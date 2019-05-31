「特洛伊戰爭」相關俚語：Helen of Troy、Greek gift是什麼意思？

看完羅馬的旅遊介紹，不僅僅是建築引人入勝，在背後綿延數千年的歷史背景更是特別的文化特色。想到羅馬，就會想到常常被翻拍成電影的一場戰爭－－特洛伊戰爭。你知道它不只被拍成電影，也延伸出了很多英文俚語嗎？今天就來認識這些俚語，讓你出國旅遊的時候不再只是走馬看花，而是帶著文化歷史知識來觀賞這些名勝遺跡喔！

金蘋果的故事就是希臘神話中特洛伊戰爭的起源，此後有許多與特洛伊戰爭相關延伸而來的英文俚語，像是：

an apple of discord 糾紛的蘋果 → 「禍根」

This plot of land is an apple of discord between the two countries. （這一小塊土地是兩國爭執的禍根。）

Helen of Troy 特洛伊城的海倫 →「傾國傾城、紅顏禍水」

Some people attributed the fall of the kingdom to Helen of Troy. （有些人將這王國的滅亡歸咎於紅顏禍水。）

Trojan horse 特洛伊木馬 →「 隱藏的危險、奸細」

The mayor’s campaign was really a Trojan horse for his own leadership ambitions. （市長的競選活動其實隱含了他自己領導的野心。）

Greek gift 希臘人的禮物 → 「陰謀」

Critics have described the new tax law as a “Greek gift” for many large corporations. （評論家們將這條新稅法描述為許多大公司的陰謀。）

Cassandra 卡珊德拉 → 「沒人相信的預言者」

The people refused to believe Cassandra and ended up suffering as a result. （人們拒絕相信示警者，結果因此而受難。）

卡珊德拉（Cassandra）預言了希臘人將以木馬屠城，卻沒人相信，最後特洛伊城果不其然被希臘人攻陷。後來就以Cassandra來指「提出預言警告，卻不被相信的人」。

除了特洛伊戰爭，曾經記載這件戰事的希臘神話還有更多實用俚語，例如：

Achilles' heel 阿基里斯的腳踝 →「罩門」

Frank never listens to other people’s opinions. His Achilles' heel is his pride. （Frank 從不聽取他人的意見。他的傲慢是最大的罩門。）

阿基里斯之母為了讓他有不死之身，在阿基里斯出生後便捉住其腳踝，浸泡在冥河斯堤克斯裡，因此全身幾乎刀槍不入；但由於被抓住的腳踝沒有沾到河水，而成為日後阿基里斯最大的弱點。最後阿基里斯在特洛伊被帕里斯（Paris）射中一腳踝，希臘第一勇士就此喪命。

under the rose 在玫瑰底下 →「秘密地、私下地」

The government has been planning this mission for decades under the rose. （政府已經祕密策劃這項任務好幾十年了。）

由於小愛神邱比特（Cupid）的母親維納斯愛情緋聞眾多，為了維護母親的聲譽，邱比特送了一束玫瑰給缄默之神哈爾波克拉特斯（Harpocrates)，請他保守秘密。因此玫瑰（rose）就有了「守密」、「約定」的意思。

The Augean stable 奧吉亞斯的牛圈 → 「汙穢腐敗之所」

The situation in Syria is an enormous Augean stable still waiting for its Hercules.（敘利亞的情況就是個巨大的貪汙腐敗之地，仍然等待它的 Hercules 來拯救。）

伊利亞國王奧吉亞斯（Augean）有一個飼養了三千多頭牛的牛圈，三十年來從未有人打掃過，堆積了許多汙穢不堪的東西。最後大力士海克力斯（Hercules）挖了深溝，以河水一夜之間清洗了骯髒的牛圈。後來Augean stable也引伸成貪汙腐敗之地，等待為民除害的海克力斯來清掃。而 Augean tasks 也被用作形容「極為艱難的任務」。

tantalize 坦塔洛斯 →「吊胃口、強烈誘惑」

The mystery of the hidden treasure has tantalized pirates for decades. （隱藏寶藏的謎底強烈誘惑海盜好幾十年了。）

tantalize是動詞，形容詞tantalizing是「吊人胃口的」。坦塔洛斯（Tantalus)，因洩漏天機，觸犯天條，被罰站在很深的河水中，口渴想喝水，水位就往下降；肚子餓想吃頭頂的果子，果樹就往上升。就這樣喝不著、吃不到，受盡飢渴的折磨。

Midas touch 邁達斯之觸 →「點石成金」

Donald Trump seems to be losing his Midas touch. Many of his properties have gone down in value overnight. （川普似乎失去他點石成金的能力。他很多的財產都一夜貶值。)

酒神戴歐尼修斯（Dionysus）賜予國王邁達斯（Midas）點金術，任何他手碰到的東西都能變成黃金，最後連自己的女兒也變成黃金雕塑。後來 the Midas touch 引申成能輕而易舉賺大錢，日進斗金的本領。

Pandora's box 潘朵拉的盒子 →「禍患之源」

The debate opened up a Pandora's box of environmental issues, such as global warming and climate change. （這場辯論開啟了環境議題的禍患之源，例如全球暖化和氣候變遷。）

為了報復普羅米修斯（Prometheus）盜火給人類，宙斯讓第一個女人潘朵拉（Pandora）帶了一個盒子下凡。盒子裡裝滿了各種禍患與災難，潘朵拉難忍好奇，打開了盒子，結果所有的痛苦和災禍都跑出來，只留下希望（hope）在盒中。Pandora's box 於是衍伸成禍患之源，打開潘朵拉的盒子（open Pandora's box）就是引起禍患的意思。

swan song 天鵝之歌 →「最後的作品、告別演出」

This movie will be his last swan song as an actor.（這部電影將會是他演員生涯的告別作。）

太陽神阿波羅（Apollo）多才多藝，也是詩歌與音樂之神，而天鵝（swan）正是阿波羅的神鳥，所以經常將之用以比喻文藝，swan song 就用來歌頌創作者或藝術家隱退或臨終前的傑作。

古希臘神話故事十分有趣，不妨找些神話故事讀讀看，不僅會更了解歐洲歷史文化，也能學習到許多俚語的淵源哦！

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本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈遨遊希臘神話世界！十大經典神話俚語的英文〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航