中加上植物小種子的設計，讓收到祝福的人將賀卡種在土裡，植物或花卉將從賀卡中長出來，既不浪費也可以讓人從字面上和形象上感受到美好的祝福。

學校教青少年用點子開公司

荷蘭一直在推廣青少年創業啟蒙教育。除了幫學校老師上課，協助他們將新創的概念融入既有的課程教育外，基金會也針對不同年齡層提供適合的課程模型和相關教材。

像是針對小學生推出不同類型的卡片遊戲，讓小學生能體驗創業的「紙上談兵」，例如把學生分組，討論商業成功的「渡假島」應該有什麼設施，以及島上不同角色各自的責任是什麼；或者學生也可以選擇規劃自己的快閃商店，利用遊戲互動，讓學生在四天內學會買原料、製作產品、行銷販售、結帳回顧的商業模式。

面對中學生，荷蘭學校會在為期一年的創業訓練課堂上，讓中學生選擇究竟是開網路商店、當仲介賣既有產品，還是自己研發新產品；而給高中生的課程訓練，則更強調對自我特質的了解，與實踐夢想的評估與分析。

荷蘭現在勞動力市場正在變遷，通常年輕人步入社會是想要成為朝九晚五的安穩上班族，但現在就業市場常見的情況卻是──很多人新工作上任，過沒多久就更換工作，甚至乾脆自己註冊公司，選擇更加靈活的工作方式。

面對變化如此快速的社會，無論是受雇於人還是自己創業，讓學生學會以企業家的態度，面對自己的工作與管理自己的職業生涯，會是未來幾年十分重要的觀念。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航