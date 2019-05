「特洛伊戰爭」相關俚語：Helen of Troy、Greek gift是什麼意思？

看完羅馬的旅遊介紹,不僅僅是建築引人入勝,在背後綿延數千年的歷史背景更是特別的文化特色。想到羅馬,就會想到常常被翻拍成電影的一場戰爭--特洛伊戰爭。你知道它不只被拍成電影,也延伸出了很多英文俚語嗎?今天就來認識這些俚語,讓你出國旅遊的時候不再只是走馬看花,而是帶著文化歷史知識來觀賞這些名勝遺跡喔!

金蘋果的故事就是希臘神話中特洛伊戰爭的起源,此後有許多與特洛伊戰爭相關延伸而來的英文俚語,像是:

an apple of discord 糾紛的蘋果 → 「禍根」

This plot of land is an apple of discord between the two countries. (這一小塊土地是兩國爭執的禍根。)

Helen of Troy 特洛伊城的海倫 →「傾國傾城、紅顏禍水」

Some people attributed the fall of the kingdom to Helen of Troy. (有些人將這王國的滅亡歸咎於紅顏禍水。)

Trojan horse 特洛伊木馬 →「 隱藏的危險、奸細」

The mayor’s campaign was really a Trojan horse for his own leadership ambitions. (市長的競選活動其實隱含了他自己領導的野心。)

Greek gift 希臘人的禮物 → 「陰謀」

Critics have described the new tax law as a “Greek gift” for many large corporations. (評論家們將這條新稅法描述為許多大公司的陰謀。)

Cassandra 卡珊德拉 → 「沒人相信的預言者」

The people refused to believe Cassandra and ended up suffering as a result. (人們拒絕相信示警者,結果因此而受難。)

卡珊德拉(Cassandra)預言了希臘人將以木馬屠城,卻沒人相信,最後特洛伊城果不其然被希臘人攻陷。後來就以Cassandra來指「提出預言警告,卻不被相信的人」。

除了特洛伊戰爭,曾經記載這件戰事的希臘神話還有更多實用俚語,例如:

Achilles' heel 阿基里斯的腳踝 →「罩門」

Frank never listens to other people’s opinions. His Achilles' heel is his pride. (Frank 從不聽取他人的意見。他的傲慢是最大的罩門。)

阿基里斯之母為了讓他有不死之身,在阿基里斯出生後便捉住其腳踝,浸泡在冥河斯堤克斯裡,因此全身幾乎刀槍不入;但由於被抓住的腳踝沒有沾到河水,而成為日後阿基里斯最大的弱點。最後阿基里斯在特洛伊被帕里斯(Paris)射中一腳踝,希臘第一勇士就此喪命。

under the rose 在玫瑰底下 →「秘密地、私下地」

The government has been planning this mission for decades under the rose. (政府已經祕密策劃這項任務好幾十年了。)

由於小愛神邱比特(Cupid)的母親維納斯愛情緋聞眾多,為了維護母親的聲譽,邱比特送了一束玫瑰給缄默之神哈爾波克拉特斯(Harpocrates),請他保守秘密。因此玫瑰(rose)就有了「守密」、「約定」的意思。

The Augean stable 奧吉亞斯的牛圈 → 「汙穢腐敗之所」

The situation in Syria is an enormous Augean stable still waiting for its Hercules.(敘利亞的情況就是個巨大的貪汙腐敗之地,仍然等待它的 Hercules 來拯救。)

伊利亞國王奧吉亞斯(Augean)有一個飼養了三千多頭牛的牛圈,三十年來從未有人打掃過,堆積了許多汙穢不堪的東西。最後大力士海克力斯(Hercules)挖了深溝,以河水一夜之間清洗了骯髒的牛圈。後來Augean stable也引伸成貪汙腐敗之地,等待為民除害的海克力斯來清掃。而 Augean tasks 也被用作形容「極為艱難的任務」。

tantalize 坦塔洛斯 →「吊胃口、強烈誘惑」

The mystery of the hidden treasure has tantalized pirates for decades. (隱藏寶藏的謎底強烈誘惑海盜好幾十年了。)

tantalize是動詞,形容詞tantalizing是「吊人胃口的」。坦塔洛斯(Tantalus),因洩漏天機,觸犯天條,被罰站在很深的河水中,口渴想喝水,水位就往下降;肚子餓想吃頭頂的果子,果樹就往上升。就這樣喝不著、吃不到,受盡飢渴的折磨。

Midas touch 邁達斯之觸 →「點石成金」

Donald Trump seems to be losing his Midas touch. Many of his properties have gone down in value overnight. (川普似乎失去他點石成金的能力。他很多的財產都一夜貶值。)

酒神戴歐尼修斯(Dionysus)賜予國王邁達斯(Midas)點金術,任何他手碰到的東西都能變成黃金,最後連自己的女兒也變成黃金雕塑。後來 the Midas touch 引申成能輕而易舉賺大錢,日進斗金的本領。

Pandora's box 潘朵拉的盒子 →「禍患之源」

The debate opened up a Pandora's box of environmental issues, such as global warming and climate change. (這場辯論開啟了環境議題的禍患之源,例如全球暖化和氣候變遷。)

為了報復普羅米修斯(Prometheus)盜火給人類,宙斯讓第一個女人潘朵拉(Pandora)帶了一個盒子下凡。盒子裡裝滿了各種禍患與災難,潘朵拉難忍好奇,打開了盒子,結果所有的痛苦和災禍都跑出來,只留下希望(hope)在盒中。Pandora's box 於是衍伸成禍患之源,打開潘朵拉的盒子(open Pandora's box)就是引起禍患的意思。

swan song 天鵝之歌 →「最後的作品、告別演出」

This movie will be his last swan song as an actor.(這部電影將會是他演員生涯的告別作。)

太陽神阿波羅(Apollo)多才多藝,也是詩歌與音樂之神,而天鵝(swan)正是阿波羅的神鳥,所以經常將之用以比喻文藝,swan song 就用來歌頌創作者或藝術家隱退或臨終前的傑作。

古希臘神話故事十分有趣,不妨找些神話故事讀讀看,不僅會更了解歐洲歷史文化,也能學習到許多俚語的淵源哦!

