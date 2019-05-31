《冰與火之歌：權力遊戲》：第八季如何把神作變成糞作？

美國電視連續劇《冰與火之歌：權力遊戲》美國作家喬治・R・R・馬丁的奇幻小說《冰與火之歌》系列，自2011年開播以來，即風靡全世界，由於小說還沒寫完，原著故事僅止於第五季，跟隨著原作的設定，劇集規畫在第八季結束。

所有劇迷愛上龍與魔法的背景、七大王國的鬥爭，與異鬼入侵的架構，無不引頸期盼結局的到來。《冰與火之歌：權力遊戲》第八季第六集的大結局，於美國5月19日晚間9時首播，當晚美國收視觀眾高達1,930萬人，寫下美國電視史單日晚間最高紀錄。

而隨著日前第八季的結束，本季成為了系列中最爛的一季，這也點燃了全球劇迷的怒火，痛批編劇大衛班紐夫與D・B・威斯瞎搞經典，聯署要求HBO重拍第八季，並撤換掉兩位編劇。至今為止，光美國一地，連署人數便已破百萬。

《冰與火之歌：權力遊戲》第八季並非全部六集都糟糕，有些部分算相當不錯，特別是第五集進攻君臨城的場景調度，拍得氣勢萬鈞。但如果跟一到七季相比，第八季可說毀掉了這部劇。

明明一到七季是同樣的編劇？為何把神劇變成爛劇，其中有一些複雜的因素。

首先，害神作變糞作的最大原因，在於駭客入侵。

前幾年，駭客盯上HBO，入侵其資料庫，從內部電子郵件、員工的個資到熱門劇集的劇本，全被入侵破解。駭客威脅HBO付錢贖回資料，否則就將內容公開。而因為傷害控管的失靈，這些資料最後都流到網路上。包括《冰與火之歌：權力遊戲》第七季的劇本。原本劇迷以為是假消息，但最後發現公開的第七季劇本，跟最後完成的故事相同。而隔年駭客也拿到了第八季的劇本，同樣在網上洩漏。這導致HBO決定重新編寫劇本，並將第八季延後一年才開拍。

雖然HBO官方並未確認洩漏劇本的真偽，但洩漏的劇本跟拍出來的第八季，從過程到結局都完全不同，這反而讓人懷疑編劇是被迫大改劇本，最後才變成這莫名其妙的東西。

其次，《冰與火之歌：權力遊戲》雖然從第六季開始，對白即有弱化的傾向。但到第七季，已經有邏輯不通並江河日下的窘境。最被人批評的一個點，就是龍母從龍石島前往長城外拯救瓊恩的光速來回，簡直莫名其妙。而坦格里安王朝繼承人瓊恩，從前幾季的威武變成垃圾，也激起不少人的怒火。但故事線並沒有走偏太遠。

但第八季最大的問題，就出在劇本。小說與編劇花了七季佈局的權力鬥爭，眼看著在異鬼入侵的狀況下，所有人物的心境不是應該要有成長，就是必須要完美地將人物結局收尾。結果一堆觀眾喜愛的角色莫名的領便當，卻死得毫無意義。而七大王國的鬥爭，最後也成了一場笑話，整個毀掉了這部劇。

細節就不說了，劇本要亂寫可以，但最起碼要合乎邏輯。以下幾個最讓觀眾抓狂的幾個點，構成本季最大的漏洞。首先是大軍聯合去打異鬼，結果瓊恩卻派多斯拉克騎兵衝鋒去打異鬼。這種嚴重違反軍事常識的作法讓那些騎兵死傷殆盡，是全球觀眾最怒的一幕。

而龍后倖存的兩隻龍，有一隻居然隨便地就被攸倫艦隊的弩箭射死，也許龍真的怕弩箭就算了，偏偏到了第五集，龍后騎著最後一隻龍，居然可以幹掉艦隊與君臨城的上百弩箭（只因為背光？弩箭不能輪流射嗎？），前後矛盾。

而人物領便當領得莫名其妙，缺乏轉折，也是集荒謬之大稽。首先，異鬼在影集極其重要，整整七季都威脅著七大王國，結果艾莉亞隨便一刀，就幹掉異鬼拯救了世界？而光明女巫沒事跑到野外自殺，瓦里斯莫名其妙的背叛龍后，又莫名其妙的被告密，莫名其妙的死；提里昂聰明了整整七季，在第八季卻成了白癡，也是讓人吐血。

然後，花了七季建構出來，胸懷大志要解放人民的龍后，在兩集之內就瞬間黑化，用龍焰燒死君臨城百萬軍民？而瓊恩只不過聽提里昂講幾句話，就動手殺了自己最愛的女人（兼自己最後的親人）。無垢者不替女王報仇當場殺了瓊恩，居然還把決定權交給七大王國的領主來決定？但是七大王國跟無垢者根本沒關係。

最莫名其妙的是，七大領主隨隨便便的就把王位交給了「划水王」布蘭。一個在七季中只忙著當巫師的小孩，不但直接接任國王，還講了戲劇史上最雞歪的台詞：「你以為我來這裡幹嘛？」

而當史塔克領主珊莎說北境要獨立，這很理所當然，布蘭同意也是理所當然，但旁邊的河岸地領主、原本半獨立的多恩，跟一直堅持不被統治的鐵群島，居然都沒意見？那前面為何鋪梗鋪那麼長？

與此類似的破綻太多，不勝細數。這些劇情，讓全球觀眾為之憤怒。憤怒的是，編劇用毫無誠意的方式，草草地把一個複雜精緻的奇幻政治劇給收掉。

反過來看駭客洩漏版的劇本，卻完整地交代了人物的心境與決定，以及領便當的方式，水準遠勝官方版本。

就講上面提到的部分。在洩漏版的劇本中，異鬼一直拖到第五季才領便當，跟人類大戰的過程也很複雜。提里昂指揮若定，分軍拖延異鬼大軍的入侵（所有違反軍事常識的情節，因此都沒發生），過程中重要角色們藉著其英雄般的決定，一一領便當。然後異鬼為了收拾布蘭，一直打入鷹巢城，才被瓊恩駕龍驚險的幹掉異鬼。這樣收場，才符合異鬼的氣派。

而當瓊恩知道自己是坦格里安最後男丁的身世後，眾所期盼的是，他跟龍后最後勢必要決定誰登上鐵王座。誰能稱王，是所有觀眾揪心九年的結局。而駭客劇本的設定是龍母懷孕，沒有駕龍對抗異鬼先回龍石島待產，而太后瑟熙派黃金團傭兵進攻龍石島，而龍母卻難產而死，留下了一個她與瓊恩的女兒。瓦里斯死在黃金團手上。瓊恩解決異鬼之後，又知道龍母的死，悲憤欲絕。而所有大軍順勢擁他為王，他穿著史塔克與坦格里安的雙色戰甲，駕龍率領大軍進攻君臨城。

而艾莉亞潛入紅堡，毒殺瑟熙（這符合影集前段的預言）。然後攸倫登上王座。瓊恩歷經一番血戰，在龍受傷後，最後在龍穴意外點燃野火，跟攸倫同歸於盡。最後眾人擁瓊恩之女為王，提里昂擔任攝政王，坦格里安王朝再度復辟。

如果說第八季的劇本僅有50分，駭客版的劇本可說有85分。但由於大衛班紐夫與D・B・威斯把劇本大改特改之後，《冰與火之歌：權力遊戲》第八季就以最爛尾的方式收場。

如果去看官方劇本的問題，兩位編劇明顯抱持著一個目的，就是要讓故事跟被洩漏的版本完全不同，所以改得面目全非。而他們要將自己的作為合理化，只好從拍攝下手。

再去分析第八季六集的結構，很明顯是用電影的方式思考。前兩集交代大軍集結，諸多人物內心的自我反省，與面對難關的隱憂。第三集整整一集在打異鬼，是一般商業片電影中段的小高潮。而第五集龍火焚城，就是一般電影收尾的最後高潮。第六集就是高潮後人物各自昇華的結局。今天如果不是以HBO模式每周看一集，而是在Netflix上一次看六集，觀眾不會那麼憤怒。因為一次看完的劇集，可以比照電影結構，有高有緩。但每周一集的電視劇，就必須在一集中有一定的高潮迭起。對觀眾來說，只會覺得大家熱愛的角色突然就變成瘋子或白癡，莫名其妙的就掛了。

而事已至此，電視劇都結束，雖然觀眾呼籲重拍，但不管以商業考量或主觀意識來說，HBO都不可能重啟。眾人喜愛的《冰與火之歌：權力遊戲》就這樣以爛尾作結。

目前觀眾是把怒火集中在兩位編劇之上。但如果要找罪魁禍首，其實應該怪當初洩漏劇本的駭客與HBO高層。駭客偷取劇本自然造成了災難。但以第七季的例子，即使劇本洩漏，照樣拍完，依樣是創下影史收視率，觀眾也不會因此怪到製作商頭上。但選擇重新創作故事，卻交出了遠不如正常劇本的東西，也難怪會引發影劇史上少見的公關災難。

未來，HBO要拍攝《冰與火之歌：權力遊戲》的前傳，在觀眾人心向背的狀態下，原本經典的系列後續，可能會因為收視率的降低而腰斬，完全就不是好事。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航