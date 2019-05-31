當恐怖情人的受害者是男性，留言卻是「很可愛、想被她殺掉」

男性遭女性恐怖情人殺害，底下的男網友留言竟是……

最近有一則時事發生在日本，在東京新宿區自家公寓裡，21歲女子刺殺一名熟識男姓友人，以菜刀刺入其腹部數次，男性重傷有生命危險，她則渾身鮮血坐在公寓門口，目擊者報警將之逮捕。新聞發佈時僅知女方在卡拉OK BAR上班，男方在牛郎店上班，案情朝情殺方向偵察。警方初步調查，女子承認：「喜歡他喜歡地不得了，沒有辦法。」、「把他殺掉之後，我也要去死，所以用菜刀刺他。」

新聞畫面女子被逮露臉，在日本推特引發熱議，因為「她長得很可愛！」，網友戲稱為「病嬌女現實版」。病嬌（ヤンデレ）是人物性格的形容詞之一，是由病態（病んでる）和嬌羞（デレ）兩詞所構成的合成語，廣義的解釋是人物處於精神疾病狀態下和其他人發展出愛情。

詳細事件經過還不清楚，也或許有很多故事可推測，然而有趣的是，當「男性遭女性恐怖情人殺害」（此事件暫時使用「女性恐怖情人」一詞，代表使用暴力強行欲求），底下留言完全不若「女性遭恐怖情人殺害」的「恐懼」反應：

「很可愛，被捅也不是不行」、「史上最可愛的殺人魔？」 「太可愛了吧我的天啊，除了會捅人以外根本理想型……」 「拜託～捅我」、「想被她殺掉」 「一副反正我爽完的樣子，看了都覺得興奮」 「還好我長得醜」

以上類型留言佔蠻多比例，也多數是男性（註）。他們關切的重點不在情殺事件、受害者，反倒集中在女性（兇嫌）長相、身材，甚至「捅」是性的雙關語，嘲笑女性都倒貼了誰叫你不滿足對方呢。

註：新聞翻譯、網頁留言部分引用《大摳的秋名山腰駐車場販賣機》粉絲頁。

對於生活常規被破壞，人們通常會感到害怕、恐懼，替受害者悲傷，對加害者憤怒。然而換男性是親密關係底下的受害者時，似乎就不同了。「男性也可能遭受女性恐怖情人殺害！」這事件沒有引發後續關注，也鮮少同理男性受害者處境。連男性同袍都不相挺，這個社會現象是怎麼回事？

第一面向：男性不知道怎麼談私人情緒，尤其是公開場合

連男性同袍都不相挺？我的理解是，即使社會風氣改變，不懂情緒表達的男性還是不懂怎麼談私人情緒，尤其在公開場合。

我說一件個人經驗，每次過年回南部我們都有高中同學聚，大概5－6位約在某同學家客廳敘舊。我們開著電視（但沒人認真看），喝茶嗑瓜子，論時事與成就。我們都是交情20多年的朋友，我以為敘舊應該談個人感受、想法、家庭經營，但卻總是談及自身之外。這樣的聚會每年一次，每次4小時以上。

我能理解即使沒談上什麼，聚會是同學情感聯繫的一種方式。只是我覺得耗時間，也不知道大家到底過得如何，後來有一次自告奮勇提出疑惑，率先報告我的婚姻家庭、生活挑戰及個人感受，並表示想聽聽其他人的。雖然現場僵了一下，然他們都有回應也說了自己，真的有彼此交流的感覺，讓我很滿足地回家並期待來年。結果來年故態復萌，又回到舊模式。

男性不懂怎麼談感受，除了情緒教育問題，還有文化觀念束縛。我們仍是遵守私人情感不重要（兒女私情是小事、男兒有淚不輕彈），憂國憂民才能悲情（家國事大、悲從中來，政客常演）的傳統觀念，尤其在公開場合，性別角色、社會期待跟情緒表達彼此關連。一句「你好可憐喔」對男性而言是很大的心理障礙，更何況是涉及「恐懼」這種軟弱無助的影射。

也許男性也想知道怎麼辦和正經討論，但在網路公開場合下，自以為幽默的焦點轉移先出現了，避重就輕，風向一旦歪了後續就很難接。如果有人起示範作用，自我揭露，談「我也有相同困擾，怎麼辦？」也有人回「這是很重要的事，大家一起討論」，我相信就能扭轉局勢。不過，誰要當第一隻羊？

第二面向：性別特質發展出不同的暴力優勢

接下來談談暴力。「暴力」是為了控制權而產生強加於人的行為，帶有故意侵犯或傷害他人的心理。

性別特質讓生理發展的順序不同，男性先是動態與體力，女性則是感官與語言，生理優勢引導能力優勢，類似「性向概念」，英文性向高的人學習英文就又快又好。能力優勢加上性別角色與社會期待的融合發展，造就了男性女性的刻板形象，包括從攻擊性轉為暴力的不同型態。

男性之間常是直球對決，常見肢體暴力、言語暴力（辱罵、暴怒發飆），在軍隊裡就是如此，比拳頭大小也比權力大小，也如父親教訓兒子時用體罰。女性則常間接交手，是多重向度同時進行，常見冷暴力（排擠、歧視）、言語暴力（洗腦、混亂），也如母親處罰女兒時用冷漠態度。

我多談一些女性常用的暴力型態，因一般較少被談論，不是可見的形式。公共電視《畢業生》系列影片《自然捲》談國中女生小團體的友情模式，被排斥的胖女生被嫌棄外型、不夠聰明，轉學生必須參與排擠、歧視、背叛秘密的方式傷害她，才能交換條件進小團體，也避免自己成為下一個受害者。這類精神性且利用群體關係的霸凌和威脅，是隱藏起來不可見的攻擊行為，需要多重能力同時執行。

圖片來源：《被病嬌女瘋狂求愛》 《被病嬌女瘋狂求愛》是作者草野ほうき連載的少年漫畫

日本漫畫《被病嬌女瘋狂求愛》也如此描述，雖然是設計的劇情，然可抓出女性暴力是工於心計、語言引導、情境規劃及長時間的安排等能力，以滿足她的情感需求。這類暴力（非身體可見的傷害）比直接暴力傷害更深，更不容易痊癒。因為它不容易覺察，會令受害者覺得混亂，認為是自己的錯。

性別文化與社會期待的組合是通則推論，不見得每個人如此。然而不管暴力型態是什麼，我們都應該警覺此特徵：

加害者一致都會倒果為因，合理化自己的加害，認為被害者是罪有應得。

第三面向：暴力是一個進程，每個人都可以警覺其預兆

「人類並不善於暴力。」當代社會學大師柯林斯（Randall Collins）主張無論潛在條件或動機為何，暴力都是例外狀況，並非常規。人類的天性會讓他們感到緊張和恐懼，設下一個制止的屏障。暴力之所以仍然出現，是一個發展進程，而其中一個出現的形式，必須是發展成「殘暴對懦弱」的相對位置。

以「家庭暴力」領域來看，暴力衝突在一方獲得支配權前，會先產生一種爭奪雙方注意力的互動儀式。雙方拼命將韻律調整為自己的模式並強加對方，雙方都有憤怒和憎恨。在封閉、私人場所下，其互動累進，情緒不斷曳引，同時相對位置形成（客觀弱勢，或心理上為受害者位置），逐漸湊齊發動條件。但其實受害者的軟弱是「情境性」的，是一種互動姿態，扮演了角色，讓自己無法自衛，並允許攻擊者先發制人。情境引發了力量大者對弱小者使用壓倒性的暴力，然加害者也同樣感到痛苦，因為他也明白那不是他真正要的。

簡言之，暴力的產生是某種長期的積累過程、短期的爆發過程、相對位置等條件綜合結果，是種「時間變化模式」，因此從動機到採取暴力之間還有很長的路。

親密關係暴力亦是，在私人領域內衝突不僅是注意力與控制的爭奪，也涉及男女性各自擅長的攻擊型態，刻板的互動累進、位置的形成，當衝突高漲到一定局勢，多數男性使用可見的肢體暴力──暴怒發飆、動手打人；而多數女性使用不可見的冷暴力──言語挑釁、情緒勒索。男女一般吵架只要相對位置落差不大，限制性的屏障仍在。

瞭解暴力發生的時間階段模式，便能清醒認知何謂危險地帶，覺察其預兆，或者設計實用方法中斷此累進。我們常用的方式如離開現場冷靜、避免言語刺激讓情緒擴大、表面順從再伺機逃走、不要進入受害者位置任其被攻擊等等，都有其效用。暴力需要進程發展，每個人都可以警覺其預兆，避免掉落其中。

那麼，男性該怎麼面對女性恐怖情人？

當男性面對女性恐怖情人時，不要過於輕忽，以為「好男不跟女鬥」是傳統。我們要預防的應該是暴力的進程，而不是自以為優勢的性別位置。

所有恐怖情人都有共同特徵，可逕自參看其他資料，這邊特別針對「女性恐怖情人」作說明。她們付諸肢體暴力確實少見，心理特徵是自卑情結卻又以自大作掩飾，她們無法承受挫折及負面情緒，也不願意低聲下氣（怕被拒絕），從此狀態衍生出「被動式的攻擊行為」，希望自己被滿足。

綜合來說，「女性恐怖情人」大約有以下特徵：

自我中心＋受害者姿態：別人永遠是錯的，她的感受永遠是對的（然沒有具體根據），且她會不明說卻要對方猜透並關注她的需求。 情緒矛盾＋態度反覆：常「情緒勒索」以求安撫，若被憐憫則會生氣；曾有「自殺威脅」的實際行為。 威脅或毀壞對方的重要東西／關係：強迫對方拿重要東西／關係與自己作比較，要求對方只能專注她，嚴重時會以破壞東西／關係為手段，也會以相對弱小者（EX：孩子、寵物）為工具要脅。

當男性承受這類情緒暴力時，其實不熟悉也不太懂，因此很容易輕忽，旁觀者更是自以為幽默拿「性」開玩笑作轉移。

我的建議是不管標準如何，只要男性覺得伴侶讓你不堪負荷了（持續有怪怪的感覺），就需要回顧與慎思了。也許找人討論、找專家協助，總之不要漫不經心、不以為意。別讓自己落入南方朔（2015）所言：

親密關係裡的暴力，可見度極低，許多人受到歧視傷害，也是有怨無處訴，而且也未必能公開，是一種受害者只得苦水往肚裡吞的受傷經驗。可能的後果是愈吞愈苦，最後是自隔孤立。

參考資料

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航