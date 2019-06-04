《木蘭與麒麟》：唧唧復唧唧，巾幗英雄木蘭其實是「胡人」？

文：陳三平（Sanping Chen）

木蘭辭 佚名 唧唧復唧唧，木蘭當戶織。不聞機杼聲，惟聞女嘆息。問女何所思，問女何所憶。女亦無所思，女亦無所憶。昨夜見軍帖，可汗大點兵，軍書十二卷，卷卷有爺名。阿爺無大兒，木蘭無長兄，願爲市鞍馬，從此替爺徵。東市買駿馬，西市買鞍韉，南市買轡頭，北市買長鞭。旦辭爺孃去，暮宿黃河邊，不聞爺孃喚女聲，但聞黃河流水鳴濺濺。旦辭黃河去，暮至黑山頭，不聞爺孃喚女聲，但聞燕山胡騎鳴啾啾。萬里赴戎機，關山度若飛。朔氣傳金柝，寒光照鐵衣。將軍百戰死，壯士十年歸。歸來見天子，天子坐明堂。策勳十二轉，賞賜百千強。可汗問所欲，木蘭不用尚書郎，願借明駝千里足，送兒還故鄉。 爺孃聞女來，出郭相扶將；阿姊聞妹來，當戶理紅妝；小弟聞姊來，磨刀霍霍向豬羊。 開我東閣門，坐我西閣牀，脫我戰時袍，著我舊時裳。當窗理雲鬢，對鏡貼花黃。出門看火伴，火伴皆驚忙：同行十二年，不知木蘭是女郎。 雄兔腳撲朔，雌兔眼迷離；雙兔傍地走，安能辨我是雄雌？

一九九九年一月二十三日，一則出自伊斯坦堡的美聯社報導：〈土耳其國族主義者抗議《花木蘭》〉（“Turkey Nationalists Protest ‘Mulan’”），指出土耳其的國族主義政黨抵制迪士尼電影《花木蘭》在土耳其上映，因為「這部動畫電影藉由宣揚匈奴人是壞人、中國人是和平愛好者，來扭曲並詆毀突厥歷史」。

如同本章將闡述的，諷刺的是，巾幗英雄木蘭的特殊名字，並不是源自迪士尼電影所附會的傳說中的文化背景，甚至連漢語都不是，而是來自突厥－蒙古遊牧民的社會環境。且就像本章的標題所示，木蘭之名的真正意涵可能更接近另一個動畫電影中常見的通俗角色。除了這幾點之外，還有一個事實也許更加諷刺——據一些古代和現代語言學家的說法，木蘭故事中占優勢的「中國人」不是別人，正是突厥集團中的拓跋部。

木蘭之名

木蘭的故事幾乎完全來自一首民歌《木蘭辭》，作者和寫作年代皆不明，但一般認為詩中背景應該是拓跋魏時期（北魏，386-534）。詩中的某些部分，特別是以下六句，顯露出之後有文人墨客雕琢的痕跡，因此，這首詩也有可能是源自唐代（618-907）：

萬里赴戎機，關山度若飛。朔氣傳金柝，寒光照鐵衣。將軍百戰死，壯士十年歸。

但若是硬要追究確切的成詩日期，不僅是個意義不大的假議題，而且從「遊牧民的觀點」來看，這麼做很大程度上沾染了華夏中心論的習氣。因為正如上一章所述，隋唐皇室在政治上和血統上都是拓跋部的繼承人，並且被當時的遊牧族群稱為「拓跋」（Touba / Tabγach）。因此，成詩年代的問題並非本書討論的焦點。

這首詩的背景顯然是拓跋部和其早先的遊牧弟兄之間的戰爭，且極有可能是與留在草原上的柔然。正如梅維恆（Victor H. Mair, 1943-）所指出的，這首民歌也許「一開始是用其中一種遊牧民族的語言所構思出來的」。一般認為，柔然等同於西方史料中的阿瓦爾人（Avar），或至少兩者密切相關，並在之後成為早期突厥人的壓迫者和敵人。因此，一旦我們認可拓跋部在語言學的劃分上屬於所謂的「l/r突厥語支」（相較於大多數的突厥語都屬於「s/z語支」），那麼木蘭的故事就不過是當時一起再尋常不過的軍事衝突，由一般認定是原始蒙古人的柔然人，對抗另一陣營的「漢人」和早期「突厥人」。如此一來，將《花木蘭》定位成反抗古代突厥人的說法，就變成十足的諷刺。

順道一提，如上一章所討論的，木蘭的故事也反映出草原女性傳統上較為剛強的社會角色，而中國的歷史書寫也沒有忽視這一點。此外，許多草原群體中的女人和男人並肩作戰，也是司空見慣之事。

在故事中，可汗／天子興兵與北方的敵人作戰，一個叫木蘭的小姑娘偽裝成男人代父從軍，原因便是《木蘭辭》中所寫的：「阿爺無大兒，木蘭無長兄。」在北方征戰多年後，可汗／天子指派她為高級官員，但她拒絕了這個封賞，只求能與家人團聚，共度和平的生活。在她回到家後，她換回了姑娘家的裝束，讓軍中同袍驚訝不已——他們和她並肩作戰那麼多年，卻從來不知道她是女人。

饒富興味的是，《木蘭辭》中一再把「天子」稱為「可汗」，而且從來沒有用過真正的華夏稱號「皇帝」。考慮到它原來是首民歌，此種用法顯示出在當時的北朝，即使是一般操漢語的人民，也稱皇帝為「可汗」，只是這個有趣的風俗卻在正史中付之闕如。在拓跋部祖庭的石室（443）內所發現的石刻銘文，正巧支撐了這個觀察，因為當中使用了同樣的天家稱號「可汗」，而不是華夏實際上使用的「皇帝」稱號。此外，它還證明了那個時代的北朝統治者，對「皇帝」這個正統漢語的詞彙避而不用，而這也支持了我的論點，即草原上神聖王權的遺緒，不僅只是相對於華夏政權的複製品；我將在之後的章節中論述此一主題。

本章的重點是此位著名的女中豪傑的大名，也就是《木蘭辭》中所稱的「木蘭」。對於這個名字的爭論從來未曾間斷，「木蘭」究竟是姓、是名，還是兩者皆是？迪士尼電影採納了大眾一般所認定的，把木蘭當成一個名字，而且有個姓氏「花」（迪士尼電影採納了「花」的廣東話發音fa）。這種約定俗成的看法毫無歷史根據，很可能只是源自一個普通的事實，即「木蘭」在標準漢語中代表芬芳的花卉植物。偉大的古代詩人屈原（約340-約278BC）在不朽的自傳抒情詩《離騷》中首次提到了此種植物的名稱，於是長此以往，「木蘭」在眾多文學作品中占有一席之地。許多人將它解釋為現代意涵中的木蘭花（magnolia）或紫玉蘭（magnolia liliiflora），然而這個古老植物名稱真正的科學識別仍然是個謎團。

文學中的木蘭，在中國傳統裡意指高貴純潔、芬芳嬌弱的開花植物，此一事實成為我研究的起點。也因此，除了《木蘭辭》所帶來的長遠影響外，木蘭本質上是個女性名字的概念，在今天的中國是毋庸置疑的。

我進一步觀察到，中國時常將女孩取名為「蘭」，而當其指原意「芬芳的植物」時，實則涵蓋了從蘭花（orchid）、蕙蘭屬（cymbidium）到木蘭花（magnolia）等各類的物種。最早的例子可能是民歌《孔雀東南飛》中的「蘭芝」一名，意指「香草」，據推測，詩中描述的應該是東漢建安時期（196-220）一段如羅密歐與茱麗葉般的真實悲劇。這個女性名的普遍性可以從西晉永康元年四月二十五日（300年5月29日）的墓誌銘看出端倪——墓的主人是開國皇帝晉武帝（236-290）的貴人左棻（約253-300），而她的字正是「蘭芝」。在拓跋魏時期的墓誌銘中，也證實了有許多女性皆以「蘭」字為名。

換句話說，以此為據，我們可以主張在中古中國的典型社會環境中，「木蘭」很有可能是女性的名字，且即使到了現代仍是如此。不過，顯然在木蘭故事首次出現之際，情況並非如此。《木蘭辭》明明白白地表明，在木蘭揭露了她的真實性別之後：

出門看火伴，火伴皆驚忙：同行十二年，不知木蘭是女郎。

如果木蘭在標準漢語中，是個極為女性化的名字，就很難解釋為什麼木蘭的戰友會不知道她其實是女子。這是首個跡象表明了「木蘭」很有可能不是漢語。

Photo Credit: 八旗文化出版 木蘭於清代院畫家赫達資《畫麗珠萃秀冊》中的形象。

有更多的證據可以支持這個論點，即詩中的木蘭確實不是漢人的名字，甚至不是女性的名字。《周書．列傳》記載了著名的北周將領韓雄：「『字』木蘭……雄少敢勇，膂力絕人。」（43.776）何謂「字」呢？在現代之前的中國，除了本名，還會有另一個「字」，通常會用可以強化本名或與本名互補的字符，來傳達合乎本名意旨的特質。事實上，「名」和「字」的關聯是中國菁英文化中一大突出的特色，上溯至孔子、下及蔣介石和毛澤東皆然。例如，已故的「偉大舵手」字「潤之」，這和毛的本名「澤東」字字相對，「澤東」按照字面意義解釋是「沼澤／湖東」，更為文氣的解釋是「澤披東方」；「潤之」意思為「使之濕潤」，有培育植物和農作物之意，因不夠文雅，後來改為「潤芝」，「芝」意指祥瑞之草。除此之外，了解「名」和「字」的關聯，對於鑽研古代中國的語言學也極有助益。一般來說，稱人以「字」，比直呼本名更為尊重有禮。

回到上述的《周書》，我們可以看到「木蘭」不僅是軍人的字，而且還與其本名「雄」相搭配。「雄」原意是「雄性」，但更常使用的意涵是「雄偉」、「強大」和「強壯」，符合韓雄在列傳中所記載的形象。此處不太可能是用漢語中木蘭「高貴」、「芬芳」、「嬌貴」的女性概念，來互補韓雄的男子氣概和勇猛。當然，木蘭也有可能是乳名，因為佛教傳入的文化中，會取一個貶低身分的小字，來避免遭上天忌恨。然而，這個想法也不合理，因為漢語中「木蘭」的意涵並不粗鄙。

相反地，另外兩項史料，即《北齊書》和《北史》，由於並非基於《周書》而著，故沒有受制於影響後者的諸多政治和文化禁忌，而能給予我們一個清晰的圖象——「木蘭」其實只是韓雄的真名或「家鄉的」名字，因其生長之地成為北齊的一部分，但他卻叛國，投奔了對手北周政權。所以，《北齊書》和《北史》從來沒有提及過韓雄的本名「雄」，而是稱之以「州人韓木蘭」，或甚至是「叛民韓木蘭」。不過根據《周書》，便可知木蘭是韓雄的字，稱其為「木蘭」反而要比直呼其漢名「雄」，帶有更多的敬意。

因此，我提出以下幾點：

1. 「韓」在當時是胡人的姓氏。這在中國史家姚薇元（1905-1978）的《北朝胡姓考》中有詳細的記錄。例如，在《北齊書》中提到了一個名為「韓匈奴」的人（意指「韓姓匈奴人」）（21.294）。

2. 即使是「華夏」的韓氏一族，最重要的起源地仍然是遼東邊界地區的昌黎郡，此處想當然耳會有許多「蠻族化」的漢人氏族。例如，北齊的韓鳳就出身昌黎，他慣於稱呼其他漢人為「狗漢」（《北史》92.3053）。順道一提，在這個邊境之地最著名的當地人，可說就是安祿山，他是個「突厥和粟特混血的雜胡」，並在日後幾乎導致了唐朝的覆亡。著名的唐朝詩人、文學家、哲學家和政治家韓愈（768-824）雖然出生於河南孟州，但因祖籍的關係，便自號「昌黎」，來彰顯這個事實。

3. 韓雄出身於世代從軍的家族（《隋書》52.1347），他那更有名氣的兒子韓擒虎（538-592），在五八九年為隋朝攻克了南朝（陳），這是自三一七年西晉遷都建康以來的首度統一，因而讓韓擒虎官拜上柱國（另一個上柱國是賀若弼〔544-607〕，其鮮卑後裔的身分毋庸置疑）。韓擒虎的豐功偉業更成為傳奇故事的寫作題材，最早可見於成書三個多世紀後的敦煌文獻，世稱《韓擒虎話本》（編號S.2144）。

4. 韓雄的墓誌銘最終替我們證明了木蘭實為其本名。墓誌銘的紀年為天和三年十一月十八日（568年12月22日），拓印至今仍保存在北京的國家圖書館中。其中敘述了（北）周的大將軍本名木蘭，卻絲毫沒有提及他在正史列傳中所記載的漢名「雄」。這符合我在第一章中所指出的，在繼承拓跋魏的兩個相爭的朝代中，北周實際上比北齊更加「鮮卑化」，可惜其官修正史所受到的漢化和竄改卻更為嚴重。

5. 如前一章所論述的，包括隋唐皇室等從前的胡人和胡化的漢人，在這個時代有個根深柢固的習俗，即保留胡人的名字作為「字」或「乳名」。北齊一朝的突厥－回紇猛將斛律金（488-567）就是個絕佳的案例，他留有《敕勒歌》傳世，今日許多人推崇這是中國文學史上最好的詩之一。而他的字「阿六敦」正是個胡人的名字，和其漢名「金」之間，也有著相互搭配的關聯。已故的卜弼德就是第一個提出斛律金的字「阿六敦」是個突厥－蒙古語詞「altun」，即「金」的意思。

前述的證據皆清楚地表明，韓雄（又名木蘭）之名是另一個「漢名胡字」的案例。因此，在拓跋政權及其繼承者的治下，木蘭實際上是個胡名，而不是人們以漢語為標準，所認為的女性名字。這就是為什麼女英雄「木蘭」一字，最有可能是姓，而不是名；我會在本章中論證出，她在軍中從未隱瞞過自己真正的性別。此外，考慮到韓雄的情形，中國「名－字相應」的規則將能為我們釐清胡名木蘭的真實意涵，這點也將在後面詳細闡述。

相關書摘 ►《木蘭與麒麟》：懼犬或親犬？古代亞洲的犬科動物形象

書籍介紹

本文摘錄自《木蘭與麒麟：中古中國的突厥－伊朗元素》，八旗文化出版

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作者：陳三平（Sanping Chen）

譯者：賴芊曄

眾人咸知李白不是漢人，卻不知白居易也不是，劉禹錫、元稹都不是——

雖然他們聲稱自己是貨真價實的中國人。

「木蘭」本是雄性的鹿，「天子」來自伊朗；漢人討厭狗，蒙古語的「狗」變成「奴才」；「哥哥」的流行打敗了「四海之內皆兄弟」。

中古中國的突厥－伊朗色彩，絲毫不比近代中國的滿蒙色彩少。

只因唐並非本土王朝，而是具有突厥特徵的「鮮卑－華夏政權」！

中古時期的中國（北魏隋唐），影響力的中心來自北方，呈現出鮮明的開放性、多元性和國際化特徵。此外，許多深刻形塑未來東亞文明的事件也在這個時期發生。然而這些事實和真相，長久以來都因儒家壟斷文字記錄所遮蔽，簡化為「胡風」。

作者陳三平考察了中古中國時期數種「構築中國文化」的若干觀點，提出全然不同的解釋，而這些解釋一定令中國主義者非常的不愉快。列舉幾項如下：

麒麟的傳說 花木蘭女英雄的故事 十二生肖為何流行 「天子」概念（神事名）的起源 唐皇室的出身 白居易的出身

作者論證出，李唐皇室並非傳統上中國人所認定的「本土王朝」，也不純粹是西方學者所稱的「征服王朝」（conquest dynasty），而是實際上具有濃厚突厥－鮮卑特色的胡人政權，或許稱其為「鮮卑－華夏」（Särbo-Chinese）政權更為適當。

但是，為了樹立政權的正統性，唐皇室費盡心力試圖讓自己成為如假包換的漢人皇室。有兩個歷史因素促使唐皇室幾乎成功地「在史冊中」保持漢人皇室的形象：第一，唐朝是廣袤東亞至中亞大陸上的統一政權，是歷史編纂唯一的監督者，因此幾乎沒有其他獨立的文化實體，能提出替代的觀點或視角。第二則為時間的流逝。

事實上拓跋的後代佔據中國的政治與文化舞台將近千年。遠在蒙古出現之前，拓跋已立下「用文明來統治文明」的先例，從而吸引大批待在中亞的民族進入中國。而拓跋進入東亞，並非只是在當時的中國文化上強勢覆蓋一層前伊斯蘭的伊朗文化，而是開創了世界帝國治下之中國的黃金時代。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰